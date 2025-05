Il politico di destra George Simion ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali rumene, dopo l’annullamento del voto di novembre a causa delle accuse di ingerenza russa. Simion, leader dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni (AUR), affronterà il sindaco centrista di Bucarest, Nicușor Dan, al ballottaggio previsto per il 18 maggio. Simion ha ottenuto circa il 40,96% dei voti, ben al di sopra di Dan, che si è aggiudicato il 20,99%.

In caso di vittoria Simion sarà il quarto leader conservatore di ECR a sedersi al Consiglio europeo, dopo Italia, Repubblica Ceca e Belgio, e si unirebbe agli altri premier che governano con coalizioni di centro destra, in Grecia, Germania, Polonia, Portogallo, Finlandia Svezia e Bulgaria.

La sinistra (considerando che in Spagna e Francia, ultimi baluardi progressisti rimasti in Europa, gli attuali presidenti sono in enorme difficoltà e nei sondaggi il centrodestra è in netto vantaggio) sta attraversando una crisi di valori di identità e di leadership, che fa sentire i suoi maggiori effetti, e questa forse è la novità più importante, proprio tra la popolazione più giovane.

Le elezioni europee dello scorso anno sono state la prova lampante di una tendenza ormai chiara. I giovani che tradizionalmente sono sempre stati più propensi al voto progressista, in questi ultimi quattro anni sembra abbiano drasticamente cambiato idea. Tutto sembrava molto diverso nel 2019, quando l’affluenza record tra i giovani elettori spinse i Verdi europei (European Free Alliance, EFA) al loro miglior risultato di sempre alle elezioni europee.

Ora sono stati proprio i giovani ad abbandonare i verdi e a votare in massa per i partiti di centrodestra. Sono diverse le ragioni che hanno provocato questo radicale cambio di visione da parte dei giovani, ma tutte le tesi propendono per quella che è una maggiore capacità da parte dei partiti di destra di parlare di problemi veri, legati alla sicurezza, all’immigrazione, al costo della vita e al futuro. Problemi verso i quali invece le sinistre sembrano non trovare soluzione condivise, perché esiste un’eccessiva spaccatura al loro interno su quale strada seguire su problemi assai sentiti come quello, per esempio, della immigrazione clandestina e della relativa sicurezza delle strade nelle principali città europee.

La crisi del costo della vita ha anche gravemente esacerbato molti dei gravi problemi che i giovani stavano già affrontando, tra cui bassi salari, precarietà del mercato del lavoro, generale insicurezza economica e, forse il più grave, l’accesso a un alloggio a prezzi accessibili.

La crescente crisi degli alloggi a prezzi accessibili in tutta l’Unione, che ha visto i prezzi degli immobili salire in media del 50% dal 2015, è radicata in quello che Gertjan Wijburg dell’Università di Utrecht descrive come il “crescente predominio dei mercati finanziari nel settore immobiliare”, poiché i governi hanno cercato sempre più di trasferire l’edilizia abitativa al settore privato attraverso la deregolamentazione dei mercati dei mutui.

Il conseguente cambiamento radicale nell’accessibilità economica ha innalzato drasticamente l’età media di proprietà della casa, escludendo di fatto ampie fasce della fascia demografica inferiore ai 35 anni, creando al contempo disfunzioni economiche nel settore degli affitti privati, già sovraccarico, e ritardando il normale processo di emancipazione degli elettori più giovani.

Negli ultimi 10 anni, un ingente afflusso di rifugiati, inizialmente dalla Siria e più recentemente dall’Ucraina, ha esercitato un’ulteriore pressione sul limitato patrimonio immobiliare, consentendo alle destre di sovrapporre il tema migratorio con la crisi immobiliare. Come afferma il ricercatore elettorale olandese Josse de Voogd, “molti giovani, in particolare quelli costretti a vivere fuori da città sempre più care come Amsterdam, si sono rivolti al Partito per la Libertà, fermamente islamofobo e anti-immigrazione”, che è stato il partito più popolare tra i giovani elettori olandesi alle elezioni generali del 2023.

Gli eventi geopolitici e i fallimenti della politiche interne hanno indubbiamente giovato alla destra, ma la sua crescente popolarità tra i giovani elettori riflette anche il messaggio politico sempre più efficace del movimento, abilmente articolato da una nuova generazione di leader giovani, esperti di media e sempre più donne.

Jordan Bardella del RN in Francia e Alice Weidel dell’AfD in Germania hanno abilmente mescolato posizioni restrittive di lunga data su migrazione e “nuovi diritti” con un messaggio economico che trova riscontro nelle lamentele economiche e nell’insicurezza finanziaria delle giovani generazioni.

Alice Weidel, la leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen e la premier italiana Giorgia Meloni hanno poi dimostrato di essere di per sé politici capaci, e l’ascesa di tre donne ai vertici dei maggiori partiti di destra europei non è estranea al desiderio di questi partiti di proiettare un’immagine più calorosa e moderata, in particolare tra le giovani elettrici.

Infine, in particolare nell’Europa occidentale, la destra è riuscita a disintossicare la propria immagine minimizzando, se non abbandonando, le sue posizioni sui diritti LGBTQ+ e delle donne, che potrebbero respingere l’elettorato più giovane.

I partiti di sinistra invece sembrano rimasti ancorati ancora ai vecchi steccati ideologici in materia di diritti, mentre in politica economica paradossalmente hanno abbandonato le istanze delle fasce più deboli, aprendo invece alle élites, tanto invise proprio ai giovani. L’incapacità di questi partiti di cogliere lo spostamento delle preoccupazioni dei giovani dalle cosiddette questioni “woke” a quelle più concrete, arriva inoltre in un momento in cui parti della sinistra si stanno frammentando in tutta l’UE, rendendo ancora più difficile attrarre elettori già inclini ad abbandonarla.

Alla fine, tuttavia, la lotta per il voto dei giovani potrebbe in gran parte ridursi a una questione di novità. A differenza dei partiti socialdemocratici, verdi o persino comunisti, che fanno tutti parte dell’establishment politico europeo da decenni, la destra è stata in gran parte relegata ai margini della politica dell’Europa occidentale fino alla fine degli anni 2010. In effetti, nei sette Paesi dell’UE in cui i partiti di destra sono attualmente al governo, per la maggior parte di essi è la prima volta. Ma questo non vuol dire che questa novità non possa diventare una consuetudine, soprattutto tra le meno disincantate giovani generazioni.

