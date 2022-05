Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne, chi è?/ Lilli e Soraia pronte al no? Il web…

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: colpo di scena nella nuova registrazione?

Aumenta sempre di più la curiosità intorno alla scelta di Luca Salatino che fatica ad arrivare. Nella registrazione di Uomini e Donne del 6 maggio, il tronista non è entrato in studio. Oggi, però, potrebbe essere il grande giorno. Nel pomeriggio di oggi, sabato 7 maggio, come anticipa la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, ci sarà una nuova registrazione nel corso della quale dovrebbe parlarsi di trono classico. Spazio, dunque, al percorso di Luca Salatino che, sin dalla prima esterna, ha messo in gioco le proprie emozioni e le proprie sensazioni tuffandosi nella conoscenza con le corteggiatrici per poter trovare il grande amore della sua vita.

A contendersi il cuore del tronista romano sono rimaste Aurora e Lilli. Entrambe bellissime, le corteggiatrici sono riuscite a conquistare le attenzioni di Luca che, dopo mesi dall’inizio della conoscenza, non è ancora riuscito a fare una scelta.

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: Lilli e Soraia pronte al no?

Luca Salatino sceglierà la donna della sua vita tra Lilli e Soraia che, sebbene abbiano un carattere molto diverso, sono riuscite ad entrare nel cuore del tronista. Tuttavia, solo una sarà la scelta di Luca, ma chi sarà? Per entrambe, il tronista prova una forte attrazione e con entrambe non sono mancati i momenti difficili. Sul web, i fan si dividono in due parti uguali tra coloro che puntano su Lilli e quelli che, invece, scommettono su Soraia.

C’è, inoltre, anche chi pensa che sia Lilli che Soraia possano dare un due di picche a Luca e rispondergli no qualora dovessero essere la scelta. Secondo alcuni fan del dating show di canale 5, l’atteggiamento che Luca ha avuto nei confronti di Aurora da cui sembrava molto preso prima che si eliminasse. Luca, dunque, riceverà davvero il no? Lo scopriremo solo con la scelta.

