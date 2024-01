SCENARIO GAZA/ Spostare i palestinesi nel Sinai, così l’Egitto può cambiare (in peggio) il Medio oriente

Nell’ombra del conflitto in Gaza, sono emersi nuovi dettagli di una proposta controversa che potrebbe ridisegnare le linee della geopolitica in Medio Oriente. Secondo un documento trapelato scritto da Gila Gamliel, ministro dell’intelligence israeliano, Israele avrebbe avanzato un’audace proposta: trasferire i residenti di Gaza nel Sinai egiziano in cambio della cancellazione dei debiti del Cairo.

La proposta, delineata in un documento venuto alla luce ad ottobre, è stata rivelata dal giornale israeliano Calcalist e da WikiLeaks. Questa “soluzione” appare come un tentativo di risolvere due problemi contemporaneamente: la crisi umanitaria a Gaza e il debito insostenibile dell’Egitto.

Il debito dell’Egitto è una storia di avversità economica. Con un debito esterno di 164,7 miliardi di dollari, l’Egitto di Abdel Fattah al-Sisi si trova in una posizione vulnerabile. Questa proposta sembra offrire una via d’uscita, ma a quale prezzo?

Tel Aviv, nel frattempo, è in trattative con il presidente egiziano sull’accoglienza dei gazawi in cambio della cancellazione del debito. Questa mossa potrebbe significare che Israele assumerà i debiti dell’Egitto o, con il sostegno degli Stati Uniti, convincerà i Paesi occidentali a farlo. Il segretario di Stato USA Anthony Blinken ha già proposto di finanziare una città di tende nel Sinai, che successivamente diventerà un insediamento permanente.

Questo scambio di popoli contro debiti è una narrazione familiare nella storia delle relazioni internazionali. Esempi precedenti includono l’uso della cancellazione del debito come leva politica dagli Stati Uniti verso l’Egitto per la sua partecipazione alla seconda guerra del Golfo.

In questo scenario, l’Egitto, schiacciato dai debiti e dipendente dagli aiuti esterni, si trova in una posizione di svantaggio. La sua economia, fortemente colpita dalla guerra in Ucraina e da una crescente inflazione, dipende da prestiti internazionali, limitando la sua autonomia politica. La popolazione egiziana, in gran parte pro-palestinese, ha già manifestato il suo dissenso fin dal 18 ottobre, esprimendo solidarietà al popolo palestinese. Nonostante ciò, al-Sisi ha vinto le recenti elezioni, segnando un contrasto tra la volontà popolare e la politica governativa.

A livello internazionale, la proposta ha sollevato voci critiche. La Bolivia, il Brasile, l’Argentina, il Messico, il Sudafrica, l’Algeria e alcuni Paesi dell’UE hanno espresso il loro dissenso. Questa resistenza simbolica mostra una crescente consapevolezza e rifiuto delle pratiche di dominazione economica e politica da parte delle potenze mondiali.

Tuttavia, la realtà rimane complessa. Mentre alcuni Paesi occidentali hanno finalmente chiesto un cessate il fuoco, il loro sostegno a tale proposta rimane ambiguo. Il voto delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco umanitario a Gaza, con un sostegno schiacciante, mostra una spaccatura nella comunità internazionale, con potenze come gli Stati Uniti e Israele che si oppongono.

Questo scenario solleva questioni morali e etiche fondamentali. È giusto usare il debito come strumento di coercizione politica? Qual è il ruolo della comunità internazionale nella salvaguardia dei diritti umani e nella prevenzione della manipolazione geopolitica dei Paesi più vulnerabili? La “soluzione” proposta per Gaza è una soluzione vera o un modo per spostare il problema altrove?

Mentre queste domande rimangono senza risposta, il mondo osserva. La risoluzione di questo conflitto e la decisione dell’Egitto potrebbero definire non solo il futuro di Gaza e del Sinai, ma anche il modo in cui il debito e la politica si intrecciano in un mondo sempre più interconnesso. La storia è in attesa. Con la situazione in Medio oriente che rimane fluida e incerta, l’attenzione si concentra ora sulle implicazioni a lungo termine di questa proposta. Se accettata, potrebbe segnare un precedente pericoloso, dove il debito diventa una leva per soluzioni politiche di breve termine che ignorano le esigenze e i diritti delle popolazioni colpite. Inoltre, le conseguenze di un tale spostamento di popolazione in termini di diritti umani, identità culturale e stabilità regionale sono enormi e potrebbero avere ripercussioni per decenni.

Mentre le potenze mondiali manovrano, la comunità internazionale e i cittadini globali devono rimanere vigili. La storia ci insegna che quando la politica incontra l’economia in contesti così complessi, le vittime sono spesso quelle meno in grado di sopportare il peso delle conseguenze. In questo momento critico, il mondo ha l’opportunità e la responsabilità di scrivere un capitolo diverso, uno che metta al centro l’umanità e la giustizia, invece di lasciarsi guidare da debiti e guadagni politici.

