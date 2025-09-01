Il caso di Chiocci è una cortina fumogena. Quel che teme la Meloni è di perdere le Marche e di vedere la legge di bilancio asciugata dal riarmo Ue

“Armi di distrazione di massa”: così uno scafato dirigente Rai, profondo conoscitore di viale Mazzini e dintorni, risponde sulla domanda di cosa ci sia di vero nel “caso Chiocci”. Nell’ipotesi, cioè, che infiamma Saxa Rubra, che l’attuale direttore del Tg1 passi direttamente a guidare la comunicazione di Palazzo Chigi, senza alcuna tappa intermedia.

La novità starebbe in questo trasloco diretto, in quanto di ex timonieri dell’ammiraglia passati alla Presidenza del Consiglio ce ne sono stati, ad esempio Rodolfo Brancoli, ma erano passati otto anni fra la (brevissima) direzione e la chiamata di Romano Prodi.

Si badi bene: la notizia non è falsa, e segnala un oggettivo problema di rapporti fra Giorgia Meloni e la stampa, reso evidente dal clamoroso fuori onda della Casa Bianca: “io non voglio mai parlare con la stampa italiana”, a differenza di quel che fa Trump con i giornalisti americani.

Un episodio cui bisogna sommare quantomeno le straordinarie misure di sicurezza organizzate per la premier al Meeting di Rimini, apparse agli addetti ai lavori tese soprattutto a difenderla dalle domande dei cronisti.

È vero che un rapporto meno conflittuale può passare per un portavoce più autorevole. Ma va considerata un’altra possibile chiave di lettura: a molti il polverone intorno a Chiocci è parso funzionale a distogliere l’attenzione da un inatteso sorpasso del Tg5 sul Tg1, senza che a Mediaset si sia fatto nulla di speciale per premere sull’acceleratore. Ecco perché arma di distrazione.

Un dato è però certo: qualunque sarà il finale del caso Chiocci, i problemi che attendono Giorgia Meloni nelle prossime settimane sono ben altri e ben più grossi.

Il vento non sembra gonfiare più le vele della maggioranza come qualche tempo fa, e il timore serpeggiante nella coalizione è che questo divenga evidente con le regionali d’autunno. Al netto delle baruffe chiozzotte per la candidatura alla guida del Veneto, c’è una sola regione che potrebbe davvero cambiare colore politico: le Marche.

E visto che il governatore uscente è un giovane esponente di Fratelli d’Italia a lei assai vicino, la Meloni sembra intenzionata a fare di tutto pur di sostenerlo. Sinora il centrodestra ha perso due regioni, Sardegna e Umbria, ma gli uscenti erano della Lega. Se Francesco Acquaroli dovesse fallire la riconferma, a uscirne malconcia sarebbe direttamente la narrazione meloniana.

Visto poi che la battaglia marchigiana sarà la prima (28 e 29 settembre), una battuta d’arresto ad Ancona sarebbe il peggior viatico possibile per la vera battaglia d’autunno, quella della legge di bilancio.

Lo stato di salute dei nostri conti pubblici è discreto, eppure s’intravede un percorso impervio, per almeno due ragioni.

Da una parte l’imperativo è trovare risorse per aumentare le spese della difesa, visto che non bastano più gli artifici di bilancio usati sin qui (comprendere le spese delle pensioni, quelle per le forze di polizia non militari, ecc.). Trump e la NATO reclamano sostanza, la guerra russa in Ucraina impone di dare un segnale inequivocabile.

Dall’altra parte, da via XX Settembre si osservano con preoccupazione famelici appetiti da parte dei partners di governo. La consapevolezza che si tratta della penultima legge di bilancio prima del voto politico (che presumibilmente sarà anticipato di qualche mese, alla tarda primavera del 2027) rischia di scatenare sin da questo autunno un autentico assalto alla diligenza.

Di aprire di fatto la campagna elettorale. Da una parte il taglio delle tasse al ceto medio reclamato da Tajani, dall’altra la rottamazione delle cartelle perorata da Salvini, tanto per fare un esempio.

Dove trovare un po’ di soldi freschi? Il ministro Giorgetti, in videocollegamento con Rimini, lo ha lasciato intendere: prima ipotesi dare qualche “pizzicotto” alle banche. Una parola che ha provocato la levata di scudi di Forza Italia a difesa delle banche medesime.

Se però il titolare dell’Economia si è esposto, è difficile immaginare che l’abbia fatto senza il placet di Palazzo Chigi.

Da qui a Natale saranno quattro mesi di passione, pochi fondi a disposizione e quasi tutti da destinare alla difesa. Già confermare gli impegni di spesa nelle altre materie senza tagli sarà un successo. La navigazione autunnale del governo non sarà una passeggiata.

