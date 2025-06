C’è una certa indignazione nel mondo cattolico a seguito di una controversa scena avvenuta nella serie TV di Apple TV+ Your Friends & Neighbors. Lo show, trasmesso in Italia su Amazon Prime Video, presenta un episodio considerato deplorevole dai cattolici e che, negli ultimi giorni ha scatenato numerosi dibattiti online. Nell’episodio sei della prima stagione, a un certo punto, due personaggi entrano illegalmente in una chiesa, dopodiché profanano l’Eucaristia.

Si vedono infatti i due attori mentre rubano delle ostie eucaristiche dal tabernacolo, per poi trattarle come se fossero degli snack, spalmandoci sopra della marmellata. “Questo è assolutamente vergognoso – commenta CatholicVote su Instagram – Apple ha trasmesso un episodio di Friends & Neighbors in cui Jon Hamm irrompe in una chiesa cattolica e fa uno spuntino con l’Eucaristia. Apple oserebbe deridere un’altra religione in questo modo?”.

SCENA BLASFEMA IN YOUR FRIENDS & NEIGHBORS: COSA E’ SUCCESSO

L’ambientazione è inequivocabile ed è ispirata a una chiesa cattolica. La scena è decisamente irriverente: il protagonista prende il “Corpo di Cristo” e lo porge sulla bocca del personaggio femminile, facendo poi su di lei il segno della croce e dicendo “Ti assolvo”. Una vera e propria presa in giro dell’atto della Comunione. Ma non finisce qui: subito dopo il fattaccio, i due attori iniziano un rapporto sessuale su una panca della chiesa, dopo che l’uomo butta a terra con disprezzo il ciborio contenente ancora le ostie rimanenti.

A quel punto arriva un sacerdote, che interrompe lo sgradevole siparietto, e la scena si conclude. Il vicepresidente di CatholicVote, Josh Mercer, ha deciso di farsi sentire, inviando una lettera direttamente a Tim Cook, CEO di Apple, chiedendo che la scena venga rimossa dall’episodio incriminato. Al momento, però, non è ancora arrivata una risposta ufficiale.

SCENA BLASFEMA IN YOUR FRIENDS & NEIGHBORS: IL COMMENTO DI UN UTENTE REDDIT

La serie TV Your Friends & Neighbors (“I tuoi amici e i tuoi vicini”) racconta la storia di un uomo che, dopo aver perso il lavoro, decide di svaligiare le case di un quartiere di famiglie benestanti, portando alla luce i loro segreti più oscuri. Si tratta di un prodotto che intende proporre una certa morale, invitando a riflettere su materialismo, gola e ingordigia, ma che, proprio per l’episodio sopracitato, sta creando non poco scalpore nella comunità cattolica.

Lo si capisce chiaramente da quanto scrive su Reddit – un social network molto utilizzato negli Stati Uniti – un fedele: “Non la guarderò questa serie TV, Your Friends & Neighbors, perché c’è una scena in uno degli episodi finali in cui il protagonista e l’ex moglie irrompono in una chiesa, rubano l’ostia e la mangiano con della marmellata rubata, per poi iniziare un rapporto sessuale tra i banchi prima di essere scoperti dal prete! Oddio, che scena offensiva e blasfema!”. Secondo lo stesso utente si tratta di una scena che “manca di rispetto e offende il cristianesimo, mascherando il tutto da commedia”, ma che “non è mai accettabile”. Si domanda quindi se vi sia qualcun altro che “sia inorridito da questa cosa”.