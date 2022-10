SCENARI/ Russia e Cina fermano (per ora) le mire di Erdogan in Uzbekistan

La proiezione di potenza turca in Asia centrale procede a tappe molto rapide, come dimostrano le relazioni bilaterali ormai sempre più strette tra Uzbekistan e Turchia, iniziate nel 2016. La Turchia – non dimentichiamolo – è il quarto partner economico e commerciale dell’Uzbekistan. Per quanto riguarda il volume complessivo degli scambi commerciali questo è arrivato a ben 3,6 miliardi di dollari, con un aumento rilevante rispetto ai 1,2 miliardi di dollari nel 2016. Dal punto di vista strettamente politico il vero successo del presidente turco Erdogan è stato quello di riuscire a far aderire l’Uzbekistan alla organizzazione degli Stati turchi nel 2019, adesione questa che ha consentito la celebrazione in Uzbekistan dei giorni della cultura turca, la promozione della lingua turca e l’educazione dei cittadini uzbeki.

La promozione della cultura turca è certamente cresciuta grazie anche alla trasmissione televisiva di programmi turchi sui canali televisivi dell’Uzbekistan. Dal punto di vista istituzionale la lingua turca viene insegnata presso la Tashkent State University of Oriental Studies. Perché questo dato è così importante? Perché l’Università di studi orientali si può considerare la prima istituzione in Asia centrale che insegna la lingua turca. Non sorprende che all’interno dell’università vi sia il Dipartimento di filologia turca e vi siano quasi 500 studenti.

Esistono inoltre due istituiti chiave per la promozione della cultura della lingua turca: l’Istituto Yunus Emre, una fondazione pubblica istituita dal governo turco per promuovere la cultura e la lingua turca, e l’Università turca di Economia e tecnologia che si trova a Tashkent, dove i giovani uzbeki sono particolarmente interessati a conoscere e impegnarsi con le imprese turche sia in Turchia che in Uzbekistan. A partire dal 2022, 1.882 imprese con capitale turco operano in Uzbekistan.

Nonostante questi ottimi rapporti bilaterali è necessario sottolineare che la Turchia non può competere né con l’influenza russa né con quella cinese neppure nel settore della promozione della cultura. Basterebbe a tale proposito citare due dati: da un lato vi sono 750mila russi etnici che vivono in Uzbekistan e fino a un terzo della popolazione può comunicare in russo a causa dei sette decenni di colonizzazione sovietica della regione, mentre per quanto riguardo la Cina gli Istituti Confucio in Uzbekistan insegnano la lingua cinese alla gente del posto e 6.500 giovani uzbeki studiano in Cina.

