A pesare sull'industria italiana è l'andamento dei mercati principali di sbocco, oltre alle regole dell'Ue

A settembre la produzione industriale italiana è cresciuta sia in termini congiunturali (+2,8%) che tendenziali (+1,5%), Tuttavia, nella media del terzo trimestre il livello della produzione è diminuito dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti.

Secondo Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison e docente di Economia industriale all’Università Cattolica di Milano, a pesare sulla nostra manifattura «non è tanto un problema di produttività o di competitività, quanto di assenza di domanda, in parte derivante dalla situazione dei suoi tre principali mercati esteri di sbocco».

Che tipo di situazione stanno attraversando?

Francia e Germania sono in una situazione critica da ormai due anni. In particolare l’economia tedesca soffre, come si è visto anche dall’indice Zew di novembre sceso più delle attese, e non è chiaro come e quando dovrebbe realizzarsi quella ristrutturazione industriale che dovrebbe essere resa possibile dall’aumento delle spese nella difesa. Gli Stati Uniti, invece, sono ancora alle prese con la turbolenza dei dazi che rende difficile anche capire come sia andato realmente il nostro export diretto Oltreoceano quest’anno

Il mercato interno, invece, come sta andando?

Cresce in modo molto modesto ed è già tanto che i consumi pro capite italiani stiano salendo più di quelli di altri Paesi. Se guardiamo al loro andamento rispetto al pre-Covid, negli ultimi 12 mesi terminati a giugno di quest’anno sono infatti aumentati in volume del 2,3%, mentre in Francia dell’1,7% e in Spagna solo dello 0,7%. In Germania, addirittura, sono rimasti invariati. Oltre all’assenza di domanda, c’è un altro problema che pesa sull’industria italiana e del resto dell’Ue.

Quale?

La completa inazione di un’Europa che continua a sviluppare regolamenti allucinanti che penalizzano l’industria. Non ci sono solo il Green Deal, il Clean Industrial Deal, il bando del motore endotermico dal 2035, ma anche, per far un esempio, il regolamento sulla deforestazione che dal prossimo 30 dicembre imporrà alle imprese europee di dimostrare che le parti di prodotti che importano non causino deforestazione.

Una certificazione che non sarà facile ottenere…

I burocrati del Nord Europa per compiacere i loro elettorati green inventano queste assurdità che mettono letteralmente l’industria europea in ginocchio.

Quanto stanno pesando, invece, i costi energetici sull’industria italiana?

È chiaro che i costi energetici pesano per tutte le industrie energivore europee, di cui l’Italia, però, è un campione, anche dal punto di vista della sostenibilità visto che produciamo acciaio principalmente dai rottami o pannelli truciolari utilizzando quasi totalmente il riciclo del legno. Il problema è che si sta cominciando a regolare questa materia, sempre a livello comunitario, in modo assurdo.

Ci può fare un esempio?

Si è arrivati a mettere in crisi le imprese del riciclo della plastica perché oggi l’Ue vuol puntare sul riuso anziché sul riciclo. Tutto questo va contro l’industria. Se vogliamo individuare le cause della situazione della manifattura, oltre al problema della domanda non possiamo non citare l’assenza di una strategia industriale europea e la presenza di una burocrazia anti-industriale a livello Ue che stanno ulteriormente complicando le cose in un momento in cui la Cina sussidia le proprie imprese e gli Usa usano l’arma dei dazi. Il rischio di una deindustrializzazione e di una delocalizzazione fuori dall’Ue è alle porte se non si fa qualcosa.

Gli Stati membri cosa possono fare?

Prendiamo l’Italia, può far poco con i vincoli di spesa primaria che è chiamata a rispettare. È già tanto che siano stati trovati 4 miliardi per rifinanziare nella manovra iper e super ammortamento. Si può cercare di ridurre la burocrazia, ma ci si sta provando da anni. La Zes Unica è stata d’aiuto per snellire le procedure che oggi rallentano od ostacolano gli investimenti produttivi. In questa situazione il motore del Pil e della produzione industriale non possono che essere gli investimenti.

Quelli connessi al Pnrr sono ormai quasi arrivati al capolinea…

Se ci sarà una staffetta tra il Pnrr e un nuovo ciclo di investimenti tecnici delle imprese, allora si concretizzerà un sostegno interessante alla crescita di un Paese che ha anche vincoli stringenti sulla finanza pubblica da rispettare. Sarebbe, dunque, importante se, come ha auspicato anche il ministro dell’Economia Giorgetti, durante l’iter parlamentare della Legge di bilancio venisse dato un orizzonte pluriennale, non limitato solamente al 2026, agli incentivi agli investimenti con iper e super ammortamento.

Si rimedierebbe anche allo stop anticipato di Transizione 5.0 che ha sorpreso non poco le imprese?

Indubbiamente è stato fatto un errore cui bisognerà cercare di rimediare. Tuttavia, Transizione 5.0 è stata giudicata un fallimento da più parti, quindi è senz’altro più importante far sì che iper e super ammortamento abbiano una prospettiva pluriennale che può dare tempo alle imprese di diversa grandezza di fare tutti i loro calcoli per vedere quando, come e dove effettuare gli investimenti necessari.

(Lorenzo Torrisi)

