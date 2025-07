Con le sue politiche commerciali Trump sta creando problemi agli alleati. Un errore che l'Ue dece cercare di non aggravare

Da lunedì da Washington sono partite diverse lettere sui dazi destinate ai Paesi colpevoli di aver accumulato un eccessivo surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti, ma ancora non si hanno notizie di quella indirizzata a Bruxelles. Intanto il Giappone non ha nascosto il proprio disappunto per la decisione presa da Trump, definita “estremamente deplorevole”, di imporre una tariffa del 25% a partire dal 1° agosto sulle merci provenienti dal Paese del Sol Levante (lo stesso trattamento è stato riservato ai prodotti della Corea del Sud).

Secondo Carlo Pelanda, economista, più volte consulente dei Governi italiani tra prima e seconda repubblica, il Presidente americano sta commettendo un duplice errore, con ricadute anche sul piano geopolitico. In particolare, «per via di un forte shock prodotto sui Paesi alleati degli Usa. A livello soprattutto psicologico comincia a percepirsi un rischio crescente che possa rompersi l’alleanza tra democrazie».

In effetti, i dazi comminati a Giappone e Sud Corea lasciano un po’ perplessi: dovrebbero essere gli alleati degli Usa in chiave anti-cinese…

Washington li sta trattando male perché la sua intelligence ha rilevato un miglioramento delle relazioni di Tokyo e Seul con Pechino. Ma al di là del caso specifico di Giappone e Corea del Sud, il concetto trumpiano di America First appare contrario all’alleanza delle democrazie. Non a caso ci sono analisti che ritengono che la Casa Bianca stia facendo un enorme favore alla Cina e stanno lavorando in scenaristica per capire come poter rimediare a questo errore strategico.

Proprio nei giorni scorsi si è tenuto il vertice dei Brics a Rio de Janeiro. Il gruppo capitanato dalla Cina si sta allargando, potrà presto scalzare il G7?

Non è ancora un gruppo sufficientemente coeso. I Paesi che recentemente hanno chiesto di aderire lo hanno fatto con lo scopo di aumentare il loro potere negoziale nei confronti sia della Cina che degli Usa. Quindi, chi ritiene che i Brics possano essere un’organizzazione alternativa al G7 al momento non può argomentarlo con dati oggettivi. Oggi questo gruppo resta uno strumento della Cina che, rispetto a vent’anni fa, quando tramite accordi con altri Paesi si è assicurata materie prime, terre rare comprese, appoggio alle Nazioni Unite e clienti per la propria industria bellica, ha nuovi obiettivi.

Quali?

Pechino sta perseguendo la strategia di Deng Xiaoping di conquistare il dominio dell’Asia-Pacifico, che, essendo la regione più grande sia demograficamente che geograficamente del pianeta, di fatto consente alla Cina di potersi proiettare verso la leadership globale. Non a caso gli Stati Uniti hanno cominciato a spostare la loro area di interesse verso il Pacifico in contrapposizione anti-cinese, ma Trump sta mettendo a rischio le alleanze di Washington in quell’area.

Di questo c’è contezza negli Stati Uniti?

Sì, anche all’interno dell’Amministrazione. Non a caso al Presidente è stato suggerito di lasciare aperto uno spazio per un negoziato con Giappone e Corea del Sud che porti a relazioni più tranquille. L’errore di Trump c’è, ma ci vorrà del tempo per una vera reazione riparativa da parte degli Stati Uniti: probabilmente potrebbe concretizzarsi solo dopo le elezioni di midterm dell’anno prossimo, in caso di sconfitta dei Repubblicani, che potrebbero perdere la maggioranza del Congresso. Anche se va detto che nel GOP la parte razionale e centrista è diventata una minoranza in termini di rappresentanza politica.

Trump ha detto che finora i dazi hanno fruttato 100 miliardi di dollari. Le tariffe potranno, quindi, servire a finanziare parte del nuovo deficit derivante dal “Big Beautiful Bill”?

Anche in questo caso siamo di fronte a un errore della Casa Bianca, convinta che tramite i dazi si possa finanziare una detassazione stimolativa dell’economia piuttosto che investimenti per rendere più competitivo il sistema. Si tratta di teorie economiche senza fondamento, ma oggi negli Usa sembra prevalere l’adesione a dottrine tecnicamente sbagliate in nome dell’eccezionalismo americano. In sintesi, in questo momento il consenso sostiene il fatto che l’America si ribelli al mondo da essa stessa creato. Sul piano geopolitico e della geopolitica economica si percepisce un grande turbamento nella forza, come direbbe Yoda, il personaggio di Star Wars.

Quale trattamento pensa riserveranno gli Usa all’Ue sui dazi?

Tenendo conto che in America le cose le capiscono e le sanno, non possono chiedere agli europei di aumentare al 5% del Pil la spesa nella difesa in dieci anni, sgravandosi in questo modo i costi per la sicurezza degli alleati, e imporgli poi dei dazi puntivi. Certo, quel che è accaduto con Giappone e Corea del Sud lascia un po’ perplessi, anche se, come detto, c’è ancora spazio per negoziati che possano portare a una distensione dei rapporti.

In questo momento l’Ue sta trattando con gli Usa sui dazi, ma Ursula von der Leyen ritiene sia possibile dialogare anche con la Cina. Cosa pensa della posizione di Bruxelles?

Paradossalmente l’Ue fa bene in questo momento a negoziare con tutti, anche perché non ha una linea comune. Anche se ci sarebbero le possibilità per cercare di utilizzare l’errore statunitense e la debolezza prospettica dei regimi autoritari per affermare una centralità globale dell’Ue, non penso sia ancora il momento per farlo: magari potrebbe venire in futuro, ma oggi è meglio che gli europei siano prudenti.

Ci spieghi meglio.

Per una maggiore stabilità globale, consiglio molta pazienza e freddezza agli europei, perché se contribuissero a frammentare l’alleanza delle democrazie si finirebbe per spalancare la porta ai sistemi autoritari, che possono diventare pericolosi specie nel periodo di transizione successivo alla caduta o alla morte del leader, soprattutto nelle nazioni dotate di armi nucleari. La freddezza è quindi una necessità per evitare situazioni peggiori. Tenendo anche ben a mente una cosa.

Quale?

È finito il mondo del secondo dopoguerra e ne sta nascendo uno nuovo. Con il mio gruppo di ricerca (Stratematica) abbiamo stimato che ci sarà una fase di metastabilità, con oscillazioni, prolungata. Sul piano storico non è una novità, semmai la novità è stata la Pax americana durata più di 70 anni. Oggi, però, non c’è nessuna nazione al mondo in grado di assicurare la Pax. Per questo raccomando di rafforzare il G7 allargandolo, a partire da India, Brasile e Australia. Ma l’America a conduzione Trump non lo farà. Bisognerà aspettare il suo successore per capire se sarà possibile.

