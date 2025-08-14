I Brics sono tra i Paesi più colpiti dai dazi di Trump e questo potrebbe portare presto a una loro reazione

In attesa dell’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, è diventato un po’ più chiaro il quadro dei dazi che l’Amministrazione americana ha deciso di applicare alle merci provenienti dal resto del mondo.

Tra i Paesi più penalizzati, con tariffe del 50%, ci sono Brasile e India, mentre, a seguito della proroga avvenuta nei giorni scorsi dell’accordo provvisorio con Pechino, i dazi per la Cina restano al 30%, così come per il Sudafrica. Considerando le sanzioni già esistenti nei confronti della Russia, che potrebbero essere inasprite nel caso il vertice del 15 agosto avesse un esito negativo, sembra quasi che Washington stia perseguendo una strategia anti-Brics.

SPY FINANZA/ Dal Giappone all'Europa, i segnali dei mercati da non sottovalutare

«È possibile, ma al di là che ci sia o meno una strategia dietro, i Brics saranno probabilmente indotti a reagire», è il commento di Mario Deaglio, Professore emerito di Economia internazionale all’Università di Torino.

In che modo potrebbero reagire?

Riprendendo in mano il progetto di una moneta alternativa al dollaro per gli scambi internazionali su cui stanno lavorando da tempo. Immagino che vorranno muoversi in modo non dichiaratamente anti-americano, cominciando quindi da un’apertura all’utilizzo di questa nuova valuta per le transazioni tra di loro. Tra l’altro sembra che dal punto di vista tecnico il sistema messo a punto dai Brics sia superiore allo Swift occidentale, nonché più economico.

VERTICE USA-RUSSIA IN ALASKA/ "Ecco perché Putin ha più opzioni di Trump"

L’India rappresenta uno snodo importante della Via del Cotone, alternativa alla Via della Seta cinese. Perché colpire New Delhi con dazi così alti?

Penso che a determinare una tariffa così vistosamente punitiva sia stato il ruolo che l’India sta giocando non tanto come acquirente di petrolio russo, quanto di rivenditore dello stesso greggio o di prodotti raffinati, compreso il gasolio che arriva in Europa, nel momento in cui le grandi compagnie petrolifere americane stanno soffrendo viste le quotazioni internazionali.

Quindi, i dazi all’India rappresentano anche un modo per fare pressione sulla Russia alla vigilia del vertice Trump-Putin?

INCONTRO TRUMP-PUTIN/ I calcoli che premiano (per ora) l'ipotesi di un cessate il fuoco

Sì, credo che nell’incontro di venerdì si parlerà sì di Ucraina, non so bene con quale esito, ma soprattutto di altro. È curioso, tra le altre cose, che il vertice si tenga in Alaska, un territorio che gli Stati Uniti acquistarono dalla Russia nel 1867. E sappiamo quanto Trump sia oggi desideroso di aumentare l’estensione territoriale del suo Paese, anche pagando.

Trump e Putin parleranno di Cina?

Credo che sia un tema che entrambi eviteranno di trattare, perché la Cina è un’economia enormemente sfaccettata con cui gli americani si sono accorti di non potersi confrontare solamente a colpi di dazi. Basta pensare alle innovazioni in campo tecnologico, oltre che alle terre rare.

Di cosa parleranno principalmente Putin e Trump?

Penso parleranno di bombe atomiche, anche perché la Russia sembra avere una dotazione migliore di quella americana, anche per quel che riguarda ordigni nucleari con raggio distruttivo e radioattività limitati, ma non per questo meno pericolosi.

Quasi un colloquio da Guerra fredda…

Sì e come ai tempi della Guerra fredda oggi occorre trovare il modo per evitare che dei conflitti pericolosi non scoppino accidentalmente.

Crede che ci sarà un incontro anche tra Trump e Xi Jinping nei prossimi mesi?

Non saprei, al momento non sembra essercene bisogno, la diplomazia del “non incontro” ha funzionato bene e forse un faccia a faccia tra i due Presidenti potrebbe anche guastare un equilibrio che è stato trovato nel corso dei mesi. Finché a parlare e a incontrarsi sono i vice, piuttosto che i ministri, le loro dichiarazioni possono poi essere “corrette” dai leader, ma se invece i due si incontrassero ogni parola andrebbe soppesata, tenendo anche conto dell’attenzione mediatica che ci sarebbe sull’evento.

(Lorenzo Torrisi)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI