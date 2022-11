SCENARI/ “La strategia anti-Cina della Francia in Iraq vale più di 27 mld di dollari”

A parte gli Stati Uniti e le compagnie petrolifere americane che giocano – e hanno giocato – un ruolo dominante, in Iraq vi sono naturalmente altri players di tutto rilievo e fra questi la Francia. Gli interessi infatti della compagnia petrolifera francese TotalEnergies sono prevalentemente concentrate nella parte meridionale dell’Iraq. Il fatto che sia stato firmato un contratto di 27 miliardi di dollari da parte della Francia costituisce un ottimo strumento di penetrazione sia economica che politica in Iraq.

Questo contratto è stato concluso nel 2021 quando primo ministro dell’Iraq era Mustafa Al Kadhimi. La nuova amministrazione irachena – guidata da Mohammed Shia Al Sudani, sciita vicino all’Iran – ha indotto l’attuale presidente francese a inviare il suo consigliere per il Nord Africa e il Medio oriente Patrick Durel, che insieme all’ambasciatore francese in Iraq Eric Chevalier sta cercando di consolidare il posizionamento della Francia.

Questo posizionamento tuttavia è anche condizionato dalla presenza americana: non dimentichiamoci infatti che il nuovo governo di Baghdad ha degli stretti rapporti con l’amministrazione americana. Ma la competizione per lo sfruttamento delle enormi risorse petrolifere irachene vede anche la presenza della Cina, che attraverso Power Cina ha firmato un accordo di massima per costruire una centrale solare da 2000 MW. Anche se il progetto dovrà ancora essere concretizzato, è però significativo il modus operandi della Cina, che intende mettere radici in Iraq e in modo particolare a Bassora.

Accanto alla Cina anche gli Emirati Arabi Uniti giocano un ruolo di rilievo: infatti attraverso il fondo sovrano Mubadala hanno firmato un contratto a giugno per la costruzione di una centrale solare, anch’essa nel sud dell’Iraq.

Ma quali sono i reali interessi francesi? Facciamo un breve passo indietro.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato l’Iraq due volte nell’arco di un anno dal 2020-2021. La prima visita è stata il 3 settembre 2020, quando ha dichiarato la sua intenzione di sostenere la sovranità irachena. La sua visita ha dimostrato un chiaro messaggio sul significato dell’Iraq in Francia. Il secondo viaggio è stato il 27 agosto 2021 per partecipare alla Conferenza di Baghdad per la cooperazione e la collaborazione, dove ha ribadito lo stesso messaggio e ha rappresentato un impegno per il partenariato strategico, indicando un pronunciato spostamento nell’approccio francese verso l’Iraq e il resto della regione.

Ci sono stati diversi punti chiave comunicati durante la seconda visita. Il primo era a livello geostrategico, poiché la Francia era l’unico partecipante non regionale alla conferenza di Baghdad, nonché l’unico partecipante membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il secondo era a livello di sicurezza, poiché Macron ha ribadito l’impegno della Francia nella lotta contro l’Isis in Iraq. Il terzo punto è economico. La visita è stata programmata con la gigantesca compagnia petrolifera e del gas francese, Total – stabilita in Iraq più di cento anni fa – firmando un contratto del valore di decine di miliardi di dollari per investire nei giacimenti di gas di Bassora. Il governo francese intende anche essere coinvolto nel finanziamento e nella contrattazione delle società francesi per il progetto Metro Baghdad.

Ma la presenza francese in Iraq serve alla Francia soprattutto per contenere la politica espansionistica cinese.

Le minacce geostrategiche rappresentate per la Francia dalla Cina sono cominciate nel 2010, quando la Cina ha iniziato a essere coinvolta con successo nell’economia africana. L’Iraq è quindi di profonda importanza geostrategica, non solo per la Francia, che mantiene la più grande comunità musulmana in Europa, ma anche per il resto del continente, che considera questa regione come il suo cortile. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, oltre ad avere interessi strategici in Iraq, Washington è ovviamente entusiasta di impedire che il Paese finisca sotto il controllo dei suoi concorrenti internazionali Cina e Russia, o del suo concorrente regionale Iran. Inoltre, né gli Stati Uniti né il resto del mondo vogliono vedere l’Iraq trasformarsi in un altro Afghanistan. Gli interessi comuni della Francia e degli Stati Uniti in Africa sono minacciati a causa del crescente potere dei movimenti estremisti islamici che sono probabilmente collegati all’Isis. Ma la questione centrale non è l’integralismo islamico, per quanto pericoloso e imprevedibile esso sia, ma proprio il dossier petrolifero.

La concorrenza cinese con la Francia e gli Stati Uniti non si limita all’Africa. Negli ultimi anni ha anche raggiunto il Golfo Arabo. Storicamente, l’Occidente era noto come il partner economico dei paesi del Golfo Arabo. Nel frattempo, la crescita economica esponenziale della Cina – unita all’autosufficienza statunitense nel petrolio – ha comportato un aumento della quota cinese delle esportazioni di petrolio totali del Golfo Arabo, che a sua volta ammonta a circa il 70% dei redditi di questi Paesi. Un terzo delle esportazioni di petrolio dell’Arabia Saudita va in Cina, pari a più petrolio di quanto la Cina riceva dalla Russia. Ma va in Cina anche un quarto delle esportazioni di petrolio del Kuwait. Inoltre, negli ultimi due anni, la Cina ha firmato contratti per decine di miliardi di dollari in progetti di comunicazione e tecnologia in Arabia Saudita e negli Eau, e ha anche acquistato enormi quote nelle gigantesche società del Golfo. A peggiorare le cose per l’Occidente è stata la notizia allarmante del marzo 2020, quando la Cina ha firmato un accordo di 25 anni di partnership strategica con l’Iran.

Ciò che approfondisce ulteriormente la preoccupazione dell’Occidente è un aspetto militare dell’accordo che consente alla Cina, per la prima volta in assoluto, di ottenere l’accesso alla terra e all’acqua del Golfo, una regione storicamente conosciuta per essere sotto il rigoroso controllo degli Stati Uniti.La Cina insomma ha già una forte presenza in Asia centrale, a est dell’Europa.

Questo, quindi, spiega i maggiori sforzi della Francia in Iraq. Sembra che la Francia stia guidando l’operazione per fermare l’espansione strategica della Cina al fine di proteggere gli interessi economici occidentali nella regione. Ma la domanda rimane: perché la Francia? Quali caratteristiche della Francia rendono l’attore chiave per assumere questo ruolo strategico nella regione per conto dell’Occidente?

Prima di tentare di rispondere a questa domanda, è necessario comprendere le sfumature geostrategiche della regione. Perché l’Iraq è scelto come punto di partenza per gli sforzi francesi e occidentali contro la concorrenza economica e geostrategica dalla Cina? Dall’invasione degli Stati Uniti nel 2003, l’Iraq ha sofferto della sua incapacità di controllare le interferenze regionali e internazionali nelle sue questioni di sicurezza, economiche, politiche e sociali. Sebbene la maggior parte dei Paesi regionali abbia tentato di garantire i propri interessi in Iraq controllando diversi politici iracheni, la realtà della situazione è che gli Stati Uniti e l’Iran sono i principali attori in Iraq dopo l’invasione. L’Iran è stato in grado di utilizzare il suo peso geografico, culturale, politico ed economico per garantire il suo potere e la sua influenza in Iraq, spesso superando anche quello degli Stati Uniti. L’influenza degli Stati Uniti fu costruita esclusivamente attraverso l’invasione militare. L’Iraq è stato trasformato in un campo di conflitto per procura per la faida tra Stati Uniti e Iran. A seguito delle sanzioni statunitensi contro l’Iran, quest’ultimo ha aumentato la sua pressione in Iraq nei tentativi di incorporare il paese nell’asse cinese-iraniano nella regione, dopo l’accordo strategico cinese-iraniano.

Nonostante una certa opposizione interna all’accordo, l’Iran ha ancora fatto pressioni sull’Iraq per firmare un accordo simile con la Cina nel 2019, durante il governo di Adil Abdul-Mahdi. Insomma esiste il rischio reale che l’Iraq si unisca all’asse rivale iraniano-cinese-russo nella regione. Un altro dettaglio chiave è la posizione geografica dell’Iraq, che collega la Siria e il Libano all’Iran: fornirebbe alla Cina e alla Russia l’accesso a questa striscia.

In conclusione, scegliendo di diventare il partner strategico dell’Iraq e rafforzando le sue relazioni con la Francia, ci sono molti importanti guadagni per Parigi. I più notevoli, tuttavia, sono i vantaggi geostrategici che Francia e Occidente possono garantire incoraggiando e sostenendo questa partnership. La competizione globale cinese-occidentale si avvicina a un livello vicino a quello della guerra fredda, vissuta per decenni dopo la seconda guerra mondiale e fino alla caduta del muro di Berlino. L’unica differenza ora è che la principale minaccia per gli interessi occidentali globali viene dalla Cina anziché dall’Unione Sovietica. Ci sono una serie di ragioni per cui la Francia è il partner occidentale ottimale per l’Iraq al momento. A livello regionale e all’interno dell’Iraq, attualmente gode dell’accettazione che nessun altro Paese occidentale ha.

Una tale partnership con l’Iraq sarebbe vantaggiosa per entrambi i Paesi. La presenza della Francia creerebbe una zona cuscinetto nella regione e un ostacolo sul percorso dell’invasione cinese, che è diventata sempre più allarmante per l’Occidente con l’accordo strategico cinese-iraniano. Inoltre, il ritiro delle truppe statunitensi dall’Iraq crea una necessità per accordi internazionali alternativi per garantire la continuazione di fondi e sostegno per combattere il terrorismo, che minaccia ancora la regione e il mondo. Insomma il buon posizionamento della Francia in Iraq svolge un ruolo di contenimento non solo della Cina, ma anche dell’Iran e dell’integralismo islamico.

