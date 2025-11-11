L’IA può rivoluzionare la nostra vita ma non può essere oggetto di delega cieca: bisogna usarla per sviluppare il pensiero critico. Senza chiusure

Le riflessioni di Luciano Floridi (anticipate di recente da Repubblica) sulla necessità di un’etica dell’intelligenza artificiale (IA) meritano non solo attenzione, ma un tentativo di definizione di azioni pratiche e concrete. Floridi ci ricorda con lucidità che la rivoluzione digitale sta trasformando il mondo nell’arco di una sola generazione – la nostra – e che non possiamo permetterci di affrontarne le conseguenze a posteriori, quando i costi umani, ambientali e finanziari saranno astronomici.

È proprio questa urgenza temporale il cuore del problema. Dove le rivoluzioni agricola e industriale hanno richiesto rispettivamente millenni e secoli per dispiegare i loro effetti, l’IA sta ridisegnando società, lavoro ed ecosistemi sociali in pochi anni. E qui sta il rischio maggiore: che questa velocità ci porti verso una delega cieca e inconsapevole, invece che verso un uso consapevole e amplificativo delle nostre capacità.

Delega acritica

Prendiamo un esempio concreto dal mondo della medicina. Un sistema di IA può analizzare migliaia di radiografie e individuare pattern patologici con precisione straordinaria. L’uso inconsapevole? Un medico che accetta le diagnosi automatiche senza verificarle, perdendo progressivamente la capacità di interpretazione critica. L’uso amplificativo? Un medico che utilizza l’IA come strumento di secondo parere, affinando le proprie competenze diagnostiche e dedicando più tempo alla relazione con il paziente.

Nel mondo dell’educazione, il rischio è ancora più insidioso. Studenti che delegano completamente la scrittura di saggi ai sistemi generativi non stanno semplicemente “barando”: stanno perdendo l’opportunità di sviluppare pensiero critico, capacità argomentativa, e quella fatica cognitiva che è il vero motore dell’apprendimento. Al contrario, utilizzare l’IA come strumento per esplorare diverse prospettive su un tema, o come assistente nella fase di revisione, amplifica le capacità di apprendimento senza sostituire il processo cognitivo dello studente.

Nel settore finanziario, algoritmi di trading automatizzato possono eseguire milioni di transazioni al secondo. La delega totale a questi sistemi, senza comprensione dei loro criteri decisionali, ha già prodotto “flash crash” e instabilità sistemiche. L’approccio amplificativo mantiene l’essere umano nel ciclo decisionale, utilizzando l’IA per elaborare informazioni in tempo reale che nessun trader potrebbe processare, ma conservando la supervisione strategica e la responsabilità ultima nelle mani umane.

Il ruolo dell’educazione

Floridi sottolinea giustamente la necessità di riforme dell’istruzione e programmi di riqualificazione. Se volgiamo essere più specifici, non basta insegnare “come usare l’IA”, serve una vera e propria alfabetizzazione critica all’intelligenza artificiale, che parta dalle scuole primarie e accompagni ogni livello formativo.

Nelle scuole, dobbiamo insegnare ai giovani non solo le competenze tecniche, ma soprattutto il pensiero critico applicato all’IA. Gli studenti devono imparare a chiedersi: “Cosa fa questo sistema? Su quali dati è addestrato? Quali bias potrebbe contenere? Quando è appropriato usarlo e quando no? Quali sono le mie responsabilità nell’utilizzarlo?”

Un esempio pratico: invece di vietare ChatGPT nelle scuole – battaglia persa in partenza – dovremmo insegnare ai nostri studenti e studentesse a utilizzarlo in modo etico e amplificativo. Fare brainstorming di idee con l’IA, poi sviluppare autonomamente quelle idee. Chiedere all’IA di criticare le proprie argomentazioni per rafforzarle. Utilizzarla per esplorare prospettive diverse da quelle spontanee. In questo modo, l’IA diventa un catalizzatore dell’apprendimento, non un suo sostituto.

Formazione aziendale

Nelle aziende, la sfida è ancora più pressante. Floridi parla del rischio di disoccupazione dei “colletti bianchi”, ma il problema non è l’automazione in sé, è l’incapacità di ripensare i ruoli umani in un contesto aumentato dall’IA.

Le organizzazioni devono investire massicciamente in programmi di upskilling e reskilling, ma con un approccio chiaro: non formare “operatori di IA”, ma professionisti che sanno quando e come utilizzare l’IA per amplificare le proprie competenze distintivamente umane. SI chiama Human-AI Teaming nel nostro gergo tecnico ed è la nuova sfida delle organizzazioni: come creare, stimolare, formare gruppi di lavoro misti costituiti da essere umani e algoritmi che collaborano trasparentemente e proficuamente.

Un esempio dal mondo dell’ingegneria: gli strumenti di progettazione assistita dall’IA possono generare decine di varianti progettuali ottimizzate. L’ingegnere che delega acriticamente la scelta al sistema perde la capacità di innovazione. L’ingegnere che usa l’IA per esplorare uno spazio di soluzioni più ampio di quanto potrebbe fare manualmente, ma applica giudizio critico, esperienza e creatività nella selezione e raffinamento finale, amplifica enormemente le proprie capacità.

Nel customer service, chatbot sempre più sofisticati possono gestire richieste standard. La tentazione è eliminare gli operatori umani. L’approccio amplificativo è diverso: l’IA gestisce le richieste routinarie, liberando gli operatori umani per i casi complessi, per costruire relazioni autentiche con i clienti, per esercitare empatia e giudizio in situazioni ambigue. Il risultato? Operatori più soddisfatti e clienti meglio serviti.

Complementarità

Floridi ci ricorda che “l’alleanza tra il verde dei nostri ambienti naturali e artificiali e il blu delle nostre tecnologie digitali deve essere il progetto umano del XXI secolo”. È soprattutto un’alleanza antropologica: quella tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. L’IA eccelle nell’elaborazione di pattern, nel processare enormi quantità di dati, nell’ottimizzazione di parametri definiti. Gli esseri umani eccellono nella comprensione contestuale, nel giudizio etico, nella creatività generativa, nell’empatia, nella capacità di ridefinire i problemi stessi. Non sono capacità concorrenti, ma complementari.

Il vero rischio non è che l’IA ci sostituisca, ma che noi scegliamo di farci sostituire, delegando acriticamente capacità che sono il cuore della nostra umanità. E questo non è un destino tecnologico inevitabile: è una scelta sociale, educativa, culturale.

Per questo, l’appello di Floridi alla responsabilità distribuita è fondamentale. Progettisti, sviluppatori, legislatori, educatori, manager, cittadini: ciascuno ha un ruolo nel determinare se l’IA sarà strumento di delega o di amplificazione.

Nelle scuole e nelle aziende, nei laboratori di ricerca e nelle aule parlamentari, dobbiamo costruire una cultura che veda l’IA non come minaccia da subire né come panacea da abbracciare acriticamente, ma come potente strumento da governare consapevolmente. Un’IA al servizio dell’umano, non al suo posto.

Il tempo per queste scelte, come ci ricorda giustamente Floridi, è adesso. Non possiamo permetterci di aspettare che i costi del disallineamento tra sviluppo tecnologico e consapevolezza umana diventino insostenibili. L’educazione critica all’IA non è un lusso per il futuro: è un’urgenza del presente!

