SCENARI/ Il caso Panama: come la Cina si prende uno Stato (anche senza vaccini)

La posizione unica di Panama come hub logistico globale ne ha distinto le relazioni commerciali con la Cina da quelle dei suoi vicini centro-sudamericani e caraibici.

Come con altri paesi della regione, il commercio complessivo di Panama con il Dragone è cresciuto di 22 volte da quando la Cina ha aderito all’Organizzazione mondiale del commercio nel 2001. Le sue esportazioni verso la Cina sono aumentate da 2 milioni di dollari nel 2002 a 33 milioni di dollari nel 2019. Le importazioni nella Cina, pur crescendo a un ritmo simile, hanno eclissato le esportazioni durante lo stesso periodo. Le importazioni di Panama dalla Cina sono aumentate da 41 milioni di dollari nel 2001 a 905 milioni di dollari nel 2019, 27 volte di più delle esportazioni verso la Rpc.

Sotto il profilo della penetrazione cinese nel campo della tecnologia delle telecomunicazioni, come con altri paesi della regione con una forte presenza commerciale cinese le società di telecomunicazioni cinesi hanno continuato a rafforzare la loro posizione a Panama. Infatti, Huawei ha reso la Colón Free Trade Zone un hub per la distribuzione dei suoi prodotti. Huawei e Zte hanno entrambi una forte presenza come fornitori di apparecchiature per le società di servizi telefonici commerciali di Panama, Movistar e Más Móvil, e in misura minore, Tigo e Claro.

Huawei è in grado di svolgere un ruolo nell’implementazione del 5G a Panama, in particolare attraverso la sua fornitura di apparecchiature a Movistar e Más Móvil. Queste società stanno attualmente portando avanti piani per costruire infrastrutture 5G nella regione, ma le azioni governative necessarie per consentire l’implementazione del 5G nel paese non si sono ancora verificate.

Huawei ha anche svolto un ruolo nel dispiegamento di una telecamera di sicurezza e di un sistema di controllo “città sicure” nel porto di Colón, attraverso il quale una parte significativa degli operatori logistici di Panama muove le proprie merci. La preoccupazione per le telecamere di Huawei ha portato il governo panamense a richiederne la rimozione dal centro operativo regionale nell’aeroporto regionale di Colón, tra le altre strutture, alla fine del 2020. Tuttavia, la questione più ampia dei sistemi di sorveglianza di Huawei in luoghi pubblici e commerciali sensibili non è stato risolto.

Sotto il profilo finanziario le banche cinesi sono da tempo presenti a Panama, a cominciare dalla Bank of China, che ha contribuito a finanziare l’acquisto di beni da società con sede nella Cina. Anche la Banca industriale e commerciale della Cina (Icbc) è stata in primo piano per le operazioni bancarie nel paese nel giugno 2020.

Tuttavia a livello nazionale, a differenza di altri importanti paesi dell’America Latina come l’Argentina, Panama non ha chiesto di aderire alla Banca per gli investimenti in infrastrutture asiatiche (Aiib) sostenuta dalla Cina. Almeno per il momento.

Per quanto riguarda l’e-commerce, la società cinese di ride-sharing Didi Chuxing ha iniziato ad operare a Panama nel marzo 2020, ma nel ristretto contesto imprenditoriale della pandemia non è riuscita a far crescere significativamente la propria posizione. La piattaforma di e-commerce AliPay è relativamente ben consolidata a Panama e attualmente lavora con il suo partner locale Multibank. Alipay continua ad espandere le sue operazioni, ma è stata ostacolata da inefficienze nel sistema postale panamense, nonché da tasse relativamente elevate sul commercio elettronico.

Huawei è stata in prima linea nella progettazione e implementazione di una “zona di libero scambio digitale” a San Miguelito. Il progetto da 38 milioni di dollari, annunciato a luglio 2019, sarà finanziato dalla Bank of China e istituirà un centro di stoccaggio e distribuzione abilitato digitalmente situato a circa 20 minuti da Panama City. Il progetto finito coinvolgerà fino a 100 aziende, che riceveranno ordini online e spediranno prodotti in tutto l’emisfero, fornendo anche servizi di supporto digitale come blockchain e cloud computing.

A causa del suo ruolo di lunga data come centro commerciale e bancario internazionale per diversi paesi asiatici, l’influenza cinese nel contesto culturale è relativamente ben sviluppata.

Coerentemente con altri Stati che stabiliscono relazioni con la Rpc, la Cina ha lanciato un Istituto Confucio presso l’Università di Panama a Panama City, una delle istituzioni pubbliche più influenti del paese. Con l’aiuto del reclutamento tramite l’Istituto, l’organizzazione cinese di promozione e finanziamento della cultura Hanban ha fornito borse di studio per studenti che studiano nella Rpc. Nel 2018, a seguito del cambiamento nelle relazioni tra i due paesi, il governo cinese ha offerto otto borse di studio di questo tipo a studenti panamensi per studiare a Shanghai. Dalla formazione di questa partnership, si stima che almeno 200 studenti panamensi abbiano studiato in Cina. La pandemia ha interrotto molti programmi, ma dovrebbero ricominciare presto. Nel febbraio 2021, ad esempio, il governo cinese ha ricevuto domande di borse di studio per un programma di master biennale in studi marittimi.

Oltre all’Istituto Confucio, è prevista la costruzione di un nuovo centro culturale cinese a Bocas del Toro e un altro nella città di David, sebbene il collegamento formale di entrambi i centri all’Istituto Confucio e al governo cinese non sia chiaro.

Come praticamente con tutti i paesi che intrattengono relazioni con la Rpc, il governo cinese ha contattato Panama nelle prime fasi della pandemia con una serie di donazioni altamente pubblicizzate per aiutare la risposta al Covid. Entro aprile 2020, il governo cinese aveva donato un modesto quantitativo di dispositivi sanitari: 5mila kit di test, 2mila maschere, 3mila flaconi di disinfettante e 6mila guanti, tra gli altri articoli. Al contrario, aziende cinesi come Alibaba e Huawei, per le quali Panama è un importante partner commerciale, hanno donato 100mila maschere, 10.080 kit di test, 5mila ventilatori e 49mila maschere, tra gli altri articoli. A maggio, tuttavia, l’ambasciata cinese aveva aumentato il coordinamento dei beni donati dalle sue società.

Le donazioni cinesi alla fine sono arrivate a includere un sistema di telecamere di rilevamento del calore e altre apparecchiature elettroniche, inclusa una donazione di maggio 2020 di un sistema con telecamere Hikvision. Con il consenso del governo di Cortizo, le donazioni cinesi includevano telecamere di rilevamento del calore installate all’interno dell’aeroporto internazionale di Tocumen, del ministero della Pubblica Sicurezza, del ministero della Salute e dell’Ufficio della First Lady; tutte queste donazioni sono state fatte in nome del sostegno alla lotta contro Covid-19.

Tuttavia a differenza di oltre la metà dei paesi dell’America Latina, Panama non ha scelto di utilizzare i vaccini prodotti dalla Cina come Sinovac, Sinopharm o CanSino nel suo piano di risposta del governo alla pandemia ma ha stipulato contratti di vaccinazione con Pfizer, AstraZeneca, Russia (Sputnik V) e il programma Covax dell’Oms.

