SCENARI/ Così le armi cinesi hanno invaso l’ex cortile dello zio Sam

Vediamo ora come si è mossa concretamente la Cina a livello militare in America Latina.

Venezuela

In Venezuela, il regime populista di sinistra di Hugo Chavez e del suo successore Nicolas Maduro è stato uno dei primi acquirenti di materiale militare cinese nella regione, a cominciare dall’acquisto da parte del regime di Chavez di jet leggeri K-8 cinesi, principalmente da utilizzare come addestratori di caccia; il regime successivamente ha discusso l’acquisizione di velivoli L-15 più capaci, ma non ha mai effettuato l’acquisto. Il governo Chavez ha inoltre acquistato aerei da trasporto militare cinese Y-8 ed è stato anche il primo in America Latina ad acquisire radar militari di fabbricazione cinese, acquistando 10 sistemi JYL-1 nel 2005 e altri 26 radar nel 2014. Nel 2019, quando il regime successore di Nicolas Maduro era nel mezzo di una crisi economica e politica e non riusciva a pagare i suoi creditori, ha preso in consegna i radar di difesa aerea a lungo raggio JY-27A di fabbricazione cinese. Oltre ad aerei e radar, il Venezuela ha anche acquisito veicoli terrestri militari cinesi, sia per la sua fanteria navale che per la sua guardia nazionale, comprese le navi corazzate da trasporto VN-4.

Oltre alle vendite militari, il Venezuela ha inviato regolarmente il proprio personale in Cina per l’addestramento e l’istruzione militare professionale. Nel novembre 2017 è stato uno dei pochi Stati latinoamericani a inviare personale all’esercitazione militare cinese “Clear Sky”. Reciprocamente, il personale dell’Epl ha partecipato a parate militari in Venezuela e si è schierato nel Paese occasionalmente, forse per l’addestramento e per il supporto del mantenimento dei sistemi militari forniti dalla Cina.

Cuba

I governi cubani di Fidel e Raul Castro, e più recentemente Miguel Diaz-Canel, hanno mantenuto regolari interazioni con la Repubblica popolare cinese (Rpc). Il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe ha tenuto colloqui con la sua controparte cubana a Pechino nel novembre 2018, impegnandosi a rafforzare la cooperazione in materia di difesa tra i due paesi. Nel settembre 2019, il generale Xu Qiliang, vicepresidente della Commissione militare centrale cinese, ha ricevuto il capo di stato maggiore di Cuba, il tenente generale Alvaro Lopez Miera e ha promesso un’espansione degli scambi militari. Cuba ha ospitato le forze cinesi, comprese le visite portuali di navi da guerra dell’Epl nel gennaio 2016, così come la nave ospedale Peace Ark nel 2011.

Nonostante un impegno così solido, tuttavia, Cuba non ha acquistato quantità significative di attrezzature militari dalla Rpc. Ciò contrasta con altri regimi ideologicamente solidali, come Venezuela, Ecuador e Bolivia, e probabilmente riflette la mancanza di fondi di Cuba per tali acquisizioni e la sua precedente dipendenza dalla Russia per l’hardware militare. Ma questa scelta potrebbe essere dettata anche dal desiderio della Cina di evitare di allarmare gli Stati Uniti, data l’attenzione riservata a Cuba nella politica statunitense come fonte di minacce per le azioni Usa nella regione.

Ecuador

In Ecuador il governo di Rafael Correa ha seguito l’esempio del suo alleato venezuelano nell’acquisizione di equipaggiamenti militari cinesi, anche se su base più limitata e con problemi più significativi. Le acquisizioni includevano due aerei da trasporto cinesi MA-60 e un contratto del 2013 con la società cinese Cetc per i radar di difesa aerea, sebbene quest’ultimo sia diventato oggetto di una controversia legale poiché le prestazioni dei radar nella copertura aerea non soddisfacevano i requisiti dell’aeronautica militare ecuadoriana.

Il governo di Correa in seguito ha acquisito 709 veicoli militari cinesi, inclusi camion 4×4 e 6×6, autobus e altri articoli, soddisfacendo un significativo bisogno di risorse per la mobilità che l’esercito ecuadoriano aveva all’epoca. Ha inoltre acquisito 10mila fucili d’assalto e altre attrezzature dalla Cina. L’esercito ecuadoriano ha anche inviato forze per addestramento e formazione militare professionale nella Rpc, ma in misura minore rispetto al Venezuela, e non ha ospitato pubblicamente forze Epl sul suolo ecuadoriano.

Bolivia

La Bolivia, sotto il governo di Evo Morales, è stata anche un destinatario significativo di attrezzature militari cinesi e un partner in varie visite istituzionali, esercitazioni di addestramento e attività di istruzione militare professionale. Gli acquisti di beni militari cinesi da parte della Bolivia erano di gran lunga anteriori all’assunzione del potere da parte di Evo Morales nel 2006; ad esempio, le munizioni portatili di difesa aerea HN-5 sono state acquisite negli anni 90 e successivamente spedite negli Stati Uniti per essere disattivate e smantellate nel 2005 dal presidente di transizione Eduardo Rodriguez prima dell’arrivo in carica di Morales, generando polemiche nel paese.

Dall’inizio del regime di Morales, i cinesi hanno regolarmente donato veicoli a duplice uso e attrezzature militari alla Bolivia, fino a quando il regime si è rivolto alla Cina per l’acquisto di sei elicotteri Harbin H-42×5 nel 2011 con un accordo da 108 milioni di dollari, che ha portato a un’indagine penale per corruzione attraverso prezzi eccessivi contro l’ufficiale boliviano che ha firmato l’accordo. Il governo Morales ha concluso un contratto con la Rpc per 31 auto blindate e altri veicoli militari nel 2016.

Argentina

Nel caso dell’Argentina, mentre i governi civili avevano storicamente concesso finanziamenti limitati ai militari dal ripristino della democrazia nel 1983, i governi peronisti di sinistra di Nestor Kirchner e di sua moglie Cristina Fernandez, che gli succedette, aprirono la porta alla Cina per l’approvvigionamento di equipaggiamento militare. Nel 2008, il governo Kirchner ha acquistato quattro veicoli blindati cinesi WMZ-551 in un contratto da 2,6 milioni di dollari. Questo è stato inizialmente concepito come parte di un acquisto più ampio per equipaggiare il battaglione argentino dedicato alla brigata di pace argentino-cilena congiunta Cruz del Sur.

Sebbene l’insoddisfazione dell’esercito argentino per i veicoli abbia contribuito a impedire che si verificasse l’acquisto successivo, il governo di Cristina Fernandez ha avviato negoziati con i cinesi per 20 FC-1 nel 2015, ma l’accordo non è stato completato. Se la vendita fosse avvenuta, sarebbe stato il velivolo militare più sofisticato della Rpc venduto nella regione. Il pacchetto di attrezzature che il governo Kirchner stava negoziando comprendeva anche 110 veicoli blindati VN-1 e cinque navi pattuglia offshore (Opv) P-18, che sarebbero state la seconda vendita di una nave cinese nella regione a seguito della vendita di una Opv a Trinidad e Tobago nel 2014.

Come con altri regimi populisti di sinistra, anche l’Argentina ha inviato il suo personale militare in Cina per corsi militari e scambi istituzionali e nel 2013 ha ospitato due fregate missilistiche della Marina cinese dopo aver effettuato una storica traversata attraverso i mari difficili dello Stretto di Magellano.



