Scelta Roberta Ilaria Giusti, chi è?/ Uomini e Donne: tra Luca e Samuele, il web…

Il momento della scelta di Roberta Ilaria Giusti è finalmente arrivata. Secondo gli spoiler della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, nel corso della registrazione di Uomini e Donne di oggi, giovedì 16 dicembre, Roberta sceglierà la persona con cui lasciare il programma sperando di ricevere un sì come risposta. Da settimane, ormai, Roberta sta uscendo esclusivamente con Luca e Samuele. Quest’ultimo non ha mai nascosto i propri sentimenti e ha scelto di giocare a carte scoperte dichiarando di essersi innamorato. Luca, tuttavia, non non ammettendo esplicitamente di essere innamorato, ha dimostrato con piccoli gesti di provare un forte sentimento per Roberta.

La tronista, da parte sua, non ha mai nascosto di essere profondamente in difficoltà e di essere molto presa sia da Luca che da Samuele. “Non mi sarei mai aspettata di arrivare a questo punto e di provare un interesse così forte per entrambi”, ha dichiarato in una delle ultime puntate.

Scelta Roberta Ilaria Giusti: il pubblico di Uomini e Donne si divide

In attesa di scoprire chi sarà la scelta di Roberta Ilaria Giusti, il pubblico di Uomini e Donne si divide. Da una parte ci sono coloro che puntano tutto su Luca e che sperano di vederlo felice accanto alla tronista; dall’altra c’è chi si augura che la scelta ricada su Samuele. Entrambi i corteggiatori hanno conquistato la fiducia sia del pubblico che degli opinionisti che vedono in Samuele e Luca due ragazzi sinceri e che provano un sentimento vero e profondo per Roberta.

In tanti, tuttavia, sono convinti che la scelta cadrà sicuramente su Luca che, per primo, ha conquistato il cuore del pubblico e le attenzioni della tronista. Per scoprire, dunque, chi tra Luca e Samuele conquisterà il cuore di Roberta non ci resta che aspettare le prime anticipazioni.

