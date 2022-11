SCENARI/ Patto tra servizi di Turchia e Israele: iraniani e palestinesi nel mirino

Il ripristino delle relazioni politiche e diplomatiche tra Turchia e Israele implica necessariamente anche la riapertura della relazione fra i corrispettivi servizi di sicurezza, e cioè il Mit e il Mossad. Questa sinergia implica la possibilità da parte del Mossad di individuare cellule terroristiche iraniane presenti nel territorio turco. L’individuazione di queste cellule terroristiche spetterà agli agenti del Mossad presenti sia Zagabria che a Berna.

Proprio alla fine di ottobre è stato siglato un accordo tra il ministero della Difesa israeliano e quello turco con con il placet del presidente turco, accordo che concretizza quanto era stato precedentemente annunciato nell’agosto 2022.

Quanto alla collaborazione fra i due servizi di sicurezza, essa prevede che tutti i cittadini palestinesi che siano residenti – o comunque presenti – in Turchia siano sottoposti a una sorveglianza da parte del servizio segreto turco. Ne consegue che i cittadini palestinesi residenti in Turchia potrebbero quindi essere soggetti a una maggiore sorveglianza da parte del Mit. Un’altra clausola – anch’essa riservata, come quelle precedentemente indicate – prevede che il servizio segreto israeliano non ponga in essere omicidi mirati sul territorio turco come è successo invece altrove.

Un altro aspetto dell’accordo bilaterale tra i servizi di sicurezza prevede che il servizio segreto militare israeliano, Aman, collaborerà con il suo omologo turco soprattutto nel settore dell’intercettazione dei segnali (Sigint).

Questo accordo è stato possibile anche grazie al ruolo rivestito da due uomini chiave, e cioè Yitzhak Shapira, il medico di origine israeliana del presidente turco e il presidente dell’Azerbaijan e cioè Ilham Aliyev che si era recato a Baku il 3 ottobre, insieme ad una delegazione di funzionari del Mossad e di Aman. Con l’occasione il presidente dell’Azerbaijan ha avuto modo di incontrare il direttore del Mit ad Ankara.

