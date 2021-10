SCENARI/ L’alleanza strategica dell’India con gli Usa che preoccupa la Cina

L’India vede la Cina come la sua più grande minaccia, come ha chiarito il capo di stato maggiore della difesa Bipin Rawat in un’intervista nel giugno 2021. L’esercito indiano ha spostato 50mila soldati al confine con la Cina nel 2021, con circa 20mila di loro dislocati nel settore del Ladakh. Quindi, come vede l’India l’Esercito di liberazione popolare (Pla)? I media del Pla e le analisi degli analisti cinesi ci danno alcune indicazioni chiare su come la Cina vede l’India, sia nella sua alleanza con gli Stati Uniti sia nella sua politica di proiezione di potenza.

UE O AUKUS?/ L'Italia e la nuova trappola di un esercito senza Stato

Dal 2018, nei suoi articoli e video sull’India, possiamo affermare che il Pla non considera l’India una delle principali sfide alla sua sicurezza e sottolinea il mantenimento della pace al confine. Percepisce che l’India è ancora attaccata alla sua filosofia di non allineamento di lunga data nelle sue relazioni con gli Stati Uniti.

Pescatore trova 30 kg di vomito di balena/ Blocco ambra grigia vale più di 1 mln di €

Un libro del 2013 della Pla Academy of Military Science di Pechino intitolato Science of Military Strategy, tradotto in inglese dal China Aerospace Studies Institute con sede negli Stati Uniti nel 2021, ha trattato l’India in modo più approfondito di qualsiasi altra recente pubblicazione del Pla.

Ad avviso dell’accademia cinese, la strategia militare dell’India dopo la Guerra fredda è stata principalmente quella di stabilire e mantenere l’egemonia e l’assoluta superiorità militare sugli altri paesi dell’Asia meridionale, mantenendo la Cina e le altre grandi potenze fuori dalla sua sfera di influenza. Sebbene scritto nel 2013, il libro prevedeva anche una crescente cooperazione strategica tra Stati Uniti e India e qualcosa di simile alla strategia “Indo-Pacifico” degli Stati Uniti. Predisse che ciò avrebbe accelerato l’avanzata verso est dell’India, che si sarebbe collegata con l’avanzata verso sud del Giappone, per formare un “doppio arco” negli oceani Indiano e Pacifico che si intersecano nel Mar Cinese Meridionale.

Focolaio Covid in ospedale: 39 vaccinati da oltre 5 mesi/ Caso Israele: anche 5 morti

Più di recente, scrittori ed esperti dei media Pla hanno riaffermato l’opinione che l’India si stia collegando alla strategia dell’Indo-Pacifico degli Stati Uniti, vedendo un’opportunità per consolidare il suo dominio nell’Asia meridionale e aumentare il suo controllo sull’Oceano Indiano. Questo spiega perché l’India ha creato una rete di basi e stazioni intorno all’Oceano Indiano in paesi e territori tra cui il Madagascar, le Seychelles, Mauritius, le Maldive e le isole Andamane e Nicobare e ha condotto esercitazioni con gli Stati Uniti vicino alle Andamane e alle Nicobare.

Secondo alcuni analisti cinesi la politica dell’India sarebbe quella di controllare gradualmente l’Oceano Indiano. L’aumento della cooperazione strategica con gli Stati Uniti non solo consente di raggiungere questi obiettivi ma significa anche che l’India apre la strada agli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico.

Gli esperti militari cinesi vedono anche la vicinanza dell’India con gli Stati Uniti e altre potenze come un mezzo per l’India per aggiornare le sue armi e i suoi sistemi di difesa e realizzare i suoi obiettivi a terra. Tuttavia, gli esperti cinesi sono anche dell’opinione che i recenti acquisti di armi indiane dagli Stati Uniti non diano effettivamente all’India un vantaggio significativo e siano principalmente volti ad “acquistare il sostegno americano”. Inoltre, gli analisti militari cinesi sostengono che i progressi nell’attuazione degli accordi di difesa tra Stati Uniti e India, come i quattro accordi fondamentali, sono stati lenti. Pertanto, è improbabile che qualsiasi “alleanza” tra Stati Uniti e India duri.

Alcuni esperti militari cinesi usano il termine “utilizzo strategico reciproco” per descrivere la recente cooperazione dell’India con Stati Uniti e Regno Unito. L’India ha utilizzato una cooperazione più stretta con queste potenze per ottenere l’accesso alle conoscenze tecniche in modo da poter migliorare la propria produzione di attrezzature per la difesa. Una mossa chiave in questo senso è stata la firma dell’Annex sulla sicurezza industriale con gli Stati Uniti, che consente alle società statunitensi di condividere la tecnologia sensibile con le società private indiane. È un punto di vista cinese comune che siano principalmente gli Stati Uniti a spingere la cooperazione con l’India, sulla base dei propri interessi come vendere armi all’India (superando la Russia) e contenere la Cina.

Gli esperti cinesi riconoscono tuttavia che l’India non si lascerebbe manipolare. New Delhi si considera una grande potenza e vuole usare le sue relazioni con gli Stati Uniti per accelerare la propria crescita come potenza militare ed economica pur mantenendo la sua autonomia strategica. Soprattutto, le prospettive di una vera “alleanza” tra Stati Uniti e India sono frenate da una filosofia di non allineamento nella politica estera indiana.

Anche le relazioni India-Russia sono spesso citate nei media del Pla come un fattore che impedisce all’India di formare una vera alleanza con gli Stati Uniti. Tuttavia, è improbabile che si separino completamente, a causa della loro mancanza di animosità storica e del fatto che non rappresentano alcuna minaccia alla sicurezza l’uno per l’altro. Inoltre, c’è ancora un grande potenziale di cooperazione in campo militare e in altri settori che i due paesi non vorranno sprecare: ad esempio, la Russia vorrà competere con gli Stati Uniti per il mercato delle armi indiano. La recente strategia della Russia è stata quella di “battere e tirare l’India”, per metterla in guardia dall’avvicinarsi troppo agli Stati Uniti, offrendo allo stesso tempo opportunità di cooperazione economica e militare.

Da parte sua, il Pla sottolinea la necessità di mantenere relazioni amichevoli con l’India. Infatti diversi analisti cinesi affermano che mentre la disputa di confine tra i due paesi è complessa, dovrebbero essere guidati dall’idea di “mantenere lo status quo e gestione e controllo congiunti”. Inoltre sottolineano l’importanza di mantenere la sicurezza di una linea di rifornimento marittima che passa attraverso lo Stretto di Malacca e, per estensione, di mantenere relazioni amichevoli con l’India e altri paesi che confinano con questi corpi idrici.

Nel complesso, i media del Pla ritraggono le recenti mosse dell’India come riflesso di una trappola binaria del “non allineamento o alleanza”. Mentre dal 2013 il Pla ha percepito che l’India si sta allontanando dal non allineamento e sta entrando in una quasi alleanza con gli Stati Uniti, i pensatori militari cinesi sono ora dell’opinione che questa partnership non durerà a lungo. Sebbene le recenti azioni dell’India sia in terra che in mare siano viste come provocatorie e riflessive di una tendenza espansionistica, il Pla e i suoi media generalmente minimizzano la minaccia che l’India rappresenta per la Cina.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA