SCENARI/ Usa vs. Cina, dove porta la guerra dei semiconduttori

Negli ultimi due decenni la Cina è salita alla ribalta nell’industria dei semiconduttori, nelle aree di assemblaggio, collaudo e confezionamento di componenti elettronici, ma attualmente è in ritardo nella progettazione e produzione dei circuiti integrati dei semiconduttori (“chip”) che richiedono una notevole sofisticazione tecnologica per essere prodotti. Diventa imperativo per gli Usa sapere se l’industria cinese dei semiconduttori sia in grado di raggiungere la leadership del settore, quanto dipende oggi la Cina dalla tecnologia dei semiconduttori importata e soprattutto se sia probabile o improbabile che riesca a recuperare il gap con gli Usa grazie ad investimenti di miliardi di dollari.

La Cina ha rafforzato la sua spinta a costruire la tecnologia necessaria per i semiconduttori nazionale negli ultimi anni, in particolare attraverso la sua politica “Made in China 2025” insieme a misure più specificamente mirate all’industria dei semiconduttori, come le “Linee guida per promuovere l’industria nazionale dei circuiti integrati”, spesso indicate anche con il nome di Piano Nazionale del Circuito Integrato. Gli obiettivi generali per il settore dei semiconduttori includono la produzione del 70% del fabbisogno interno in Cina entro il 2025 e il raggiungimento della parità con la tecnologia all’avanguardia internazionale in tutti i segmenti del settore entro il 2030. La politica industriale per i semiconduttori è al centro dell’attenzione in Cina da oltre 40 anni e questi ultimi obiettivi non sono altro che la volontà di riaffermare un obiettivo di vecchia data per migliorare la capacità interna di questa tecnologia a duplice uso civile e militare.

Sapendo che la Cina ha prodotto internamente solo il 16% dei semiconduttori di cui aveva bisogno per uso domestico nel 2019 e prendendo atto dei crescenti sforzi della Cina per ridurre la sua dipendenza dalla tecnologia straniera, questa enfasi da parte della Cina sull’aumento dell’autosufficienza non è sorprendente.

Nel 2014, il National Integrated Circuit Plan prevedeva investimenti di circa 150 miliardi di dollari nell’industria dei semiconduttori, attraverso investimenti da parte del governo centrale e dei governi provinciali e municipali. Questo livello di finanziamento equivale al mercato totale annuale dei semiconduttori in Cina e il doppio di quello che l’industria globale dei semiconduttori nel suo complesso spende ogni anno in ricerca e sviluppo.

La Cina sembra sulla buona strada per raggiungere il livello di investimento di 150 miliardi di dollari nel 2020 senza aver raggiunto nessuno dei suoi obiettivi a lungo termine dichiarati. E la maggior parte di questo investimento è avvenuta ben prima che gli Stati Uniti iniziassero a imporre pressioni sui fornitori globali per tagliare l’accesso della Cina ai semiconduttori avanzati.

Attualmente Taiwan, Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone ospitano non solo i principali impianti di produzione di semiconduttori al mondo (chiamati fonderie o fabbriche, abbreviazione di impianto di fabbricazione), ma forniscono anche la stragrande maggioranza delle apparecchiature specializzate per la costruzione dei semiconduttori. Nello specifico la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (Tsmc) è il produttore a contratto più grande e avanzato del mondo. La produzione ad alto volume di Tsmc è ampiamente sostenuta dalla fornitura di chip personalizzati progettati dai due dei maggiori produttori di smartphone, Apple e Huawei.

Oggi la Cina non ha impianti di produzione di semiconduttori all’avanguardia. La fonderia più moderna della Cina ha iniziato la produzione per la creazione di chip solo alla fine del 2019, presso la Semiconductor Manufacturing International Corporation (Smic) di Shanghai. La Smic ha un ritardo di circa un decennio rispetto alle fonderie all’avanguardia gestite da Tsmc, Samsung (Corea del Sud) e Intel (Stati Uniti).

L’enorme investimento che la Cina sta facendo nella costruzione di dozzine di fonderie si rivolge principalmente alla fabbricazione di chip di fascia bassa, ma non ai chip di processori altamente redditizi come unità di elaborazione grafica e unità di elaborazione centrale che vengono utilizzate in laptop e telefoni cellulari.

Al fine di aggiornare la propria capacità, le aziende cinesi dovranno sviluppare competenze di produzione proprie. Ad oggi, le aziende cinesi non hanno dimostrato né la capacità di mantenere reti di collaborazione né di creare e proteggere la proprietà intellettuale e / o mantenere una forza lavoro in grado di fabbricare prodotti all’avanguardia. Ciò è in netto contrasto con le società di assemblaggio, test e confezionamento altamente innovative che la Cina ha in questo settore.

Attualmente, in Cina il pool di talenti competitivo a livello globale per la produzione di semiconduttori è limitato. Le aziende manifatturiere cinesi hanno reclutato in modo aggressivo negli ultimi anni per attirare i talenti. Gli stipendi delle società di reclutamento in Cina hanno offerto 2-2,5 volte gli stipendi medi e i bonus che vengono dati a Taiwan. Le località con un’elevata concentrazione di talenti del settore, come la Silicon Valley negli Stati Uniti e Hsinchu a Taiwan, sono obiettivi che i funzionari cinesi hanno identificato come priorità chiave per il reclutamento dei talenti. Tuttavia questi centri ad alta tecnologia sono anche centri di furto di proprietà intellettuale. Nell’ultimo anno, più di 100 ingegneri e manager esperti di Tsmc si sono trasferiti in fonderie in Cina. Nel complesso, si stima che più di 3mila ingegneri si siano trasferiti da Taiwan a società della Cina continentale, cioè quasi il 10% della forza lavoro di Taiwan per la ricerca e lo sviluppo di semiconduttori.

Un’altra sfida che la Cina deve affrontare è la sua dipendenza da input tecnologici stranieri critici per la fabbricazione di semiconduttori. Un tipo chiave di attrezzatura per la produzione avanzata non è mai stato consegnato a nessuna fonderia in Cina e quindi rappresenta un probabile grave limite per qualsiasi sforzo cinese per raggiungere la sofisticazione tecnologica. Stiamo alludendo allo scanner ultravioletto estremo (Euv). Oggi esiste un solo fornitore commerciale per gli scanner Euv, e cioè la società olandese Asml. Alla fine del 2019, il governo olandese non ha rinnovato una licenza di esportazione per lo scanner Euv da inviare a Smic in Cina, a seguito della guerra economica degli Stati Uniti. Duplicare le tecnologie di cui dispone l’asma, e di cui la Cina ha bisogno, sarebbe un’impresa sostanziale per la Cina e probabilmente non avrà successo. Asml, i suoi partner e diversi governi nazionali hanno investito miliardi di dollari in oltre 30 anni per sviluppare le numerose innovazioni necessarie per lo scanner.

Anche utilizzando la vecchia tecnologia dello scanner ultravioletto profondo (Duv) la produzione complessivamente risulterà più costosa e con una resa inferiore, rispetto alle fonderie di Taiwan, Corea del Sud e gli Stati Uniti che utilizzano lo scanner olandese Euv.

La Asml olandese ha recentemente aperto il suo primo centro di formazione all’estero con macchine dimostrative dal vivo a Taiwan, che ha la più grande base installata dei suoi scanner Euv. Asml impiega misure straordinarie per proteggere la proprietà intellettuale dei suoi scanner. Proprio per questo uno dei traguardi più importanti per lo spionaggio tecnologico cinese sarebbe quello di appropriarsi di questa tecnologia per conseguire l’autosufficienza tecnologica nel contesto dei semiconduttori.

Un maggiore controllo sulle esportazioni dagli Stati Uniti ha aggravato la difficoltà di accedere a una produzione all’avanguardia per alcune delle aziende cinesi. Dopo che Huawei è stata inserita nella lista nera delle società tecnologiche cinesi nel maggio 2019, l’azienda cinese doveva trovare fornitori di chip alternativi per costruire i suoi smartphone. Nel giro di pochi mesi, Huawei è passata a fornitori di chip taiwanesi, giapponesi e olandesi per sostituire i suoi fornitori statunitensi. L’estensione delle restrizioni degli Stati Uniti nel maggio 2020 ha comportato l’impossibilità di Huawei di produrre i propri progetti di chip a Taiwan. Nell’agosto 2020, Washington ha adottato ulteriori misure per impedire a Huawei di aggirare i controlli sulle esportazioni statunitensi spostandosi a fornitori stranieri.

La Tsmc di Taiwan interromperà la produzione dei design di Huawei entro settembre 2020 per conformarsi all’estensione delle restrizioni statunitensi. Infatti la Tsmc riceve il 60% delle sue entrate dagli Stati Uniti e solo il 20% dalla Cina. In risposta alla perdita dell’accesso a Tsmc, Huawei ha aumentato la produzione di chip presso Smic di Shangai. Tuttavia, i fornitori nazionali non possono sostituire Tsmc. Di conseguenza, Huawei ha dichiarato pubblicamente che la sua spedizione di smartphone alla fine del 2020 potrebbe essere l’ultima con il nuovo processore Kirin. Serve più tempo per capire se queste restrizioni mineranno effettivamente Huawei attraverso la riduzione delle vendite di telefoni cellulari o se sarà in grado di trovare fornitori stranieri alternativi.

La Cina è attualmente lontana dal suo obiettivo di autosufficienza e leadership globale nel settore dei semiconduttori. Il segmento manifatturiero dell’industria in Cina è in ritardo di almeno due generazioni rispetto all’avanguardia e dipende da fornitori stranieri di apparecchiature di produzione. A breve termine, è improbabile che la Cina raggiunga la parità con i suoi competitori e le restrizioni alle esportazioni sulle tecnologie chiave probabilmente ridurranno ulteriormente il ritmo del progresso della produzione di semiconduttori in Cina.

Tuttavia dobbiamo essere consapevoli che un attore determinato, intraprendente e dinamico come la Repubblica popolare cinese continuerà a perseguire molteplici percorsi per il recupero industriale nella produzione di semiconduttori, sfruttando una combinazione di sviluppo locale, programmi di attrazione di talenti stranieri, joint venture, furto di proprietà intellettuale attraverso lo spionaggio.

Ancora una volta la competizione tecnologica ha costituito – e costituisce – un fattore chiave per il consolidamento e /o l’ampliamento dell’egemonia economica di una nazione. A tale proposito basterebbe rileggersi due saggi di capitale importanza sia nel contesto geopolitico che storico apparsi in questi ultimi anni e cioè quello di Peter Hugill La comunicazione mondiale dal 1844. Geopolitica e tecnologia (Feltrinelli, 2005) e quello di Carlo Maria Cipolla Vele e cannoni (il Mulino, 2011) per comprendere in modo chiaro quanto abbia inciso la tecnologia nel corso della storia per il conseguimento della supremazia politica, militare ed economica delle nazioni. Come ebbe modo di sottolineare uno dei più grandi studiosi di geopolitica, e cioè Nicholas Spykman, il miglioramento dei rapporti di forza diventa l’obiettivo primario della politica interna ed estera degli Stati e non c’è alcun dubbio che la tecnologia nel suo complesso sia un moltiplicatore di potenza economica e militare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA