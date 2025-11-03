Sono molti gli indizi di forze e persone che minano la tregua a Gaza. Ma è lo stesso accordo a rivelare tutti i punti di maggiore debolezza

Il documento sulla tregua a Gaza, nello show andato in onda da Sharm el Sheikh, firmato da Trump, Erdogan, Al Sisi e Al Thani (mancavano le sigle di Israele e Hamas), finalizzava soprattutto due scopi, di impatto prevalentemente mediatico, e nient’affatto sistemico o di lunga portata: un rapido cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi israeliani, vivi e morti, ancora nelle mani degli islamisti.

Trump: “Nigeria fermi persecuzioni cristiani o attacchiamo”/ “Fucili spianati contro i terroristi islamici”

Il secondo obiettivo è stato parzialmente raggiunto (mancano ancora le salme di 11 rapiti). Ma il primo è compiuto solo di facciata. Difficile che i firmatari non avessero immaginato che le porzioni di Striscia abbandonate al loro destino, dopo il ritiro delle forze IDF, potessero tornare nuovamente parco giochi di Hamas, dove potevano scatenarsi le vendette, le uccisioni di piazza, i saccheggi e i soprusi sulla popolazione che ritornava dall’esodo piena di speranze.

UCRAINA/ Da Biden a Putin e Trump, gli errori che hanno aumentato il rischio di una guerra nucleare

Non solo: il trattato di Sharm ha previsto addirittura che alla stessa Hamas vengano affidati compiti di polizia sulla Gaza “liberata”.

Sarebbe stato più serio e lungimirante invertire l’ordine dei punti del trattato, anche a costo di scelte impopolari: anticipando cioè il disarmo totale nell’area e un presidio del territorio affidato ad una multiforza internazionale, con o senza l’ombrello ONU. E solo dopo (o comunque contemporaneamente) procedere alla liberazione di ostaggi e prigionieri.

Adesso invece, con gli israeliani merce di scambio tornati finalmente a casa dopo 735 giorni di inferno, Israele è seriamente tentata di riprendere i bombardamenti, e procedere con i disarmi e la forza di pace sembrano obiettivi irraggiungibili, almeno nel breve termine. E non solo perché Hamas ha dichiarato fin da subito la propria indisponibilità a consegnare tutte le armi (semmai potrebbero liberarsi di quelle più pesanti: i kalashnikov sono considerati dai terroristi armi “per difesa personale”). Ma anche perché a chi dovrebbero consegnarle, visto che della forza multinazionale ancora non c’è traccia?

GENOCIDIO IN DARFUR/ "C'è un piano degli Emirati che va fino alla Libia e Trump non può fermarlo. E Israele…"

“Portare una forza internazionale e multilaterale a Gaza per aiutare a mantenere la pace è un punto forte del trattato di Trump – sostiene l’analista Dahlia Scheindlin –. Ma solleva più domande di quelle a cui risponde. Il suo mandato sarà ristretto come i processi di monitoraggio del disarmo a Gaza o le violazioni del cessate il fuoco, o ampio come l’impegno militare in caso di scontri violenti, tra forze palestinesi e israeliane, gruppi militanti a Gaza o anche contro la missione stessa? Quali paesi parteciperanno e quali sono i loro interessi? Riuscirà, e qual è anche la misura del successo?”.

Per ora non ci sono risposte, e non si è riusciti ad ottenere la certezza della disponibilità dei Paesi contattati sull’invio di propri effettivi per la forza di pace. Eppure, l’intervento internazionale era un’idea già avanzata nel 2023, sulla falsariga dell’intervento internazionale del dopoguerra in Kosovo.

“Sembrava una soluzione migliore del continuo governo di Hamas – aggiunge Scheindlin – o del ritorno dell’Autorità palestinese ampiamente detestata, o dell’oscuro scenario dell’occupazione israeliana”. Ma gli scogli che si incontrano oggi sono i medesimi, peggiorati, di quelli che fecero abortire l’iniziativa due anni fa.

Va detto che Hamas s’impegna a fare tramontare qualsiasi miraggio di pace strutturata. È vero che la tregua non è la pace, ma questa tregua non sembra neanche più una tregua.

I segnali si susseguono: Tel Aviv ha detto che i resti umani consegnati da Hamas venerdì non corrispondevano a nessun ostaggio noto; l’ex ostaggio Maxim Herkin ha detto di essere stato duramente picchiato più volte dai suoi rapitori di Hamas; l’Iran “è pronto per qualsiasi scenario contro Israele ed è pronto per qualsiasi aggressione da parte sua”, ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ad Al Jazeera; il Comando Centrale USA ha pubblicato un video (girato da un drone americano di stanza su Gaza per osservare l’applicazione del cessate il fuoco) che mostra “sospetti agenti di Hamas” che saccheggiano un camion di aiuti a Khan Yunis; Hamas ha replicato che si tratta di una campagna sistematica di disinformazione; l’esercito israeliano ha riferito di aver sventato un tentativo notturno di introdurre clandestinamente armi dall’Egitto in Israele, utilizzando un drone, abbattuto sul territorio israeliano.

Nonostante tutto ciò, Trump ha affermato che “niente metterà a repentaglio il cessate il fuoco di Gaza”. “Trump insiste sulla sua lettura della realtà – chiosa un altro analista, Amos Harel –, ma finora la realtà sta facendo quello che fa. Ciò non significa che dietro le quinte, da entrambe le parti, non ci sono forze che vogliono minare il cessate il fuoco e riprendere i combattimenti”.

Netanyahu sa che senza gli scontri a Gaza vedrebbe scricchiolare l’appoggio al suo governo dei delegati messianici, l’ultradestra più ortodossa. Il suo Congresso sta già dando segnali di una pazienza ormai sdrucita, il tutto proprio mentre altri delegati, quelli al Congresso sionista mondiale, sono chiamati a votare su una risoluzione che blocca la nomina di Yair Netanyahu, figlio del primo ministro, a una posizione di alto livello e altamente retribuita nell’Organizzazione sionista mondiale.

Parimenti, per Hamas la lotta armata contro Israele è l’elica fondamentale del loro Dna: l’annientamento dello Stato ebraico è addirittura la loro mission statutaria. Senza armi e senza guerra perderebbero la ragione d’esistere, e finirebbero quali schegge minoritarie nella galassia dell’ANP di turno.

Lo scorso 7 ottobre, a Khan Yunis, nel sud di Gaza, è stato organizzato un incontro pubblico per diffondere il “verbo” di Khaled Meshal. Il leader di Hamas ha celebrato il secondo anniversario della “alluvione di Al-Aqsa”, come a Gaza è chiamato l’attacco del 7 Ottobre. Meshal ha definito l’attacco “benedetto” e “un punto di svolta nella storia del conflitto”, mentre si congratulava con gli abitanti di Gaza per la loro forza d’animo. Ha detto che l’attacco ha riportato la questione palestinese in prima linea nell’arena internazionale, rivelando il vero volto dell’“entità sionista” e dimostrando che i veri perdenti nella guerra erano il primo ministro Benjamin Netanyahu e Israele.

“Hamas ha vinto, la resistenza ha vinto”, ha dichiarato. “Le nostre perdite sono solo tattiche”. Inutile ricordare che quelle perdite tattiche sono state quasi 80mila.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI