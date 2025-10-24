La creatività è una competenza che si applica a tutti i settori: i dati servono per immaginare futuri alternativi. La scuola deve tenerne conto

Nel 2019 il World Economic Forum inseriva la creatività al terzo posto tra le competenze più importanti richieste nel mondo del lavoro entro il 2025. Il primo e il secondo erano la “capacità di risolvere problemi complessi” e il “pensiero critico”. Nel 2023, uno studio dell’IBM ha rilevato che l’85% dei top manager nel mondo considera la creatività la soft skill più importante per il successo delle imprese.

La rilevanza attribuita alla creatività da chi conosce il mondo del lavoro dovrebbe far riflettere. Eppure, nei percorsi scolastici e universitari italiani, la creatività è raramente oggetto di valutazione, spesso considerata un tratto di personalità, cioè una caratteristica stabile di una persona che solo i tempi lunghi dell’esperienza possono modificare, più che una competenza da formare. Peggio ancora, la creatività è vista come antagonista della razionalità, della logica e – in modo particolare – della scienza.

In realtà, il pensiero creativo non è affatto l’opposto del pensiero razionale, ne è un complemento. Come sosteneva già Einstein, “l’immaginazione è più importante della conoscenza”. La creatività è la capacità di esplorare ciò che ancora non esiste, ed è esattamente ciò che serve per esplorare il futuro.

Leonardo da Vinci non osservava il mondo com’era, ma come poteva diventare. Lo scienziato Nikola Tesla si proponeva non solo di migliorare il presente, ma di costruire un futuro radicalmente nuovo. Enrico Mattei si costruì la propria rotta, sfidando giganti e regole scritte dell’economia e creando un futuro energetico possibile per un’Italia che allora sembrava piccola e dipendente, e lo fece immaginando nuovi equilibri, nuovi contratti, nuovi alleati. E l’elenco potrebbe continuare a lungo, a sottolineare che i grandi visionari della storia erano dotati di enormi competenze nel loro campo ma anche di una enorme creatività.

Per molto tempo, materie come matematica e statistica sono state erroneamente relegate nell’angolo opposto a quello delle materie considerate “creative”, come l’arte, la letteratura o il design. Nell’immaginario collettivo, lo statistico è ancora spesso visto come un tecnico dei numeri, che opera in modo meccanico, applicando formule già pronte e modelli preconfezionati. Tuttavia, questa è una rappresentazione profondamente distorta, perché il lavoro dello statistico richiede un altissimo grado di creatività, soprattutto quando si tratta di costruire modelli, scegliere variabili, definire scenari, stabilire relazioni causali, interpretare segnali ambigui o prendere decisioni in contesti incompleti.

L’atto stesso di trasformare dati grezzi in informazioni e poi in conoscenza finalizzata è fondamentalmente un processo creativo. Ma c’è di più. La creatività, oggi, entra anche nei metodi statistici, per cui creatività e statistica è un binomio non impossibile, bensì necessario.

Siamo abituati a pensare alla statistica come un linguaggio rigoroso, fatto di modelli, formule e regolarità. Ed è vero. Ma nei contesti altamente incerti, dove i dati sono assenti o scarsissimi – come accade quando ci si occupa di scenari futuri – la statistica può e deve aprirsi a nuove modalità di pensiero. Oggi, nella ricerca più avanzata, si parla di “statistical imagination”.

Molti strumenti dei futures studies – dal design fiction alla costruzione di scenari – si basano proprio su metodi creativi e partecipativi. Un esempio: il metodo dei futures wheel o delle mappe di impatto, strumenti di analisi che partono da un evento ipotetico e aiutano a immaginare scenari ramificati e interconnessi. O, ancora, le simulazioni stocastiche con input soggettivi, dove le probabilità sono assegnate non da serie storiche (che, ovviamente, non esistono nel futuro), ma da insiemi di esperti, o da utenti del processo di cui si tratta, in processi deliberativi strutturati.

Si tratta di una statistica che lavora con l’incertezza anziché evitarla. Una statistica che utilizza le opinioni di esperti della materia in analisi e i segnali deboli come input, invece di eliminarli come “rumore”. Una statistica che abbraccia la creatività come forma di anticipazione, non come licenza poetica.

Questa nuova forma di statistica si sta sviluppando in diversi ambiti, dove l’incertezza non è un ostacolo da aggirare, ma un elemento strutturale del sistema da comprendere e – soprattutto – una compagna con cui convivere. È giunto il tempo in cui la statistica impari ad accogliere l’incertezza, in una società moderna soggetta a mutamenti sociali frequenti e rapidi, dove cercare di ridurla o evitarla è del tutto inutile. Ad esempio, negli studi ambientali e nei modelli predittivi sul cambiamento climatico, i dati storici non bastano più: i sistemi sono così complessi e dinamici da richiedere approcci esplorativi, basati su simulazioni, scenari multipli e previsioni di esperti.

Un altro campo emblematico è quello delle politiche pubbliche, dove oggi si utilizzano tecniche di analisi degli scenari, come la tecnica detta Delphi, una forma di “statistica partecipativa” nella quale la costruzione del modello si arricchisce attraverso dati soggettivi, aspettative, sentiment, intuizioni e valori di comunità locali o portatori di interesse. È un cambio di paradigma: non più statistica “su” i cittadini, ma statistica “con” i cittadini, che dà dignità anche a ciò che non è misurabile, ma è rilevante.

Anche in economia, si comincia a parlare di modelli adattivi non-deterministici, dove i parametri evolvono nel tempo in base a nuove evidenze e non sono fissati “una volta per tutte”. In questo contesto, la creatività dello statistico sta nel progettare “strumenti esplorativi”, non solo inferenze conclusive. Non si vuole indovinare il futuro, ma costruire bussole per muoversi in paesaggi incerti e mutevoli.

Nel complesso, si tratta di una statistica che non si accontenta di descrivere il mondo com’è, ma vuole immaginare come potrebbe diventare.

Un recente studio pubblicato su Futures (Vol. 154, 2024) ha proposto l’indicatore chiamato Creative Anticipation Index, un indicatore composito (un mix di vari indicatori elementari) che misura la capacità di gruppi di lavoro di generare scenari futuri plausibili, originali e coerenti. Nei test su studenti universitari in Finlandia e Portogallo, l’indice è risultato correlato con la capacità di trattare il futuro e con la fiducia assegnata alle decisioni, molto più dei test tradizionali di intelligenza logica o verbale. Un chiaro segnale che creatività e capacità previsionali non sono due mondi separati.

In archeologia si ricostruiscono le civiltà passate a partire da frammenti, oggetti, resti organici. Ma nessun archeologo si sognerebbe di affermare che il proprio racconto del passato è “la verità assoluta”. Allo stesso modo, nei futures studies, gli scenari futuri sono costruiti a partire da segnali deboli, visioni, esperienze, intuizioni. Sono costruzioni ipotetiche, certo, ma strutturate, motivate, logiche.

Immaginare non è evadere: è un atto di conoscenza. Esattamente come l’inferenza statistica, l’immaginazione funziona “verso l’ignoto”. Cambia solo il tipo di incertezza. Anche in ambito giuridico la narrazione gioca un ruolo decisivo nella costruzione delle “verità processuali”. Allo stesso modo, nel futuro, i dati non bastano: serve la capacità di inventare contesti possibili, costruendo trame di eventi coerenti e credibili, come esercizio razionale e creativo insieme.

La scuola italiana è ancora basata sul “compito da eseguire”, non sull’“ipotesi da esplorare”. Ma il futuro sarà molto meno strutturato del passato. I contesti lavorativi, ambientali e sociali saranno pieni di “situazioni nuove”, cioè problemi senza soluzioni note. Se non si impara ad immaginare soluzioni, ad allenarsi al pensiero divergente, a progettare futuri alternativi, si rischia l’analfabetismo più pericoloso del XXI secolo: quello che impedisce di anticipare, agire e decidere in mondi nuovi e sempre più incerti.

Il modello scolastico attuale è ancora figlio della società industriale del Novecento, progettato per formare lavoratori da inserire in contesti stabili, gerarchici e prevedibili. Per questo privilegia la ripetizione, la memorizzazione, l’unica risposta giusta, punendo spesso l’errore come deviazione anziché valorizzarlo come occasione di apprendimento. Ma oggi viviamo in una società completamente diversa: liquida, iperconnessa, incerta, dove il cambiamento è la normalità. In un “laboratorio di futuro” si possono allenare il dubbio, l’adattamento, l’esplorazione e il pensiero critico per penetrare ciò che ancora non conosciamo.

