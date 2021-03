Scelta Sabina Ricci e Claudio Cervoni, Uomini e Donne/ Petali rossi e abbracci…

Lieto fine per Sabina Ricci e Claudio Cervoni. La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni dell’ultima registrazione pubblicate dal Vicolo delle News, hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione per vivere un sentimento vero che li ha travolti. Quella di Sabina e Claudio è stata una scelta inaspettata per tutti, nata da una richiesta di Maria De Filippi. La conduttrice chiede a Gianni Sperti di scegliere due persone da far accomodare al centro dello studio. La scelta cade proprio su Claudio e Sabina, tornati a frequentarsi dopo un breve allontanamento. Nelle scorse puntate, infatti, Sabina aveva deciso di mettere un punto alla loro conoscenza provando un sentimento importante che, tuttavia, Claudio non ricambiava ancora. Qualcosa, poi, è cambiato al punto che i due hanno ricominciato a frequentarsi fino alla scelta di lasciare insieme la trasmissione.

Al centro dello studio di Uomini e Donne, nel corso dell’ultima registrazione, Sabina e Claudio raccontano di stare bene insieme. Il cavaliere, poi, svela che tra maggio e giugno dovrà lasciare Roma per trasferirsi in un’altra città per motivi di lavoro e chiede a Sabina di trasferirsi con lui. La coppia annuncia così intenzione di lasciare insieme la trasmissione perchè non avrebbe senso continuare dal momento che, entrambi, provano un sentimento importante. Inaspettatamente, Maria De Filippi annuncia così la scelta con petali rossi, abbracci e un ballo sulle note di “A mano a mano”. La scelta emoziona Gianni Sperti, felice di essersi sbagliato sulle loro intenzioni e di aver assistito ad un momento pieno d’amore. La nuova coppia del trono over, poi, saluta tutti lasciando definitivamente il programma come, poche settimane fa, hanno fatto Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.



