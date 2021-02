Scelta Sophie Codegoni, chi è?/ Uomini e Donne: tra Matteo e Giorgio, la tronista…

Il giorno della scelta di Sophie Codegoni potrebbe essere arrivato. Secondo alcune indiscrezioni, dopo la registrazione dedicata alla presentazione dei nuovi tronisti Giacomo di 25 anni e Massimiliano di 20, oggi, in quel di Cinecittà, dovrebbe esserci una nuova registrazione nel corso della quale Sophie potrebbe finalmente annunciare la sua scelta. Presente sul trono dal primo giorno della stagione, dopo aver conosciuto ed eleiminato diversi corteggiatori, Sophie si è concentrata soprattutto su Matteo e Giorgio con cui, nell’ultimo periodo, ha vissuto dei momenti intensi come il bacio senza telecamere, ma anche discussioni dai toni infuocati. Con entrambi, tuttavia, è riuscita a ritrovare il feeling iniziale ed oggi potrebbe essere finalmente il giorno della fatidica scelta. Chi sarà, dunque, il ragazzo con cui Sophie lascerà lo studio di Uomini e Donne?

Scelta Sophie Codegoni: le parole di Matteo e Giorgio

Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura sono i due corteggiatori che, più di tutti, hanno attirato le attenzioni di Sophie Codegoni che prova un forte interesse per entrambi. Molto diversi tra loro, Matteo e Giorgio sono due sì sicuri per la tronista di Uomini e Donne. In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, Matteo ha annunciato che il suo sarà un sì sicuro. “Non posso avere nessuna certezza della scelta, ma posso solo sperare di sì. C’è una bella intesa tra di noi e un bel feeling. Ridiamo molto insieme, perciò sono sicuro saremmo affiatati”, ha detto Matteo. “Il modo in cui ha affrontato certi argomenti mi ha ferito. Lei ha un carattere forte, ma a volte sfocia nell’arroganza. Il suo interesse spesso si tramuta in una sorta di presunzione. […] Non ho paura, ma vedo in lei dei lati che mi piacciono e altri invece che devo comprendere”, sono invece le parole pronunciate da Giorgio a Uomini e Donne Magazine. La sua risposta sarà comunque un sì?



