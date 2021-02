Scelta Sophie Codegoni è Matteo Ranieri/ Uomini e Donne, web in delirio: “Che gioia”

Sophie Codegoni non ha deluso il pubblico di Uomini e Donne scegliendo Matteo Ranieri, il corteggiatore che, dietro il fisico possente, nasconde una timidezza infinita con cui ha conquistato sia la giovane tronista che il pubblico. “Sophie ha scelto Matteo e non ci ha deluso. Che gioia“, è uno dei tanti messaggi pubblicati dai followers sotto l’ultima foto pubblicata sul profilo Instagram della tronista e che risale allo scorso agosto, molto prima che cominciasse la sua avventura sul trono. Quello di Sophie nel programma di Maria De Filippi non è stato un percorso facile. Inizialmente, la tronista ha avuto diverse difficoltà nel lasciarsi andare e non sono mancati i momenti di crisi che hanno fatto temere in un suo abbandono. Con il sostegno di Maria De Filippi e di tutta la redazione di Uomini e Donne, Sophie è andata avanti trovando in Matteo il suo principe azzurro.

SCELTA SOPHIE CODEGONI E’ MATTEO RANIERI: SILENZIO SUI SOCIAL PER LA NUOVA COPPIA DI UOMINI E DONNE

Nessun commento da parte di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri che, esattamente come accaduto per Davide Donadei e Chiara Rabbi la cui scelta sarà trasmessa nella puntata di Uomini e Donne di oggi, dovranno attendere la messa in onda della puntata prima di poter tornare sui social. In attesa del momento fatidico, a svelare qualche piccolo dettaglio sulla registrazione della scelta sono le talpe del Vicolo delle News le quali raccontano di una Sophie che, per annunciare il nome del ragazzo che ha rapito il suo cuore, ha scelto un abito lungo, elegantissimo, dorato con paillettes e manica lunga. Il look è stato completato da un paio di sandali con tacco a spillo e una coda alta per risaltare i lineamenti del viso.



