L'economia italiana si trova in una fase di stagnazione ed è difficile intravvedere spazi per poter stimolare la crescita

Sei mesi senza crescita e i prossimi tre s’annunciano altrettanto stagnanti. La produzione industriale non riesce a riprendersi ed è in discesa da due anni e mezzo tranne una breve parentesi a giugno e luglio, ma questa volta anche i servizi hanno contraddetto gli ottimisti. L’economia italiana si è fermata e condivide la stessa sorte della Germania, i due Paesi che in questo momento fanno da zavorra all’intera Eurolandia. Eppure fuori dai loro confini spira una venticello di speranza.

La tregua a Gaza regge pur tra stop and go; tra Stati Uniti e Cina c’è una distensione che dovrebbe durare fino all’anno prossimo e non turbare le elezioni americane di midterm; il commercio mondiale è stato colpito dai dazi di Donald Trump, ma non è affondato; le esportazioni continuano a tirare anche in Italia nonostante le imprese siano sottoposte a forti pressioni dal lato dei costi (molte preferiscono perdere profitti pur di salvare quote di mercato).

La guerra in Ucraina sembra ancora senza soluzioni, però molti prevedono (o forse dovremmo dire sperano) che il generale inverno induca Vladìmir Putin ad accettare almeno un cessate il fuoco.

I mercati finanziari scommettono molto su questi segnali positivi, tuttavia resta un grande punto interrogativo: il boom, che non riguarda solo Wall street, ma anche le borse asiatiche ed europee, è spinto fortemente dalle Big Tech, finanziato a debito, con molti dei “Magnifici sette” che non fanno profitti, come nel caso di OpenAI. Così a ogni minimo segnale che i conti non tornano le borse cominciano a singhiozzare.

Si sentono già i lamenti dei guru, mentre il Fondo monetario internazionale ha cominciato a suonare campanelli di allarme. Il rischio che la bolla scoppi viene ritenuto lontano anche dai più pessimisti, però meglio incrociare le dita.

È il momento di cogliere l’attimo e rilanciare la crescita come sta avvenendo in diversi Paesi dell’Eurolandia, anche in Francia i cui guai sono sostanzialmente politici e riguardano il bilancio pubblico più che i bilanci privati. L’Italia e la Germania invece sono fuori fase e la crisi dell’una ricade sull’altra, soprattutto la crisi delle industrie manifatturiere tanto intrecciate l’una con l’altra.

Ma se l’export aumenta anche in Italia, che cos’è che non va? La risposta fondamentalmente riguarda la domanda interna. Lo dice l’ultima rilevazione dell’Istat, la quale sottolinea che oltre alla industria in senso stretto nel terzo trimestre dell’anno hanno cominciato a impiantarsi anche i servizi. L’estate non ha portato rimedio, nemmeno il tanto sperato turismo, non quello di lusso, quello di massa che fa Pil, come si dice, più dell’altro.

Il potere d’acquisto è ancora eroso dalla inflazione del 2022-2023, c’è un certo recupero, ma i prezzi alimentari continuano a pesare sulla spesa quotidiana, lo ha constato la stessa Christine Lagarde al mercato di Firenze. Anche se a fine anno il fiscal drag sarà assorbito grazie agli sgravi contributivi, ciò darà sollievo al costo del lavoro, molto meno alla busta paga netta. In ogni caso sulle aspettative delle famiglie influisce il peso del passato che spinge a non spendere e a tenersi stretti e liquidi i risparmi, come dimostrano i dati sui depositi bancari.

Sostenere la domanda interna, composta di consumi e investimenti, è la ricetta fondamentale, ma come si fa se non può arrivare nessuna spinta significativa dalla politica fiscale? Sia chiaro, le finanze pubbliche sotto controllo sono più che benvenute, pensate a che cosa accadrebbe se un’Italia in stagnazione avesse anche un disavanzo dello Stato come quello francese. La politica di bilancio è una condizione indispensabile, non è tutta la politica economica.

Il Pnrr sta dando una mano? Le statistiche dicono che senza il Pnrr saremmo da tempo in recessione, ma in ogni caso non ha dato finora la spinta sperata. Il Governo allora ha sacrificato la crescita alla stabilità fiscale?

Ridurre il disavanzo pubblico era necessario anche per uscire dalla procedura d’infrazione e l’anno prossimo la politica di bilancio non cambierà come abbiamo visto dalla legge presentata da Giancarlo Giorgetti e sostenuta da Giorgia Meloni anche contro chi all’interno della maggioranza la critica. Allora per stimolare la crescita servono altri strumenti come politiche dell’offerta che aumentino la produttività (la concorrenza per esempio, la semplificazione giuridica e amministrativa oppure sostegni di sistema alla crescita delle imprese) e politiche dei redditi.

In entrambi i casi occorre coinvolgere le parti sociali e mettere anche l’opposizione di fronte alle sue responsabilità. Purtroppo non ci sono le condizioni politiche. Di qui alla prossima primavera sarà guerra aperta sulla riforma della magistratura con accuse reciproche che riguardano non tanto il merito, ma quel che c’è dietro; non le azioni, ma le intenzioni.

Non resta che rimboccarsi le maniche, gli italiani lo hanno già fatto, ma i loro “animal spirits” non sono più sufficienti.

