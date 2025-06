Le delegazioni di Stati Uniti e Cina hanno ripreso ieri a Londra i colloqui avviati il mese scorso a Ginevra per trovare un accordo che possa evitare una guerra commerciale che creerebbe non pochi danni alle due superpotenze globali, oltre che al resto del mondo. Le esportazioni di Pechino verso gli Usa sono scese ancora a maggio e la domanda interna resta debole. Dal canto suo, l’economia americana rischia di patire non pochi problemi se il gigante asiatico continuasse a limitare l’export di terre rare.

SCONTRI A LOS ANGELES/ "Migranti illegali, i dem dimenticano che l'opinione pubblica sta con Trump"

Secondo Mario Deaglio, professore emerito di Economia internazionale all’Università di Torino, e curatore del Quarto Rapporto sul mondo postglobale del Centro Einaudi dal titolo “Riprogettare il futuro” (realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo ed edito da Guerini e Associati), fresco di stampa, «la situazione è molto complicata, ed è difficile fare previsioni: è come se stessimo osservando un pattinatore su un lago ghiacciato mentre le temperature si stanno alzando, chiedendoci se riuscirà ad arrivare a riva senza cadere in acqua. Nonostante questo, mi pare che una piccola certezza ci sia».

Rutte: “NATO aumenterà difesa aerea del 400%"/ “Cielo nuovo fronte, necessario rafforzare lo scudo europeo”

Quale?

Sembra esserci stato un miglioramento nella situazione relativa a Taiwan, non abbiamo più notizie di mega-esercitazioni intorno all’isola come nei mesi scorsi. Penso che in questa fase la Cina voglia evitare di aggiungere un ulteriore elemento di tensione con gli Stati Uniti che potrebbe anche portarla a subire sanzioni internazionali non positive per l’economia.

Quale esito si aspetta da questo nuovo round di negoziati a Londra?

La mia impressione è che non ci sarà un chiarimento rapido nei rapporti tra Washington e Pechino. Se così fosse potrebbe trattarsi di una soluzione in qualche modo brusca e non necessariamente positiva. Dopo l’estate, con un’idea più chiara anche delle reali conseguenze per Usa e Cina dell’attuale situazione di incertezza, potrebbe essere più probabile arrivare a un vero accordo.

Sondaggi Germania: CDU-CSU al 27%, AfD al 23%/ Merz sale nei consensi, tensioni sulla messa al bando di AfD

L’Ue sembra intanto poter godere di un piccolo vantaggio sugli Usa, visto che la Cina pare intenzionata a riservarle una corsia preferenziale per il suo export di terre rare…

La Cina vorrebbe creare un rapporto speciale con l’Europa, un po’ come la Russia ha cercato di fare una ventina di anni fa trovando nella Germania a guida Merkel un interlocutore privilegiato cui ha fornito energia a basso costo fino al 2022. L’intento di Pechino è cercare di “staccare” l’Ue dagli Usa, proprio quando quest’ultime stanno trattando sui dazi. Anche in questo caso non so se tra Bruxelles e Washington si riuscirà a trovare davvero una quadra prima di settembre, viste anche le difficoltà interne degli Stati Uniti.

Il Presidente Trump è intanto tornato a fare pressing sulla Fed chiedendo il taglio dei tassi di interesse di un punto e parlando già del successore dell’attuale Governatore Powell, il cui mandato scadrà a maggio 2026. Cosa ne pensa?

Finora Powell si è dimostrato molto insensibile ai pressing e penso faccia bene a tenere i tassi un po’ più alti in quanto ancora non sono chiari gli effetti delle manovre sui dazi che sono state finora compiute dall’Amministrazione Trump. Per quello che possiamo vedere, è altamente probabile che ci sarà una sofferenza produttiva americana per via della scarsità di materiali o per un forte aumento dei loro prezzi. Difficile, però, dire ora quanta lunga e profonda sarà questa sofferenza.

La Fed riuscirà a tenere fermi i tassi fino a settembre?

Penso che Powell non li voglia tagliare e gli ultimi dati sul mercato del lavoro sembrano dargli ragione. Difficile dire se riuscirà a mantenere i tassi invariati viste le legittime richieste che arrivano dal mondo bancario e finanziario per una loro riduzione. Mi sembra, invece, chiara la volontà di Washington di deprezzare il dollaro, anche se portare avanti questo tipo di operazione senza un coordinamento tra le Banche centrali non è semplice e non c’è garanzia di successo nel breve termine. Tanto più che c’è sempre il progetto dei Brics per la creazione di una valuta alternativa al dollaro come riferimento per gli scambi internazionali.

Per l’Amministrazione Trump c’è anche da affrontare il problema relativo al debito pubblico.

È un problema serio che rischia di aggravarsi con il “One Big Beautiful Bill”, la manovra finanziaria che deve essere ancora approvata dal Senato. Servirebbero, infatti, più tagli alle spese invece che alle entrate fiscali.

Guardando in casa europea, la scorsa settimana la Bce ha tagliato ancora i tassi. Pensa che si sia arrivati alla fine del ciclo di politica monetaria e che quindi non ci sia spazio per ulteriore riduzioni?

Mai dire mai, ma penso che effettivamente dopo otto tagli consecutivi i tassi resteranno invariati almeno fino a settembre. Poi si vedrà.

(Lorenzo Torrisi)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI