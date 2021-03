Scelta Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Attesa sui social…

Quando sarà trasmessa la puntata della scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua? L’annuncio ufficiale non c’è, ma pare che il momento sia finalmente arrivato. Nonostante non ci siano anticipazioni sui canali social ufficiali di Uomini e Donne, stando alle registrazioni delle varie puntate anticipate dal Vicolo delle News, il momento della scelta di Riccardo e Roberta dovrebbe essere finalmente arrivato. Dopo settimane di discussioni, di confronti anche infuocati e di allontanamenti, Riccardo e Roberta hanno finalmente trovato un punto d’incontro. Il cavaliere pugliese e la dama che hanno ricominciato a frequentarsi nel momento in cui Riccardo è tornato nel parterre del trono over, appuntamento dopo appuntamento si sono resi conto di essersi innamorati decidendo così di lasciare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua lasciano Uomini e Donne

Dopo essere stati per tanto tempo i protagonisti di Uomini e Donne, scegliendosi, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua lasciano ufficialmente la trasmissione. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, l’addio del cavaliere pugliese e della dama al programma di Maria De Filippi sarà emozionante per le lacrime di Riccardo, la musica, il ballo e le parole con cui la coppia annuncerà il desiderio di voler lasciare il programma per vivere una vera storia d’amore senza telecamere. Non mancherà neanche l’emozione da parte degli altri protagonisti del trono over che applauderanno la scelta di Riccardo e Roberta che, dopo tanto tempo, hanno capito di essere realmente innamorati. Tra le dame più commosse dalla scelta ci sarà sicuramente Gemma Galgani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA