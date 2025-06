Il livello di scontro tra Iran e Israele ha subito un innalzamento pericoloso e mai raggiunto prima. L’agenzia Fars, infatti, dopo le minacce dirette dell’Iran agli Stati Uniti, ha annunciato possibili attacchi ritorsivi alle basi USA nel Medio Oriente.

Detto questo, fino ad ora Israele ha dimostrato la sua superiorità militare e di intelligence colpendo in profondità le difese iraniane con sistemi per neutralizzare le difese aeree posti su camion e pare addirittura dopo aver installato, attraverso agenti infiltrati da tempo, una base aerea nell’Iran centrale.

Le operazioni avrebbero causato 78 morti, tra cui 20 tra generali, scienziati nucleari e altri alti funzionari. L’Iran ha risposto con ondate di missili e droni su Israele, causando tre morti.

Il concetto chiave della guerra pare essere “escalation dominance”. Ma nel contesto di guerra che sta caratterizzando questo conflitto, cosa significa “escalation dominance”? È la capacità di un attore di innalzare il livello del conflitto fino a un punto che l’avversario non può raggiungere, costringendolo a cedere o a subire danni insostenibili.

In questa cornice, Israele dimostra la sua supremazia militare. Anche con importanti assassini mirati, a partire da Qasem Soleimani nel 2020 fino all’ultimo di Hossein Salami, ha indebolito la leadership iraniana la quale, pur sostituendo i morti, avrà un immediato vuoto di leadership e una crescente ansia nei sostituti.

Israele, nonostante un importante movimento popolare pro Hamas, non ha mai perso di fatto il sostegno internazionale. Gli USA, pur non partecipando direttamente, stanno fornendo importante sostegno diplomatico. Mezza Europa e India, pur condannando, non contrastano Israele. Ma il sostegno potrebbe anche venir meno.

L’Iran, per ora, si trova in svantaggio per le sue difese aeree obsolete, incapaci di interdire l’accesso al suo spazio aereo. I droni iraniani sono lenti ed i missili balistici imprecisi, incapaci di creare danni significativi. L’asse della resistenza, con Hezbollah neutralizzato, Hamas e Houthi degradati e il regime degli Assad caduto, limita le opzioni iraniane.

Anche il sostegno russo e cinese, fino ad ora, è stato solo di facciata. Il regime teocratico, inoltre, concentrato sulla sua sopravvivenza e nella lotta di successione all’anziano Khamenei, cerca di evitare rischi di implosione, come dimostrano le roboanti parole dei leader seguite, prima di ora, da ritorsioni di fatto solo dimostrative.

Israele gode di un indubbio vantaggio strategico anche in virtù di una preparazione lunga di anni in sabotaggi e di infiltrazione di agenti oltre le linee e negli apparati iraniani, ma l’economia non può sostenere una guerra protratta nel tempo (qualcuno parla di massimo 15 giorni) e col tempo anche la sua coesione sociale potrebbe indebolirsi.

L’Iran avrebbe, come unica opzione, il blocco dello Stretto di Hormuz, da dove passa il 30% del petrolio mondiale. Il blocco, però, farebbe rompere i rapporti con Iraq e Kuwait, con il rischio di un conflitto diretto con gli USA. Scenario piuttosto insidioso per Teheran.

In conclusione, Israele sta gestendo in vantaggio l’escalation grazie a superiorità militare, intelligence e sostegno internazionale, ma la sua strategia è a rischio e la vittoria tattica è fragile nel lungo periodo. L’Iran, spinto all’angolo e privo di opzioni valide, rischia di perdere la faccia e soprattutto la stabilità del fronte interno. Per questo potrebbe tentare una mossa disperata.

Leggere i fatti, molto poco trasparenti, nel contesto mediorientale è difficile e il blocco dello Stretto di Hormuz rimane un bluff improbabile. Un errore di una delle due parti, però, potrebbe avviare un catastrofico domino.

La comunità internazionale, con gli USA in testa, dovrebbe entrare a gamba tesa nella situazione per evitare una guerra regionale. Israele sta camminando sul filo del rasoio, con il rischio che la sua dominanza si trasformi in un boomerang.

