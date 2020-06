Scelta Sara Shaimi, chi è?/ Tra Sonny Di Meo e Matteo Guidetti… (Uomini e Donne)

Pubblicità

Anche Sara Shaimi si prepara a fare la sua scelta nello studio di Uomini e Donne. Dopo quella di Giovanna Abate, finita con un lieto fine, l’altra tronista – e con lei anche Carlo Pietropoli – si prepara a dire chi è il ragazzo che ha conquistato il suo cuore nel corso di questi mesi. “Quando sono arrivata qui quasi non credevo più all’amore. – ha raccontato alle telecamere di Canale 5 prima della scelta – Era da tanto che non mi piaceva così tanto una persona e ho capito che comunque una scelta la sentivo pronta a farla.” Oggi dunque Sara ha capito qual è l’uomo che vuole al suo fianco e per lei in studio ci sono due corteggiatori: Sonny Di Meo da una parte e Matteo Guidetti dall’altra. Molto travagliato il percorso col primo, più tranquillo, invece, quello con Matteo: ma chi dei due sarà la scelta?

SONNY DI MEO O MATTEO GUIDETTI: CHI È LA SCELTA DI SARA SHAIMI?

A Uomini e Donne, prima di entrare in studio per la scelta di Sara Shaimi, sia Sonny Di Meo che Matteo Guidetti hanno avuto modo di esprimere i loro sentimenti e la tensione provata. “Sinceramente non vedo l’ora di vederla! – ha esordito Matteo – Non l’ho mai dimenticata, per me è sempre stata un pensiero costante nelle mie giornate, non c’è stato un giorno in cui io non l’abbia pensata.” Così ha poi aggiunto: “Io penso che lei meriti tanto e io so che magari darle quel tanto. Ho un mix di agitazioni, emozioni, paure, ansie… Ho il cuore che mi va a 2000 pulsazioni al minuto”. Poche parole invece per Sonny che si è detto pronto a quanto lo aspetta: “O la va o la spacca!” ha dichiarato.



