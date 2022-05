SCENARI/ Quella “strana” ressa nei Caraibi: Usa, ambizioni russe, affari di Pechino

I Caraibi sono strategicamente vitali come approccio marittimo sudorientale agli Stati Uniti. È un hub chiave e un’area di transito per la logistica commerciale che serve la costa orientale degli Stati Uniti e la parte atlantica dell’America centrale e meridionale. Non solo il territorio statunitense di Porto Rico è situato al centro dei Caraibi tra la Repubblica Dominicana e le isole Leeward Antilles, ma si trovano significative diaspore di cubani, giamaicani, dominicani, haitiani e altri nelle comunità statunitensi, dal sud della Florida a New York e New Jersey e oltre.

Gli Stati Uniti fanno affidamento sul buon governo nei Caraibi e sul partenariato su una serie di questioni di sicurezza nazionale, compreso l’ingresso di narcotici illegali (principalmente spostandosi a nord dalla Colombia e dal Venezuela) e altri beni di contrabbando. Ancora più importante, i Caraibi toccano, o sono vicini a, un numero considerevole di importanti porti e strutture militari statunitensi, come Jacksonville, Florida; Savannah e Kings Bay, Georgia; Charleston, Carolina del Sud; e Norfolk, Virginia. Non solo queste strutture sono fondamentali per il commercio marittimo internazionale degli Stati Uniti, ma le strutture militari in alcune di queste aree svolgono un ruolo importante nel dispiegamento e nel sostegno delle forze in una serie di potenziali conflitti, siano essi in Africa, in Europa o in Asia.

Con l’intensificarsi dell’invasione russa dell’Ucraina all’inizio del 2022, il significato strategico dei Caraibi per gli Stati Uniti è stato ulteriormente evidenziato dalla minaccia indiretta della Russia di schierare forze militari proprio nei Caraibi.

Stiamo alludendo infatti alla dichiarazione del gennaio 2022 del viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov secondo cui il suo Paese non poteva escludere lo spiegamento di risorse militari a Cuba o in Venezuela (entrambi situati nel bacino dei Caraibi). I commenti di Ryabkov sono stati seguiti settimane dopo dalla firma esplicita di un accordo di cooperazione militare tra Russia e Venezuela durante la visita del vice primo ministro russo Yuri Borisov nella regione nel febbraio 2022.

Poc’anzi parlavamo del ruolo del traffico di droga. Riteniamo necessario approfondire se pur brevemente questo aspetto.

I Caraibi continuano infatti a essere una via importante per i narcotici illegali diretti negli Stati Uniti, qualcosa che è associato alle influenze corruttive sui governi e le economie delle piccole isole. Sebbene la maggior parte della droga diretta negli Stati Uniti fluisca attraverso l’America Centrale o il Pacifico, la Drug Enforcement Administration (Dea) stima che l’8% della cocaina diretta negli Stati Uniti arrivi attraverso i Caraibi. La Repubblica Dominicana è uno snodo chiave per lo spostamento della droga dalla Colombia e dal Venezuela verso gli Stati Uniti e l’Europa aperto a questo proposito. Solo tra agosto 2020 e dicembre 2021, le autorità dominicane hanno intercettato 33,7 tonnellate di droghe illegali. I narcotici illegali che entrano nella Repubblica Dominicana vengono talvolta immagazzinati proprio nella Repubblica Dominicana prima di essere inviati direttamente negli Stati Uniti, nei punti intermedi dell’America Centrale come il Guatemala o nel vicino Porto Rico, il territorio degli Stati Uniti più vicino.

Ma naturalmente esistono altri numerosi problemi presenti nei Caraibi che ne determinano una permanente instabilità sia politica che economica.

Dal 2020, i Caraibi sono afflitti da gravi tensioni economiche a causa della perdita di entrate turistiche a causa della pandemia di Covid-19. Di conseguenza, l’economia della regione si è contratta del 7,7% nel 2020. Nella sola Repubblica Dominicana gli effetti della pandemia hanno spinto la povertà dal 21,4% al 34,6% e l’estrema povertà dal 3% all’8,2% dal 2019 al 2020. Durante questo periodo, quasi tutti i governi caraibici hanno anche assunto un aumento significativo del carico di debito per far fronte alle richieste immediate della pandemia, lasciandoli più vincolati dal punto di vista fiscale per affrontare lo sviluppo, la sicurezza e altre esigenze che hanno continuato a crescere dopo la pandemia. Alle Barbados, ad esempio, il debito pubblico come frazione del Pil è balzato dal 117% del Pil appena prima della pandemia, nel 2019, al 142% del Pil nel 2020. Nello stesso periodo, il debito pubblico del Belize è balzato dall’88% del Pil a 118% del Pil e il debito delle Bahamas è balzato dal 64% del Pil al 99% del Pil, solo per citare alcuni esempi.

A causa di una combinazione di queste pressioni economiche con i flussi di droga corruttori precedentemente notati, un maggiore accesso alle armi e altri fattori complicanti, diversi Stati caraibici hanno registrato un aumento sostanziale degli omicidi nel 2021. Questi includono la Giamaica, il cui tasso di omicidi è aumentato del 10% nel 2021 a 49,4 omicidi ogni 100mila persone, il peggiore nell’emisfero occidentale. Allo stesso modo, con 32 omicidi ogni 100mila persone, Trinidad e Tobago ha visto un aumento del 12%; nel Belize, un tempo pacifico, assediato da una cultura delle gang sempre più frammentata, gli omicidi hanno raggiunto 29 ogni 100mila persone.

Ad Haiti, che è già un esportatore di armi verso i suoi vicini, e le cui epidemie di malattie come il colera si sono diffuse oltre i suoi confini a causa in parte dello sfollamento dei rifugiati, le bande del Paese, come 400 Mawozo, G9 e Family, sono diventate più potente della polizia nazionale (sebbene il tasso di omicidi riportato sia rimasto un moderato 13,7 per 100mila persone). Infatti, nel 2022, circa 95 bande armate operavano solo nella grande area di Port-au-Prince. Le attività criminali di questi gruppi si sono estese anche al sequestro di operatori umanitari stranieri. Haiti potrebbe tenere le elezioni nella seconda metà del 2022, aumentando la prospettiva di un’espansione della violenza nel Paese, o in vista di queste elezioni, o se la leadership ad interim di Ariel Henry continua a rinviarle.

Nel contesto delle sfide dei Caraibi, la Cina ha mantenuto un particolare interesse per la regione. Nel settore del commercio, il commercio bilaterale della Cina con la regione è aumentato di 8 volte, da 788 milioni di dollari nel 2002 dopo l’accettazione della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio a 7,1 miliardi di dollari nel 2020. Per quanto riguarda gli investimenti, il corteggiamento della Cina si è concentrato sul turismo e sui progetti infrastrutturali nei paesi come Bahamas, Giamaica, Trinidad e Tobago, Guyana e Suriname, tra gli altri. I principali progetti cinesi includono il resort Baha Mar di proprietà cinese da 4,2 miliardi di dollari, la proprietà di Hutchison Port Holdings del complesso portuale di Freeport alle Bahamas, oltre un miliardo di dollari in progetti autostradali in Giamaica e la proprietà di China Merchant Port del porto di Kingston.

L’attenzione della Cina alla regione consiste spesso in doni di progetti di infrastrutture pubbliche, utilizzati nel corso degli anni per premiare i governi che hanno cambiato le relazioni da Taiwan alla Cina, come stadi, strade e cliniche. Ci sono stati anche importanti investimenti nel turismo e nelle infrastrutture.

Per quanto riguarda la diplomazia, il corteggiamento cinese include anche il collocamento nei Caraibi di 8 dei 44 Istituti Confucio sponsorizzati dal governo della Cina in America Latina. Questi includono strutture ad Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Guyana, Giamaica, Suriname e Trinidad e Tobago. Per coloro che hanno sviluppato un interesse per la lingua e la cultura cinese attraverso gli Istituti Confucio, le borse di studio Hanban consentono ai giovani caraibici orientati alla Cina di studiare nella Repubblica Popolare Cinese.

Oltre alle attività commerciali e culturali, la Cina ha anche mostrato il suo interesse per la regione attraverso un impegno sostanziale con le sue istituzioni di sicurezza. Ciò include visite della nave ospedale Peace Ark dell’Esercito popolare di liberazione nella regione nel 2011, 2015 e 2018-2019, nonché regali regolari di automobili, motocicli, attrezzature da costruzione e altri articoli alle forze armate e di polizia dei Caraibi. Gli esempi includono la vendita di una nave da pattuglia offshore cinese Opv alla Trinidad and Tobago Defense Force nel 2014, la donazione di un aereo da trasporto militare Y-12 e vari veicoli alla Guyana Defense Force, doni di varie attrezzature alla Jamaica Defense Force, una donazione nel 2017 di 2,6 milioni di dollari in veicoli alle forze di polizia della Guyana, la donazione di 200 motocicli al servizio di polizia di Trinidad e Tobago nel 2019 e la donazione di 140 motocicli e otto veicoli fuoristrada all’esercito e alla polizia della Repubblica Dominicana nel 2020 Membri della Caribbean Defence Force, Constabulary Force e altri funzionari di polizia si recano regolarmente in Cina per partecipare a visite istituzionali e lezioni in istituzioni come la National Defense University cinese a Changping, un distretto alla periferia di Pechino.

Con il ribaltamento del riconoscimento diplomatico del Nicaragua da Taiwan alla Cina nel dicembre 2021 e l’impegno del presidente entrante dell’Honduras Xiomara Castro a cambiare anche le relazioni del suo Paese, il bacino caraibico diventerà ancora più strategicamente importante per Pechino.

