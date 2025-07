La transizione energetica su cui è avviata l'Ue comporta dei costi da chiarire, così come una tempistica non certa

Siamo abituati a parlare del “trilemma dell’energia”: garantire al tempo stesso prezzi bassi, sicurezza dell’approvvigionamento e sostenibilità ambientale. Un trilemma, appunto, perché questi tre obiettivi spesso sono in contraddizione, e dunque vanno bilanciati.

Abbassare i prezzi, ad esempio, può significare la dipendenza da Paesi geopoliticamente instabili; garantire sicurezza può implicare tecnologie costose; perseguire la sostenibilità può richiedere investimenti massicci e lunghi tempi di ritorno.

Gli episodi di blackout da una parte e le tensioni geopolitiche dall’altra – dalla guerra in Ucraina al nuovo fronte mediorientale – rendono il trilemma evidente e ci portano a riflettere sulle nostre strategie di approvvigionamento energetico.

Il recente blackout in Spagna è stato un campanello d’allarme. Non è stato solo un problema tecnico, ma una lezione sistemica: le fonti rinnovabili, pur fondamentali, costano al sistema più di quanto si sperasse inizialmente.

Non parliamo tanto del costo al kWh di produzione (che per solare ed eolico è competitivo), ma dei costi di sistema necessari a far fronte all’intermittenza dell’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili: batterie per lo stoccaggio, compensatori sincroni per la stabilità, inverter e sistemi di controllo sofisticati e soprattutto una rete di trasmissione modernizzata e intelligente, capace di gestire la variabilità della produzione. La filiera industriale per molte di queste apparecchiature, in particolare per i pannelli e per le batterie, dipende inoltre in larga parte dalla Cina.

A ciò si aggiunge la necessità di avere operatori di rete (TSO) e autorità regolatorie dotati di competenze elevate e risorse adeguate. In Italia, Arera e Terna rappresentano eccellenze in questo senso, ma altrove ci sono più difficoltà, e anche da noi ci sono margini di miglioramento, che richiederanno presumibilmente di dotare l’autorità di regolazione di maggiori risorse.

Eppure, proprio oggi, in un mondo pieno di instabilità, le fonti rinnovabili ci servono non solo per decarbonizzare, ma anche per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. Come insegna la saggezza popolare, “mai mettere tutte le uova nello stesso paniere”. Se petrolio e gas sono soggetti alle tensioni geopolitiche, se il nucleare, che pure potrebbe essere una soluzione nel lungo termine (e in relazione al quale occorrerebbe di conseguenza impostare dei piani strategici di realizzazione fin da ora), non lo è nel breve perché l’investimento richiede tempo, allora le rinnovabili possono aiutare in un’ottica di diversificazione.

È vero che anche le rinnovabili possono essere soggette a rischi di dipendenza strategica – si pensi al dominio della Cina nella filiera di produzione -, ma tali rischi sono poco correlati a quelli geopolitici legati alle fonti fossili. Le rinnovabili, quindi, al momento servono. Eppure, per le ragioni viste sopra, la transizione verso una maggiore quota di rinnovabili sarà presumibilmente più cara e meno facile di quanto sia stato auspicato, e probabilmente comunicato dai decisori politici.

Il rischio è che, a fronte della percezione del più elevato costo della transizione, e forse anche della convinzione di non essere stati adeguatamente informati delle difficoltà a essa legate, aumenti l’avversione da parte dell’opinione pubblica. Ciò potrebbe rallentarla o addirittura determinarne il suo abbandono, con un ritorno al passato.

La sostenibilità politica della transizione è così diventata, a tutti gli effetti, il quarto vertice del trilemma. Soprattutto in Europa, dove le difficoltà interne alla cosiddetta “maggioranza Ursula” rendono più difficile costruire una narrativa coerente.

Come dunque convincere l’opinione pubblica? La chiave potrebbe stare nella creazione di un consenso trasversale agli schieramenti, e nel farne un tema non divisivo, ma condiviso. Per questo, è necessario eliminare ogni componente ideologica dal discorso sulla transizione, mantenendo un approccio tecnico e pragmatico.

La politica, che ha l’importante ruolo di informare i cittadini, dovrà spiegare, con chiarezza e concretezza, in cosa consisterà la transizione nei prossimi anni. Senza eccessive semplificazioni, senza occultare i costi, ma anche senza perdere la visione d’insieme. Occorrerà chiarire che la transizione ha un prezzo, ma che non farla costerebbe di più, in termini di instabilità climatica, dipendenza strategica e volatilità dei mercati.

Servirà anche fornire una timeline credibile in relazione a come la transizione verrà accompagnata in termini di realizzazione di infrastrutture e di gestione dell’impatto sociale. Ovviamente, ci sono ampi margini di incertezza, soprattutto in relazione all’entità e alla direzione del progresso tecnologico nel settore: non bisognerà neanche nascondere quelli. In questo contesto, le crisi geopolitiche potranno essere utilizzate come occasione narrativa, spiegando che la transizione non è un lusso ecologista, ma una necessità strategica per rafforzare la resilienza del Paese.

Infine, sarà utile, una volta stabiliti gli obiettivi, garantire flessibilità nel raggiungerli, consentendo al mercato di esprimersi sulle tecnologie che possono meglio raggiungere gli obiettivi, per quanto possibile secondo il principio della neutralità tecnologica.

Non sarà facile, perché la tentazione dei diversi schieramenti politici di issare bandiere ideologiche e cercare lo scontro potrà essere forte. Però è probabilmente necessario. D’altronde il premio Nobel Daron Acemoglu parla di “corridoio stretto” per arrivare a istituzioni forti e democratiche. Siamo di fronte a un corridoio molto stretto anche per arrivare a un sistema energetico economico, pulito e indipendente. Potremo attraversare il corridoio stretto solo creando consenso con un’impostazione pragmatica. Se lo sapremo fare, potremo anche costruire una nuova fiducia collettiva nella possibilità di affrontare insieme le grandi sfide del nostro tempo.

