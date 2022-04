SCENARI/ Cina, Taiwan e Aukus: perché l’Australia ha scelto il “guinzaglio” Usa

Quella che viene chiamata “alleanza americana” non ha avuto solo vantaggi per l’Australia. Certo, non subisce alcuna aggressione da più di mezzo secolo, ma ciò non è necessariamente merito del suo protettore americano.

D’altra parte, è stata trascinata in una serie di conflitti che la riguardavano solo in modo molto indiretto: in Corea – anche prima della firma di Anzus, in ossequio al suo nuovo protettore –, in Vietnam, in Iraq e infine in Afghanistan. In tal modo ha partecipato a disastri militari e politici da cui non è uscita illesa (diversi membri delle sue forze speciali, incluso il soldato più decorato del suo esercito, Ben Roberts-Smith, sono accusati di crimini di guerra per il loro comportamento in Afghanistan). Ancora nel 1999, il primo ministro conservatore John Howard definì il ruolo del suo Paese come di “vicesceriffo” degli Stati Uniti nella regione del Pacifico. Non si può escludere che l’Australia diventi una parte in un conflitto militare con la Cina, le cui conseguenze sarebbero incalcolabili.

L’appartenenza all’Anglosfera non ha solo vantaggi. Dicevamo che per giustificare la sua inversione, Canberra ha spiegato che la maggiore aggressività della Cina nel Pacifico richiedeva l’acquisizione di sottomarini in grado di operare a migliaia di miglia dalle sue coste. Le navi a propulsione convenzionale, progettate per pattugliare le acque della zona economica esclusiva del Paese, non rispondevano a questi criteri e quindi si è dovuto ricorrere a dispositivi a propulsione nucleare.

La razionalità di questa scelta lascia tuttavia perplessi. È vero che Pechino sta aumentando la tensione nella regione del Pacifico, sia militarmente che economicamente. L’intimidazione diretta contro Taiwan è aumentata e la militarizzazione degli isolotti rivendicati nel Mar Cinese Meridionale è proseguita a ritmo sostenuto. Inoltre, l’influenza cinese in Melanesia – alle porte dell’Australia – ha continuato a crescere attraverso accordi presi con Stati, come Papua Nuova Guinea o Vanuatu. L’Australia ha quindi motivo di diffidare dell’importanza della Cina nella regione. Ma è difficile credere che abbia aperto improvvisamente gli occhi su questi problemi solo in occasione dell’affare con Naval Group. Xi Jinping è al potere dal 2012 e non ha mai nascosto le sue ambizioni. Ha sempre attribuito notevole importanza al ritorno di Taiwan sotto il controllo cinese e ha avvertito che non esiterebbe a ricorrere alla forza armata se la via pacifica non avesse successo.

La Cina preoccupa indubbiamente gli australiani, che sanno quanto sia dipendente la loro economia: il commercio con Pechino rappresenta quasi un terzo del loro commercio internazionale, ed è tanto più redditizio in quanto le esportazioni australiane sono quasi il doppio delle importazioni. In questo senso, è nell’interesse dell’Australia non turbare ulteriormente la Cina. Quest’ultima è offesa dalle varie misure adottate per limitare la sua ingerenza negli affari australiani – in particolare le pressioni che infligge alla comunità cinese nel Paese – e finge di indignarsi per la sfiducia che suscita. Allo stesso tempo, non esita a formulare richieste perentorie che invitano l’Australia a soddisfarle, affinché le relazioni tra i due Paesi non si deteriorino ulteriormente.

L’Australia ha ovviamente rifiutato queste pretese, che minano la sua sovranità, ma da un punto di vista strategico ha tutto da guadagnare dal mantenimento della stabilità nella regione e non vuole avventurarsi in un conflitto armato con Pechino. Non è però da escludere che Xi Jinping, preso dal demone dell’avventurismo, possa intraprendere la conquista di Taiwan. È difficile valutare le ripercussioni che una tale iniziativa avrebbe, ma è chiaro che sarebbero estremamente gravi. La cosa più auspicabile, ovviamente, sarebbe evitare, attraverso una politica di deterrenza, che la Cina arrivi a questo estremo. Ciò richiederebbe che le democrazie agissero di concerto per far sentire a Pechino che un colpo di Stato contro Taiwan costerebbe troppo per valerne la pena.

Da qui l’importanza della Francia su questo scacchiere. La maggior parte degli osservatori militari ritiene che la Cina non rischierà di invadere Taiwan per circa dieci anni, tempo in cui il suo strumento militare sarà salito al livello delle forze americane. In questa prospettiva, l’Australia (che non ha ancora firmato un nuovo contratto per sostituire il vecchio) sarebbe privata dei sottomarini nel momento critico, perché qualsiasi sottomarino americano entrerebbe in servizio solo negli anni Quaranta del 2000, un decennio dopo se il contratto con i sottomarini francesi non fosse stato rotto. È chiaro che un tale scenario ridurrebbe notevolmente il ruolo operativo e deterrente delle forze australiane all’interno di un’alleanza anti-cinese.

Il mantenimento della stabilità nella regione è in parte dovuto alla presenza militare della Francia e l’inversione che sta avvenendo nell’ambito di Aukus rischia di rivelarsi controproducente. Certo, l’annullamento del contratto con Naval Group mette in qualche modo in discussione la politica strategica della Francia nell’Indo-Pacifico, ma probabilmente non mancherà di adattarsi per mantenere un ruolo significativo, stringendo nuove partnership con gli attori della regione.

L’Australia ritiene che sia vantaggioso scegliere i sottomarini americani o britannici a propulsione nucleare rispetto ai sottomarini francesi a propulsione convenzionale. Non si tratta di contestare il suo diritto di attrezzarsi come meglio crede, ma c’è modo e modo. I sottomarini francesi che l’Australia ha proposto di acquisire, i Barracuda, sono fondamentalmente dotati di propulsione nucleare ed è stato su richiesta dell’Australia che hanno dovuto subire lavori di conversione per operare in modalità diesel-elettrica (il che ha comportato costi aggiuntivi). Pertanto, viene da chiedersi perché l’Australia non abbia voluto negoziare con la Francia un ritorno alla modalità di propulsione originaria, che era del tutto fattibile. La risposta, ovviamente, è che l’Australia ha preferito rifugiarsi ancora una volta in seno ai suoi partner anglosassoni, nonostante gli svantaggi di questa soluzione.

Collegandosi al nucleare americano, Canberra si pone in una situazione di dipendenza e abbandona parte della sua sovranità. La portavoce degli Affari esteri, Penny Wong, del Labour Party, ha chiesto come l’Australia possa controllare l’uso di una tecnologia che non è la sua. Per alcuni osservatori è tutto da vedere se e come gli Stati Uniti siano pronti a condividere i segreti della loro tecnologia nucleare. Sebbene questa tecnologia (basata sull’uranio arricchito) non richieda rifornimenti durante la vita prevedibile dei sottomarini (33 anni), la loro manutenzione e gli interventi in caso di problemi richiedono infrastrutture e competenze che l’Australia, a causa della sua tradizionale ostilità al nucleare, non ha mai acquisito. Così sarebbe totalmente dipendente dagli Stati Uniti.

Torniamo, quindi, all’egemonia americana, che l’Australia sembra amare, visto che ha appena acquistato elicotteri americani Seahawk per quasi un miliardo di dollari australiani e ha recentemente deciso di aumentare il numero di marines di stanza, a rotazione, nella loro base vicino a Darwin, nel Territorio del Nord (questo numero è passato da 200 nel 2012 a 2.500 nel 2019).

Nel 1946 Churchill dichiarò che se la Gran Bretagna avesse dovuto scegliere tra l’Europa e l’alto mare, avrebbe inevitabilmente scelto l’alto mare, che in pratica significava gli Stati Uniti – e lo conferma la Brexit. Per un simile tropismo, l’Australia sceglierà sempre i suoi protettori anglosassoni, preferendoli all’Europa, e quindi alla Francia. È ovvio che in una partnership con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti l’Australia può rivendicare solo un ruolo subordinato: giocare nelle grandi leghe non garantisce che verrai trattato come tale. Ma, come per una sorta di riflesso condizionato, una mentalità post coloniale le fa preferire questo ruolo a qualsiasi rischio che la porti a correre con spirito di autonomia.

L’ascesa della Cina, in particolare, la spinge ad assumere innumerevoli precauzioni, sebbene i suoi legami con i paesi anglosassoni siano già molto solidi. Tra il ruolo del lupo e quello del cane, l’Australia ha scelto chiaramente il cane. E non è impossibile che, anche questa volta, alla fine provi un po’ di rammarico…

