SCENARI/ Molto export, poca strategia: la Francia nella “rete” di Soros

La Francia ha relazioni strette con la maggioranza dei paesi del Sudest asiatico attraverso la cooperazione economica, culturale e scientifica. Vediamo di dare uno sguardo complessivo alla relazione tra la Francia e l’area dell’Indo-Pacifico.

Nonostante una leggera perdita di velocità dal 2019 e una bilancia commerciale con deficit dal 2016, la Francia ha mantenuto un certo livello di esportazioni nei suoi settori di punta. Nel 2021, il 23,5% delle sue esportazioni verso l’Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean) è indirizzato all’industria del lusso, il 14,2% all’aeronautica e il 10,9% all’industria farmaceutica. Singapore è il primo Paese beneficiario tra quelli dell’Asean, con il 53,5% del totale esportato nel 2021. Il suo ruolo di piattaforma di riesportazione è uno dei fattori esplicativi per questa tendenza. Altrimenti, le esportazioni francesi in Asia sono guidate principalmente dai Paesi sviluppati e dal Nord, come la Corea del Sud – il terzo partner commerciale della Francia in Asia – o persino il Giappone. Dipendono in gran parte dal settore aeronautico che è oggetto di commercio bilaterale in Francia con i principali partner nella regione.

SCENARI/ "La strategia anti-Cina della Francia in Iraq vale più di 27 mld di dollari"

Con la Sud Corea la Francia scambia attrezzature per il trasporto terrestre e prodotti aeronautici avanzati tra cui l’Airbus A350S. Contribuisce inoltre alla sovranità alimentare del Paese dando accesso a macchine e prodotti industriali e agricoli delle industrie agroalimentari. Rappresentando il 23% delle esportazioni totali, anche il settore aeronautico è al centro del commercio con il Giappone. Nel mezzo della crisi del Covid, Airbus era stato in grado di mantenere una grande maggioranza delle sue consegne in Giappone. È probabile che questa dinamica acceleri, soprattutto perché parte della produzione dell’A321 – l’aeromobile più popolare tra le compagnie giapponesi – dovrebbe essere trasferita a Tolosa.

Le Maire: “declino industriale vero pericolo per Ue”/ “Serve reazione ai sussidi Usa”

In una logica simile, grazie all’accordo di partenariato economico firmato dall’Unione Europea con il Giappone nel 2019, la Francia dovrebbe aumentare le sue opportunità e punti vendita verso il Paese del Sol levante, in particolare nel settore agroalimentare. Va anche notato che gli investimenti esteri diretti (Ide) in Asia sono in gran parte concentrati nel settore finanziario attraverso attori come BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale o Axa, il principale assicuratore mondiale. Il mantenimento di questo ecosistema finanziario garantisce alle aziende francesi una rete aziendale e quindi contribuisce attivamente all’influenza francese.

Macron: "Usa e Cina facciano il loro per il clima"/ "Più ricchi devono pagare"

Anche alcuni attori privati contribuiscono ad esso. Ad esempio, Fleur Pellerin investe a Korelya dal 2016, il fondo di investimento che ha creato per i mercati asiatici.

Se l’influenza economica francese è chiaramente incarnata nel settore aeronautico, non è l’unica area in cui la Francia ha leve strategiche. Il settore tessile, e in particolare l’industria del lusso, partecipa alla strategia di influenza francese in Asia. Uno studio rivela che 8 consumatori cinesi su 10 affermano di acquistare prodotti di lusso francesi. Per il 90% di essi, i prodotti Made in France sono di qualità superiore. Infine, i legami diplomatici, culturali e per estensione dei legami di influenza, che la Francia mantiene con i quattro draghi asiatici, sono alimentati da una rete strutturata di ambasciate, istituti francesi e istituti di ricerca. L’insegnamento del francese è aumentato negli ultimi anni nella regione, in particolare grazie al sostegno del ministero degli Esteri, creando così relè di influenza culturale in tutto il continente asiatico.

Secondo i dati dell’Fmi ci sono sei Paesi emergenti nell’Indo-Pacifico: India, Cina, Indonesia, Malesia, Filippine e Tailandia. I sei pesano quasi un quarto del Pil mondiale e rappresentano un mercato potenziale di oltre 3,2 miliardi di persone; numeri che giustificano l’interesse francese in questo continente. In questa regione, la Cina è un caso da manuale di grande interesse poiché oltre ad essere un inevitabile partner economico, esercita anche la propria politica di potere, spesso a scapito degli interessi francesi e dei suoi vicini. Questa complessa relazione tra Cina e Francia può essere spiegata solo a causa della dipendenza francese dal Medio Regno: la Cina è il settimo partner francese nel campo delle esportazioni (aeronautica, cosmetica, farmacia e agroalimentare) e la seconda per le importazioni. La Francia è anche il principale investitore europeo in un numero di società che impiega quasi mezzo milione di persone.

Vi sono, tuttavia, forti dissensi tra Parigi e Pechino, in particolare sulle questioni di Tibet, Uiguri e Taiwan. Queste tensioni si rivelano un vero ostacolo al dialogo e al riavvicinamento tra i due Paesi, soprattutto perché la Francia non ha alcuna leva che le consente di esercitare una vera influenza politica in Cina. Mentre è difficile per Parigi concordare con Pechino, questo antagonismo può comunque rivelarsi utile per le relazioni francesi con altri attori della zona. In effetti, i Paesi emergenti dell’Indo-Pacifico devono affrontare quotidianamente le tensioni sino-americane nella regione e sono spesso divisi tra la loro dipendenza economica dalla Cina e la loro ostilità nei confronti del governo di Xi Jinping. Per questo motivo, la maggior parte di questi Stati preferisce optare per una politica di neutralità. Tuttavia, queste tensioni sono un vantaggio per la Francia: Parigi può facilmente presentarsi come una terza via tra Pechino e Washington, come un Paese in opposizione al regime cinese ma meno allineato con la politica americana rispetto ad altri Paesi sviluppati nella regione. La Francia gode quindi di una maggiore facilità di approccio per i giocatori emergenti nell’area; ad esempio i rapporti tra India e Francia sono molto significativi.

Nel 2018 è stato firmato un accordo, relativo a un progetto di ricerca congiunto e alla potenziale costruzione di sei reattori nucleari (Epr) da parte di Edf. Inoltre, è importante sottolineare che la cooperazione in materia di sicurezza è altrettanto importante tra i due Paesi. Le loro marine militari svolgono regolarmente esercitazioni congiunte, come illustrato dalla esercitazione Varuna nell’aprile 2021. Questa cooperazione continua nel campo degli armamenti in cui gli scambi sono particolarmente importanti. L’India ha acquisito 6 Scorpene e 36 Rafale nel 2016 nel 2005. La Francia ha quindi tutti gli interessi ad approfondire ulteriormente le sue relazioni con Nuova Delhi perché i loro obiettivi strategici concordano e l’India ha il potenziale per diventare, nei prossimi anni, uno degli attori più importanti nell’Indo-Pacifico.

Indonesia, Malesia, Tailandia e Filippine, sebbene più piccole della Cina o dell’India, rappresentano ancora importanti opportunità che non dovrebbero essere trascurate per la Francia. Questi quattro Paesi appartengono all’Asean, di cui la Francia è un partner di sviluppo privilegiato dal 2020. Questo status le consente di rafforzare fortemente i legami economici, diplomatici e di sicurezza che mantiene con i Paesi di questa regione del mondo. L’Indonesia è stata il partner più importante della Francia nell’organizzazione sin dalla firma, nel 2011, di una partnership strategica, approfondita nel 2021, incluso un accordo di sicurezza privilegiato. Tuttavia, vi è ancora un notevole margine di miglioramento per le relazioni commerciali della Francia con questi quattro Paesi: in effetti, ad eccezione del settore degli armamenti molto preciso, nessuno dei Paesi citati è attualmente un importante partner economico per Parigi.

In conclusione – alla luce di quanto indicato precedentemente – sembrerebbe che il margine di manovra della politica estera francese nell’Indo-Pacifico sia caratterizzato da una profonda autonomia soprattutto in relazione alla necessità di contenere la proiezione di potenza cinese. Ma ne siamo davvero sicuri? In realtà la Francia sembra essere sempre più allineata con le scelte di politica estera americana, anche con quelle relative all’Indo-Pacifico.

Lo dimostra il fatto che uno dei maggiori studiosi a livello internazionale e cioè la ricercatrice neozelandese Anne-Marie Brady, che ha contribuito in modo determinante a orientare le scelte dell’amministrazione Biden proprio in relazione all’Indo-Pacifico in funzione di contenimento anti-cinese, sta portando a termine alcuni studi di grande rilevanza presso il noto istituto francese Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (Irsem) sulla Nuova Caledonia, Vanuatu e le Isole Salomone. Inoltre è una strana coincidenza il fatto che il direttore dell’Istituto di ricerca francese sia stato nominato ambasciatore francese proprio a Vanuatu e nelle Isole Salomone.

Un’altra inusuale coincidenza è il fatto che la ricercatrice collabori attivamente con uno dei più importanti think thank americani che ha contribuito a americanizzare gran parte del mondo attuale e cioè la celebre Ned strettamente collegata a Soros.

Ebbene, a questo punto il margine di manovra della Francia rispetto agli Stati Uniti nel contesto dell’Indo-Pacifico è in realtà molto più esiguo di quanto non si supponesse, come dimostra la recente vicenda dei sommergibili.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI













© RIPRODUZIONE RISERVATA