Israele ha deciso di occupare la Striscia di Gaza, dove intanto i palestinesi continuano a morire o venire uccisi. Israele è sempre più isolato

I politici vogliono la guerra, i generali no. Il paradosso è solo apparente, però. Nei primi prevale l’ideologia sulla realtà, nei secondi c’è la coscienza seria, personale e collettiva del rischio. È questo il quadro in cui si inseriscono due scelte diametralmente opposte.

La prima: il premier Netanyahu ha dichiarato: “La decisione è stata presa. Occuperemo la Striscia di Gaza. Hamas non rilascerà altri ostaggi senza una resa totale, e noi non ci arrenderemo. Se non agiamo ora, i rapiti moriranno di fame, la Striscia resterà sotto il controllo dei terroristi. Ci saranno operazioni anche nelle aree dove si trovano ostaggi”.

La decisione di Netanyahu fa seguito alle immagini strazianti di un civile israeliano, ostaggio dell’organizzazione terroristica omicida/suicida di Hamas. Le atroci sofferenze dell’uomo, affamato e sottoposto alla violenza sadica dai suoi aguzzini, hanno impressionato l’opinione pubblica.

La seconda scelta, invece, contraria: 600 ex capi e dirigenti di IDF, intelligence (Mossad e Shin Bet), polizia e corpo diplomatico hanno scritto una lettera a Trump, chiedendogli di intervenire sulle azioni del governo Netanyahu, ormai distruttive. “Ci nascondiamo dietro una menzogna che abbiamo creato noi stessi – dice l’ex direttore dello Shin Bet Nadav Argaman – e il mondo ha capito da tempo che non riflette la realtà”.

Gli alti funzionari ritengono che gli obiettivi strategici (smantellamento di Hamas e conclusione della minaccia esistenziale) siano stati già raggiunti, perciò la guerra non è più giusta. Nel loro testo di grande spessore chiedono perciò di porre fine alle sofferenze e creare una coalizione regionale-internazionale, in grado di aiutare l’Autorità Nazionale Palestinese (una volta rinnovata) per assicurare agli abitanti di Gaza e a tutti i palestinesi un’alternativa ad Hamas e alla sua ideologia perversa.

La seconda parte del testo, redatto dagli ex membri della sicurezza israeliana, è particolarmente significativa: forniscono, infatti, una soluzione politica per uscire dalla guerra.

Insomma, ecco il focus: i politici adottano vie militari sempre più gravi, mentre i militari competenti indicano strade nuove per evitare la catastrofe definitiva. I primi, insomma, sono impegnati nella loro sopravvivenza politica, frutto dell’orgoglio. I secondi, invece, cercano la salvezza dello Stato, la salvaguardia di ciò che resta dell’onore militare e della reputazione morale. I 600 firmatari non possono certamente essere accusati di antisemitismo, l’argomentazione che colpisce chiunque provi a criticare l’attuale governo israeliano. Hanno servito fedelmente, infatti, lo Stato israeliano con onore e spirito di servizio.

Ma perché 600 uomini della sicurezza dello Stato intervengono pubblicamente e unitamente? Ciò accade in un momento particolare. Si susseguono, in continuazione, azioni fortemente provocatorie (come la “passeggiata” di Ben-Gvir alla Spianata delle moschee), violenze ancor più accentuate in Cisgiordania e dichiarazioni incendiarie, che hanno accentuato rapidamente l’isolamento di Israele, portandolo al “suicidio politico”.

La situazione sul campo a Gaza, poi, è sempre più grave. Il vice direttore dell’UNICEF, Ted Chaiban, ha recentemente dichiarato che dall’inizio della guerra sono stati uccisi oltre 18mila bambini palestinesi e che “una persona su tre a Gaza passa giorni interi senza cibo. L’indicatore di malnutrizione ha superato la soglia della carestia, con la malnutrizione acuta che ora supera il 16,5% (nella città di Gaza). Oggi, oltre 320.000 bambini piccoli sono a rischio di malnutrizione acuta”.

Secondo l’ONU, inoltre, ultimamente, solo il 10% degli aiuti è realmente arrivato ai civili palestinesi. La crisi, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), era, peraltro, “totalmente prevenibile. Il blocco e il ritardo deliberati di aiuti alimentari, sanitari e umanitari su larga scala hanno causato la perdita di molte vite”. La decisione di bloccare gli aiuti alimentari da parte del governo – affidati alla controversa GHF, organizzazione di parte –, con l’argomentazione che Hamas si era impadronita degli aiuti, è stata smontata da USAID con uno studio molto accurato.

Ha fatto eco a tale giudizio la giornalista Emma Graham-Harrison con un articolo, molto documentato, sul Guardian del 31 luglio. Il titolo del suo intervento è indicativo: The mathematics of starvation: how Israel caused a famine in Gaza.

Che cosa comporterà, dunque, alla luce di tali evidenze, l’ulteriore azione armata a Gaza, voluta dal governo, nonostante lo scetticismo del capo dell’IDF e di alti gradi militari? E che cosa succederà in Cisgiordania dove le violenze dei coloni non hanno più freno? E quali saranno le reazioni di Egitto, Giordania e paesi del Medio Oriente?

Nelle scelte future, insomma, non è in gioco solo la reputazione e la sicurezza di Israele, ma anche quella dell’Europa. L’impatto di politiche errate di tale gravità, infatti, potrebbe avere effetti deleteri sulla tenuta dei sistemi politici e tutto lo scenario internazionale.

Non basta, perciò, il solo riconoscimento della Palestina, rinviato peraltro a settembre. Occorrono iniziative politiche più incisive, celeri e determinate, per liberare gli ostaggi, fermare lo sterminio e salvare i civili. Gli innocenti infatti continuano a morire. L’intervento è necessario subito: a livello sanitario, alimentare, politico. I pacchi alimentari paracadutati dal cielo non sono sufficienti, tutti gli aiuti necessari devono arrivare al più presto via terra. Di fronte a una catastrofe immane, vista in diretta, preannunciata e non fermata ci sarà solo da vergognarsi. È finito il tempo degli “dei falsi e bugiardi” (Dante Alighieri).

