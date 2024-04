Scelta Stefania e Roberto: si sono lasciati/ Matrimonio a prima vista 2024: “Siamo buoni amici ma…”

Roberto e Stefania si sono lasciati a Matrimonio a Prima Vista 2024, lei: “Non c’è stato il colpo di fulmine”

Sta andando in onda l’ottava puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 e per le quattro coppie è tempo di decidere, che scelta hanno fatto Stefania e Roberto? La coppia sin dall’inizio è stata contraddistinta da alti e bassi. Nonostante un ottimo inizio i due alla fine hanno avuto dei blocchi soprattutto la Gioachin mentre Caruso non ha provato a superare i problemi con la sua neo moglie. Roberto e Stefania si sono lasciati.

Davanti agli esperti la prima a rivelare quale fosse il problema per la mancata scintilla con il suo lui è stata proprio Stefania: “Non ho trovato quello che aspettavo a livello di sentimenti, un colpo di fulmine o le famose però il destino o chi per lui mi ha dato una persona che ricorderò in maniera positiva.” Da parte sua Roberto ha aggiunto che mancava anche per lui quel trasporto fisico indispensabile per far si che la stima ed il rispetto diventino qualcosa di più.

Durante la chiacchierata con i tre esperti anche Roberto Caruso su Stefania Gioachin ha spiegato che cosa lo frena e lo blocca: “Non c’era un supporto che stava venendo a galla me ne sono accorto dal fatto che riuscivamo ad essere dei buoni amici ma quel qualcosa in più che fa a differenza tra un bellissimo rapporto di stima e conoscenza che dovrebbe portarti verso un percorso diverso di fatto non scattava mai.”

A differenza di Giuseppe e Ilaria che sono usciti insieme e di Benedetta ed Enrico che non sono neanche riusciti ad instaurare un rapporto civile ed amichevole, Stefania e Roberto si sono lasciati ma da ottimi amici. I due si sono aperti l’uno nei confronti dell’altra ed anche se non è scattata nessuna scintilla hanno comunque instaurato un rapporto di stima e affetto che non esitano nel definire ‘ottima amicizia’. Insomma, i due dopo Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 non stanno insieme ma chissà che la loro amicizia con il tempo non diventi sempre più solida.

