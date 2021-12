Scelta Roberta Ilaria Giusti a Uomini e Donne/ Quando sarò registrata? La settimana…

Il momento della scelta di Roberta Ilaria Giusti è ormai arrivato. Dopo Andrea Nicole la cui scelta ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico di Uomini e Donne che sperava di assistere ad un momento magico, toccherà a Roberta svelare il nome del ragazzo che ha conquistato il suo cuore. Sono ormai passati mesi da quando Roberta si è seduta sul trono ed è arrivato il momento di annunciare la scelta. Quando sarà registrata? La data è stata svelata nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 7 dicembre. Roberta ha annunciato che nella registrazione della prossima settimane annuncerà il nome della scelta. Chi sarà, dunque, il ragazzo che ha conquistato il cuore della bella tronista?

Joele Milan e Ilaria Melis si sono lasciati/ "Niente magia dopo Uomini e Donne"

Dopo aver conosciuto vari corteggiatori, Roberta, ad un certo punto del suo percorso, ha scelto di concentrarsi su Samuele e Luca, due ragazzi molto diversi sia fisicamente che caratterialmente, ma che hanno ugualmente conquistato le attenzioni della tronista che ha mostrato immediatamente interesse per entrambi. Solo uno, tuttavia, sarà la sua scelta.

Federica, corteggiatrice di Matteo Ranieri a UeD: "Sono una mamma single"/ "È tosta"

Roberta Ilaria Giusti tra Samuele e Luca

I baci così come i momenti importanti ci sono stati sia con Samuele che con Luca. Per entrambi, Roberta prova un forte interesse. Samuele, cn la sua dolcezza e sensibilità ha conquistato le sue attenzioni mentre Luca con la sua schiettezza e semplicità ha fatto subito breccia nel cuore della tronista. Roberta, tuttavia, ha discusso prevalentamente con Luca che più volte si è sentito in secondo piano rispetto a Samuele. Su chi sarà la scelta di Roberta, il pubblico è spaccato in due.

Da una parte ci sono quelli convinti che sarà Samuele il prescelto, esattamente come ha dichiarato anche Giulia De Lellis che, ospite di una recente puntata, ha puntato su Samuele come scelta di Roberta e c’è, invece, chi non ha dubbi ed è convinto che la scelta ricadrà con Luca. Per scoprire, dunque, con chi la tronista lascerà lo studio di Uomini e Donne, non ci resta che aspettare.

IDA PLATANO VS DIEGO TAVANI A UOMINI E DONNE/ "Non sto qui a fare il tuo zimbello!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA