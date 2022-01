Scelta Roberta Ilaria Giusti a Uomini e Donne è Samuele Carnieri/ Petali rossi e…

La scelta di Roberta Ilaria Giusti è Samuele Carniani a Uomini e Donne

Il giorno del sì di Samuele Carniani a Roberta Ilaria Giusti è finalmente arrivato. Nella puntata trasmessa ieri, dopo aver mostrato i bei momenti che la tronista ha trascorso con Samuele e Luca Salatino, dopo essersi emozionata nel rivedere l’ultima esterna fatta con entrambi, Roberta ha svelato a Luca Salatino di avergli preferito Samuele con cui ha avuto un percorso più lineare, senza troppi scontri e incomprensioni come quelli che ha avuto con Luca.

“È stato un percorso di alti e bassi, abbiamo vissuto tutto appieno, ci sono stati tanti scontri. Si è creato un legame che è difficile da spiegare a parole, ho imparato tanto da te […] Ti auguro di trovare qualcuno che ti ami all’infinito”, ha dichiarato la tronista in lacrime. Una scelta che Luca ha accettato. Senza nascondere l’amarezza del momento, Luca ha augurato a Roberta il meglio con Samuele.

Roberta Ilaria Giusti svela a Samuele Carniani di averlo scelto a Uomini e Donne

Dopo le lacrime di amarezza versate per il difficile momento di annunciare a Luca Salatino la propria decisione, per Roberta Ilaria Giusti è arrivato il momento di versare lacrime di gioia. La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, infatti, si aprirà con il fatidico momento tra Roberta e Samuele. Seduti al centro dello studio, l’uno di fronte all’altra, Roberta svelerà a Samuele di voler costruire una storia con lui lontano dalla trasmissione.

Dopo il discorso di Roberta, toccherà a Samuele svelare la risposta. Il corteggiatore, come hanno anticipato i vari spoiler, risponderà sì a Roberta Ilaria Giusti. sulla nuova coppia di Uomini e Donne, così, scenderanno i petali rossi per la gioia di chi ha seguito il percorso della tronista sin dalla prima puntata.

