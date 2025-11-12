La Cina punta su laureati STEM e autonomia tecnologica, ma non sostiene i consumi interni: ha paura che la popolazione sfugga al controllo

Un Paese di ingegneri, che punta sui laureati delle materie STEM per diventare autonomo dal punto di vista tecnologico attraverso l’innovazione. La priorità del piano quinquennale stilato da Xi Jinping per il prossimo lustro, spiega Giuliano Noci, prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, è questa. Non per niente proprio in questi giorni è stata presentata una ricerca su un chip di nuova concezione che consuma molto meno di quelli di Nvidia. Conquistata l’autonomia tecnologica Pechino consoliderà la sua sfera d’influenza, che comprende Asia e Africa, mentre se la giocherà con gli USA per il Sud America.

ISRAELE/ "Guerra continua, mani sulla Striscia, resa dei conti con Libano e Iran: i piani di Netanyahu"

Per risolvere i problemi dell’economia cinese, però, resta un problema, quello dei consumi interni, che devono crescere per dare sfogo al surplus di produzione che si fatica a smaltire con l’export. Su questo tema il piano quinquennale si ferma alla teoria: per i comunisti cinesi, infatti, è difficile pensare di spingere sui consumi, perché vorrebbe dire garantire alla gente più disponibilità finanziaria. Un elemento “pericoloso”: renderebbe più difficile mantenere sotto controllo la popolazione.

Scandalo BBC: dove nasce e perché/ Trump, Hamas, ‘redazione LGBT’ e cancel culture: libertà sotto controllo?

Il Partito comunista cinese, cioè Xi Jinping, ha preparato il piano quinquennale per lo sviluppo del Paese. Come sarà la Cina del prossimo futuro?

La Cina diventa sempre più uno stato di ingegneri, un engineering state che punta tutto sull’autonomia tecnologica, che diventa la priorità. Il Paese ha un bacino di 12 milioni di laureati ogni anno, di cui 3 nelle discipline STEM, e vuole fare in modo che questa enorme base di capitale umano venga convogliata nello sviluppo dell’innovazione, per raggiungere, appunto, la piena autonomia. Il piano quinquennale sostanzialmente consiste in questo.

Al Sharaa da Trump; “Siria in coalizione anti-Isis”/ Usa “accerchia” l’Iran: cosa cambia ora in Medio Oriente

Perché l’autonomia tecnologica è stata individuata come l’obiettivo principale?

La Cina è consapevole che l’atteggiamento di chiusura tenuto fin qui dagli americani su questi temi andrà oltre Trump: il confronto con gli USA sarà sempre più tecnologico, di conseguenza occorre puntare sull’autonomia.

Proprio in questi giorni i cinesi hanno presentato la prima nave cargo alimentata con un reattore a torio. Su cosa puntano in particolare quando parlano di innovazione?

Probabilmente i cinesi reputano persa la partita dei semiconduttori digitali, ma stanno lavorando sui chip fotonici e su quelli analogici. È appena uscita una ricerca secondo la quale hanno creato il prototipo di un chip analogico più avanzato di quelli di Nvidia e che consuma molto meno energia. Insomma, stanno spingendo sull’innovazione, ma stanno anche ottenendo risultati.

Sono destinati ad affermare la loro leadership anche in questo settore?

Nel mondo si va verso la definizione di sfere di influenza abbastanza chiare. La Cina tenderà a proiettarsi in Asia (anche se gli USA rimangono il punto di riferimento di Giappone e Filippine) e in Africa, mentre la parte contendibile è quella della Sud America. Cosa succederà in Europa è ancora da capire.

L’altro grande problema dell’economia cinese è quello dei consumi interni e della deflazione. Ci si è addirittura sorpresi del fatto che nel mese di ottobre i prezzi siano aumentati dello 0,2%. Il piano quinquennale, però, su questi temi non si è sbilanciato. Come mai?

Sulla crescita dei consumi si fa fatica ad andare oltre le dichiarazioni di principio perché è un tema che al Partito comunista provoca una crisi di identità culturale. Il Pcc ha una naturale proiezione verso il mondo dell’offerta e pensa che se si danno troppi soldi al popolo si rischi di perderne il controllo. Per questo si percepisce la necessità di far crescere la domanda, ma si fa fatica ad andare oltre alle dichiarazioni astratte definendo delle azioni reali.

Ma cosa bisognerebbe fare?

Occorre cambiare completamente gli hukou, i diritti di registrazione degli immigrati nelle città, che devono essere equiparati ai residenti, altrimenti la loro condizione, essendo tutto molto costoso, finisce per abbattere in proporzione la loro spesa. Se venisse modificata la gestione dei diritti degli hukou la domanda degli immigrati che vanno in città crescerebbe in misura significativa, del 30-40%.

Basterebbe questo?

E’ indispensabile una riforma del sistema di welfare, perché la sanità costa tantissimo. La gente tende a risparmiare in vista di una eventuale malattia o del procedere dell’età. Infine bisogna tenere conto dell’elemento demografico: la Cina è un Paese che sta invecchiando, dal 2035 un terzo della popolazione avrà più di 65 anni. Una situazione simile a quella dei Paesi europei.

Dopo l’incontro Trump-Xi Jinping come stanno andando invece i rapporti con gli USA?

Si sta dando seguito agli accordi. Sui giornali cinesi viene data grande enfasi al fatto che entrambi i Paesi hanno tolto le tasse sulle navi che attraccano nei porti. La Cina sta eliminando progressivamente i controlli sull’export di terre rare. D’altra parte, ne va del trend economico sia degli americani che dei cinesi. Tutto questo anche se entrambi sanno che prima o poi torneranno a scontrarsi.

Con l’Europa, però, Pechino fa fatica a trovare un accordo. Perché?

La Commissione europea ha in carico la gestione degli accordi commerciali, ma le funzioni obiettivo dei vari Paesi non mi pare siano allineate. Ce ne sono alcuni che vogliono fare affari con la Cina e altri no: la Francia, per esempio, in questo momento esprime una relativa chiusura, mentre i Paesi scandinavi importano. Si fatica a fare sintesi. Alla fine, però, credo che convenga a tutte le parti trovare un punto di equilibrio.

Nella logica della sfera di influenze l’Europa può rischiare di finire in quella cinese?

Ci sono Paesi come la Spagna che hanno una grossa propensione nei confronti della Cina. Lo dimostra anche il viaggio del re spagnolo di questi giorni. L’Europa non è detto che rimanga necessariamente nella sfera americana, perché gli Stati Uniti progressivamente tenderanno a disimpegnarsi. Se l’Europa non evolve e gli Stati Uniti arretrano, a lungo andare i Paesi europei potrebbero diventare, almeno in parte, terreno di conquista cinese.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI