La produzione industriale europea ha recuperato terreno, ma continua a pesare l'incertezza unita ai ritardi della Germania

A settembre la produzione industriale in Europa è salita sia in termini congiunturali che tendenziali. Tuttavia, l’indice destagionalizzato e aggiustato per il calendario resta sotto la base 100 (anno di riferimento 2021) non solo per la media dell’Eurozona (98,1), ma soprattutto per la Germania (90,9) e per l’Italia (94,2), i due principali Paesi manifatturieri d’Europa.

Secondo Luigi Campiglio, Professore di Politica economica, «siamo certamente sotto i livelli del 2021, ma un po’ più solidi in confronto a qualche mese fa, visto il rialzo della produzione industriale. L’economia tedesca ha un’elasticità più elevata rispetto alle variazioni del ciclo economico, ma sembra essere in ritardo nella sua ripresa».

Qual è, a suo avviso, la causa principale di questo ritardo?

La struttura produttiva della Germania è particolarmente sensibile ai prezzi energetici e questo potrebbe essere un fattore importante di freno nella ripresa di un’economia che resta comunque un punto di riferimento, la cosiddetta locomotiva, per tutta l’Europa, anche se sembra aver bisogno di una revisione. Purtroppo questa situazione ha delle ricadute negative anche sulla manifattura italiana.

La Germania è in difficoltà, ma ha anche la possibilità effettuare ingenti investimenti pubblici dopo la riforma del freno al debito…

Sì, sembra non avvertirsi ancora l’effetto concreto di questa possibilità in un momento in cui ce ne sarebbe un gran bisogno. E questo non può non chiamare in causa la capacità degli organismi europei di rispondere a situazioni di crisi o di rallentamento dell’economia. Siamo in una fase economica che mette alla prova la capacità di risposta unitaria europea. Per uscire senza troppe ferite dall’attualità dinamica congiunturale sarebbe opportuno che ci fosse una continuità rispetto a quello che è stato uno strumento concepito per contrastare una crisi: il Next Generation Eu.

Continuità intesa come rifinanziamento del programma?

Non si tratta meramente di questo. Quello che a mio avviso manca è il segnale di un’Europa che cammina: il Next Generation Eu sta per terminare, ma la struttura della governance europea non sembra avere idea di quale possa essere la strada per portare l’Ue e ogni singolo Paese membro verso una dinamica economica positiva.

Nel suo ultimo Bollettino economico, la Bce ha intanto indicato come freni alla crescita dell’economia per il quarto trimestre dell’anno l’elevata incertezza, l’aumento dei dazi effettivi, il rafforzamento dell’euro e la maggiore concorrenza a livello mondiale. Cosa ne pensa?

Probabilmente alla Bce si rendono conto che questa è una fase molto delicata. Se mi chiede qual è l’elemento più delicato in questa fase, l’ultimo trimestre, direi che purtroppo è il quadro di incertezza, perché non consente di avere una chiara direzione.

La Bce dovrebbe a suo avviso fare qualcosa nella prossima riunione del Consiglio direttivo, l’ultima dell’anno?

Dovrebbe secondo me fornire indicazioni su come intende muoversi l’anno prossimo. Continua purtroppo a mancare da parte dell’Eurotower una guideline sul futuro. Ed è un peccato, anche perché la Bce ha molte informazioni sui Paesi membri, utili in particolare per portare la produzione, il Pil, dal livello effettivo a quello potenziale.

