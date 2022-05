Scelta Luca Salatino Uomini e Donne, Soraia Cerino o Lilli Pugliese?/ Anticipazioni: petali rossi su…

La scelta di Luca Salatino nella puntata di Uomini e Donne di oggi

Si apre oggi, 30 maggio 2022, l’ultima settimana all’insegna di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 a partire dalle ore 14.45. Quella in partenza sarà una settimana speciale in quanto sarà incentrata sulle scelte finali dei protagonisti del trono classico. Ricordiamo inoltre che la trasmissione condotta da Maria De Filippi andrà in onda solo fino al prossimo mercoledì. Ma cosa vedremo nel primo appuntamento di oggi, lunedì 30 maggio?

Secondo quanto svelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, oggi non sarà dedicato spazio alle vicende sentimentali di Ida Platano e Riccardo Guarnirei, due protagonisti chiacchierati del trono over, bensì alla scelta di Luca Salatino, tronista del trono classico. Oggi, infatti, potremo assistere alla decisione finale, al culmine del suo percorso all’interno della trasmissione: con chi sceglierà di proseguire la conoscenza a telecamere spente tra le due corteggiatrici, Lilli e Soraia?

Luca Salatino, la scelta a Uomini e Donne: Soraia o Lilli?

Riflettori accesi, nella puntata di oggi 30 maggio di Uomini e Donne, sulla scelta di Luca Salatino. Il tronista – ex corteggiatore di Roberta-, infatti, è pronto a mettere fine al suo percorso e dopo essere giunto ad oggi insieme alle due corteggiatrici, Lilli e Soraia, deciderà con chi proseguire la conoscenza anche fuori dagli studi televisivi nella speranza che possa essere proprio lei la donna della sua vita.

Chi tra Lilli, con il suo passato difficile alle spalle e Soraia, per la quale inizialmente aveva provato una forte attrazione fisica sarà riuscita a conquistare Luca Salatino? Oggi, dunque, è finalmente arrivato il momento di conoscere la sua scelta nella speranza di poter vedere anche la consueta pioggia di petali rossi. Secondo gli spoiler legati alla trasmissione, la decisione finale è ricaduta proprio si Soraia che ha risposto di “sì”, mentre per Lilli è seguita una pioggia di lacrime di delusione.

Soraia è la scelta di Luca Salatino! Le anticipazioni di Uomini e Donne

Il percorso della scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne è arrivato al suo momento cruciale. Soraia o Lilli? La decisione del ragazzo alla fine è ricaduta proprio sulla prima corteggiatrice. Il percorso con le due corteggiatrici è stato molto diverso e caratterizzato da incomprensioni ma anche da momenti molto intensi. In una intervista per WittyTv alla vigilia della scelta, parlando proprio di Soraia, il tronista aveva ricordato i loro momenti di incomprensione ed aggiunto: “Abbiamo ritrovato i nostri sguardi che è quello che ci mancava da tanto tempo sicuramente”.

Durante la registrazione del 18 maggio scorso, poi, sono state sciolte tutte le riserve e nonostante le ultime esterne in cui è apparso particolarmente vicino a Lilli, Luca Salatino ha optato per l’altra corteggiatrice, provocando tuttavia qualche malumore sui social da parte di chi sperava di rivedere Soraia a Uomini e Donne, nei panni di prossima tronista. Nel corso della puntata di oggi scopriremo quali sono state le motivazioni che hanno spinto Luca a prendere questa decisione, ma una cosa appare certa: la pioggia di petali di rose rosse è pronta ad invadere lo studio del dating show di Canale 5.

