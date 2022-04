Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: chi è?/ Tra Aurora, Lilli e Soraia…

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: i pronostici

Luca Salatino si prepara a scegliere concludendo così la sua avventura a Uomini e Donne iniziata come corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti che gli ha poi preferito Samuele Carniani con cui è felicemente fidanzata. Schietto e sincero, Luca è stato immediatamente scelto da Maria De Filippi come tronista e, nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, in programma oggi, venerdì 15 aprile, potrebbe annunciare la scelta.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 aprile: bacio per Luca e la scelta di Biagio

Il percorso di Luca è stato subito intenso. Dopo aver conosciuto diverse corteggiatrici, Luca si è concentrato sulla conoscenza con Lilli e Soraia. Entrambe bellissime, hanno conquistato immediatamente le attenzioni di Luca. Con Soraia è scattata un’immediata attrazione che è poi nata anche con Lilli. Baci intensi e racconti importanti di vita hanno permesso a Luca di conoscere meglio le sue corteggiatrici che, però, devono fare attenzione anche alla presenza di un’altra corteggiatrice.

VERONICA RIMONDI, UOMINI E DONNE/ Colpo di fulmine con Matteo? Federico sbotta

Luca Salatino e il rapporto con Aurora

Da alcune settimane, tra le corteggiatrici di Luca Salatino, è arrivata Aurora che, con la sua bellezza, ha immediatamente conquistato le attenzione di Luca che, in studio, ha ammesso di essere fortemente interessato a lei. Nonostante sia arrivata dopo, in poco tempo, è riuscita a rubare la scelta anche a Soraia e Lilli che, per una puntata, aveva deciso di eliminarsi. Chi sarà, dunque, la scelta? Secondo il popolo del web, Luca potrebbe scegliere una tra Aurora e Soraia per quello che ha dimostrato nelle ultime settimane.

Tuttavia, non è da escludere un clamoroso colpo di scena. La decisione di Lilli di non presentarsi più in studio, nelle scorse puntate, ha spinto Luca a cercarla per convincerla a tornare. Obiettivo raggiunto visto che Lilli è poi effettivamente tornata in trasmissione. Sarà lei, dunque, la scelta del tronista?

Daniela e Davide, Uomini e Donne/ Lei chiude: "Mi ha fatto una scenata di gelosia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA