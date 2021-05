Scelta Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Chi è? Alessio Cennicola e Bohdan…

Il giorno della messa in onda della scelta di Samantha Curcio è finalmente arrivato? Per scoprirlo dovremo aspettare ancora qualche ora, ma la puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 7 maggio, potrebbe essere dedicata alla scelta fatidica di Samantha Curcio che è arrivata alla fase finale del suo percorso sul trono con Alessio Cennicola e Bohdan Beyba. Due corteggiatori molto diversi tra loro, non solo fisicamente, ma anche caratterialmente che hanno comunque conquistato le attenzioni di Samantha la quale ha fatto fatica a scegliere la persona con cui voler costruire una storia insieme. La puntata della scelta è iniziata con l’ingresso di Samantha in studio che, per la sua ultima puntata, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, ha scelto un abito elegante rosso corallo. Molto emozionata, prima dell’ingresso dei suoi corteggiatori, ha chiesto di poter avere accanto Massimiliano Mollicone con cui è nato un bel legame.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 maggio: oggi in onda la scelta di Samantha?

I momenti più belli di Samantha con Alessio e Bohdan

Come accaduto in tutte le scelte di Uomini e Donne, anche quella di Samantha Curcio comincerà con le ultime esterne fatte sia con Alessio che con Bohdan. Con quest’ultimo, il percorso è stato più breve, ma molto intenso. La tronista, sin dal primo incontro, ha ammesso di provare una forte attrazione nei suoi confronti. L’ultima esterna ha portato i due a discutere. Dopo il bacio, Alessio si era arrabbiato con Samantha e, in esterna, Bohdan le fa notare come il suo atteggiamento abbia confermato un interesse maggiore nei confronti di Alessio che avrebbe provato a rassicurare. Durante l’ultima esterna con quest’ultimo, invece, il clima è diverso. Alessio ammette di provare dei sentimenti nei confronti della tronista che, come svelano le anticipazioni del Vicolo, ha poi scelto proprio lui.

LEGGI ANCHE:

LUCA CENERELLI ED ELISABETTA, UOMINI E DONNE/ Lei chiude: "Voglio un grande amore"Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ "Sto bene con Carolina". Martina sta male e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA