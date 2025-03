Pochi giorni fa ricorreva l’anniversario della morte (Nairobi, 3 marzo 1942, ndr) di Amedeo di Savoia, duca d’Aosta. Forse aveva ambizioni che non furono coronate. Perse e perì in un campo inglese. Una sconfitta devastante quella nel Corno d’Africa, dove l’Italia aveva conquistato a fatica delle posizioni. Sono gli errori drammatici del fascismo che ancora determinano la subordinazione dell’Italia. Meloni è volata subito a “rapporto” a Londra, insieme a tutti gli altri, dal Canada al secondo esercito della Nato, la Turchia.

SPY GAZA/ “Gli Usa stanno trattando direttamente con Hamas, una svolta che spiazza Israele”

Londra ama gli “scenari periferici”, dove riesce a ribaltare i rapporti di forza. Fin dalla Guerra dei sette anni, che combatte – o meglio fa combattere – sul suolo europeo, ma anche e soprattutto – in quel caso sì in prima persona – nella “lontana” India, smantellando la presenza francese, o in Africa, conquistando il Senegal. Sono le azioni nei punti meno protetti del nemico che si rivelano decisive nel portarlo all’asfissia economica e alla capitolazione. Lo hanno imparato i francesi prima, i tedeschi e gli ottomani (si ricordino le campagne di Townshend verso Mosul e i suoi pozzi, di Allenby verso Gerusalemme e di Dunsterville verso Baku) poi, gli italiani con la già citata sconfitta nel Corno d’Africa.

SPY FINANZA/ La vera strategia dietro la guerra commerciale degli Usa

Per proseguire con i precedenti, sempre gli inglesi occuparono il Madagascar nel 1942, tagliando ogni tipo di collegamento tra potenze dell’Asse. Allo stesso modo, oggi, gli Stati Uniti vogliono prendere possesso della Groenlandia, facendo leva sulle storiche recriminazioni di Nuuk contro Copenaghen; la occuparono già nel 1941 e la decisione maturò dopo la Conferenza dell’Avana, alla quale si accodarono tutti i paesi del Centro e del Sud America. È Panamerica in fase di rodaggio, una panregione a guida nordamericana, idealmente estesa dalla Groenlandia all’Argentina. Più difficile che il Canada si unisca: il Commonwealth è una realtà solida, sapientemente coltivata dal Monarca.

NUOVO ACCORDO TRUMP-ZELENSKY/ "Pace possibile e strategia Nato da riscrivere: il riarmo Ue non ha senso"

Insomma, più che uno scontro tra le “ex colonie” del “muscolare” impero e la “madre matrigna” del più “autorevole” Starmer, sarà una divisione dei compiti. Al Regno Unito il comando delle operazioni belliche contro la Russia, nell’amato Mediterraneo, dove mantiene le proprie piazzeforti a Cipro e Gibilterra, per non parlare della strategica base Nato di Creta, ma anche nelle rotte del Mare del Nord partendo dalla Scozia; Washington si sgancia e, forte della reindustrializzazione avviata già sotto Biden e a danno dell’industria europea, si sposta sul dossier Pacifico. In quest’ottica l’occupazione della Groenlandia servirebbe a rendere più agevoli le comunicazioni tra le due sponde.

Londra stampa sempre tanta moneta. Finanzia gli eserciti-popoli “federati” e talvolta usa la leva del debito per forzare certi alleati a prendere le armi. È così fin dai tempi, appunto, della Guerra dei sette anni. O ancor prima. Dalla durissima lotta con la Francia del Re Sole, allora prima potenza europea dal punto di vista demografico e militare, ma legata a una concezione antiquata della moneta, mentre Londra stampava banknotes, finanziando i suoi alleati sul Vecchio Continente.

Per l’Europa si apre una fase diversa, che va letta e seguita. Ha ancor più senso dirsi europei e rivendicare comuni radici, cristiane innanzitutto. Ha ancor più senso oggi, di fronte alla duplice pressione esterna, dei dazi sui mercati e di Mosca, fare l’Europa. Con un esercito e una banca centrale modellata sull’esempio della Fed e della Bank of England. Magari partendo da un’azione sulla moneta, alias svalutazione, così da compensare, almeno in parte, l’effetto distruttivo dei dazi. Saranno disastrosi per Germania e Italia (al momento Londra è risparmiata da dazi). Tuttavia, è la leva della guerra che crea la condizioni per un salto di qualità. Lo dimostra la vicenda del piccolo Piemonte, che dette i suoi uomini per la Guerra di Crimea. Già, sembra proprio che sarà uno scontro dal Baltico al Caucaso contro la Russia, oggi come allora.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI