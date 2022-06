Scelta Veronica Rimondi a Uomini e Donne: chi è Matteo Farnea o Andrea Della Cioppa?/ Il colpo di fulmine…

Chi è la Scelta Veronica Rimondi a Uomini e Donne? Tra Andrea e Matteo…

Dopo la scelta di Luca Salatino che ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con Soraia Ceruti, tocca a alla scelta di Veronica Rimondi e concludere il proprio percorso scegliendo il corteggiatore che ha conquistato il suo cuore. Veronica Rimondi è arrivata sul trono dopo la fine del percorso di Matteo Ranieri. Dopo aver conosciuto i primi ragazzi, Veronica è stata letteralmente colpita da Matteo Farnea che, sin dalla prima esterna, non ha lasciato indifferente la tronista che non ha mai nascosto di avere un debole per lui.

Nel corso del percorso della scelta di Veronica sul trono di Uomini e Donne, poi, tra un’esterna e l’altra, la ragazza ha conosciuto anche Andrea Della Cioppa che, dopo aver conquistato le sue attenzioni commentando le esterne con gli altri corteggiatori, è riuscito a conquistare, esterna dopo esterna, la sua fiducia. Con Andrea è arrivato anche il bacio così come con Matteo con cui non sono mancati alcuni alti e bassi dovuti ad una mancanza di attenzioni che la tronista ha sentito nel corso del percorso che finisce ufficialmente oggi.

Scelta Veronica Rimondi, quasi scontata? A Uomini e Donne scopriremo che…

La scelta di Veronica Rimondi è stata registrata alcune settimane fa. Oggi, dopo tanta attesa, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne della stagione, sarà trasmesso l’epilogo del percorso della tronista che ha portato a casa anche i complimenti di Maria De Filippi che ha riconosciuto in lei la capacità di non lasciarsi abbattere dalle critiche del web. Chi sarà, dunque, la scelta di Veronica a Uomini e donne? Dalle anticipazioni che circolano da giorni e che sono state pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoevoer” di Lorenzo Pugnaloni, pare che la scelta di Veronica sia ricaduta su Matteo.

Una scelta che, a detta dei telespettatori, è scontata dal momento che tra i due ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma come avverrà la scelta della Rimondi? Come reagirà, invece, Andrea? Lo scopriremo a partire dalle 14.45.











