Scemo & più scemo/ Su Italia 1 il film con Jim Carrey e Jeff Daniels

Scemo & più scemo, film di Italia 1 diretto da Peter Farrelly

Scemo & più scemo sarà trasmesso oggi, 28 maggio, a partire dalle ore 23:55, dunque in seconda serata, su Italia 1. Tale film appartiene ai generi cinematografici comico e commedia e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1994. Il regista di questo film risulta essere Peter Farrelly che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Bobby Farrelly e Bennett Yelin.

All’interno del cast del film ci sono tanti attori famosi come Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, Charles Rocket, Mike Starr, Victoria Rowell, Felton Perry e Cam Neely. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Todd Rundgren mentre la fotografia è stata realizzata da Mark Irwin.

Scemo & più scemo, la trama del film: una coppia d’amici strampalati

In Scemo & più scemo a Providence, Rhode Island vive una coppia di amici decisamente strampalati. Il primo è un autista di limousine che si chiama Lloyd Christmas mentre il secondo è il suo coinquilino e si chiama Harry Dunne. Entrambi lavorano duramente, per così dire e inseguono il loro sogno. Infatti, il loro obiettivo è quello di ottenere quanti più soldi possibili per aprire un’attività personale che riesca ad allevare vermi e si chiami Ho i Vermi. Una mattina Lloyd accompagna una ragazza di nome Mary all’aeroporto.

Durante il tragitto, Lloyd sembra innamorarsi della ragazza e per la prima volta nella sua vita riesce a guidare la limousine senza causare danni di alcun genere. Tuttavia, si accorge che la ragazza dopo aver lasciato l’auto ha perso una valigia nell’aeroporto. Per questa ragione, Lloyd cerca di avvertirla e prende la valigetta ma senza successo. Con sua somma sorpresa comunque, la valigetta era piena di soldi e conteneva il riscatto che Mary doveva pagare a due malviventi. Lloyd torna a casa e racconta tutto al suo amico Harry. I due decidono quindi di partire per un viaggio verso Aspen e cercano di ritrovare la ragazza. Inizierà una vera e propria avventura per loro che li porterà ad essere a stretto contatto con il pericolo. Tuttavia, la missione non sarà messa da parte perché i due amici sono convinti e decisi di portarla a termine.

Il video del trailer di Scemo & più scemo













