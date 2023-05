Scelta Nicole Santinelli a Uomini e Donne, chi è?/ Tra Andrea e Carlo ha scelto…

Nicole Santinelli ha scelto Carlo Alberto Mancini a Uomini e Donne

Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Nel corso della registrazione tenutasi oggi 9 maggio, la tronista ha annunciato chi tra Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini è il corteggiatore con il quale vuole proseguire la conoscenza fuori dal programma. Ebbene, la scelta è ricaduta proprio su Carlo, nonostante molti fan di Uomini e Donne dessero per certa che sarebbe stato Andrea.

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni di Uominiedonneclassicoeover, prima delle scelta c’è stata la visione delle ultime esterne di Nicole. “In quella con Andrea, vanno a casa di lui, gli fa vedere alcune foto da piccolo, chiamano la sorella di Andrea e poi c’è un bacio sfuggente.” si legge; “Con Carlo, invece, avviene al centro studio l’esterna. Carlo legge una lettera, poi appare Nicole, si apre con degli episodi sulla sua vita e c’è anche in quel caso un bacio molto sfuggente.”

La scelta di Nicole Santinelli è Carlo: la reazione di Andrea

Dopo la visione delle ultime esterne, sia Andrea che Carlo hanno fatto il loro ingresso in studio. L’annuncio della scelta non è arrivato inaspettato, dunque entrambi i corteggiatori sono arrivati in studio preparati al fatidico momento. Stando alle anticipazioni, Nicole ha deciso di far entrare per primo Andrea, al quale la tronista ha dato il triste annuncio. Il corteggiatore pare però abbia reagito senza rabbia o particolare dispiacere al fatto di non essere la scelta di Nicole, cosa notata poi anche da Gianni Sperti. Infine è entrato in studio Carlo, al quale Nicole ha annunciato di voler continuare fuori la loro frequentazione.

