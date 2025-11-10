Non potendo fare il premierato prima della fine della legislatura, la Meloni punta a “sostituirlo” con la legge elettorale. Ma ci sono alcuni ostacoli

Per i più navigati commentatori politici il clima da muro contro muro che la politica italiana sta vivendo non rappresenta granché. Le speculazioni sono tutte sul medio periodo, ben oltre le ultime tre regioni al voto fra due settimane, ben oltre la legge di bilancio.

Il clima fra gli schieramenti è di campagna elettorale anche se tutti i sondaggi fanno presagire tre conferme il 23 e 24 novembre, Veneto al centrodestra, Campania e Puglia al campo largo. E anche sulla manovra il governo non rischia nulla, le polemiche in atto sono da considerare più che scontate. Giorgetti ha imposto un documento di finanza pubblica iper-prudente (forse per tenere le cartucce migliori per la prossima legge di bilancio, l’ultima della legislatura), gli attacchi sulla patrimoniale o lo sciopero generale della sola CGIL costituiscono quasi un regalo alla maggioranza, che può parlare della solita sinistra tutta tasse.

Lo sguardo è tutto a primavera, al referendum sulla separazione delle carriere, autentico snodo del percorso verso le elezioni politiche. Meloni è estremamente fiduciosa, molti sondaggi danno la vittoria del Sì, ma sembra allo stesso tempo consapevole dell’opportunità di evitare l’eccessiva personalizzazione della consultazione. Evitare il rischio di finire come Renzi, insomma.

Il governo andrà avanti in ogni caso, ma fino ad allora dovrà tenere congelata la riforma del premierato, che ha avuto sinora solo il primo dei quattro voti parlamentari necessari. Poi la maggioranza sarà davanti a un bivio: in caso di sconfitta sulla giustizia, è impensabile si possa procedere con la revisione della Costituzione, e anche in caso di vittoria i tempi saranno strettissimi, un anno esatto prima del voto.

La via alternativa è quella di arrivare a un risultato simile al premierato con la sola riforma della legge elettorale, che sarebbe comunque necessaria in caso di approvazione definitiva del premierato. L’ipotesi è stata autorevolmente confermata negli ultimi giorni dal presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Nei conciliaboli interni alla maggioranza se ne parla apertamente: i tempi si sono fatti talmente stretti che l’unica via è intervenire attraverso la sola legge elettorale, che è ordinaria e quindi non necessita di doppio passaggio in entrambe le Camere e referendum confermativo.

Certo, pende davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo un ricorso contro l’Italia per i cambiamenti troppo frequenti delle regole elettorali. Ma il rischio di una vittoria risicatissima nel 2027 è troppo concreto per non essere preso in considerazione dal centrodestra. Se si votasse con le regole attuali, oggi parecchi collegi uninominali (un terzo dei seggi, vale la pena ricordarlo) potrebbero essere vinti dai candidati del campo larghissimo, specie al Sud. E l’esito finale sarebbe una situazione di distanze estremamente ristrette in parlamento fra le coalizioni.

In Senato – secondo alcune simulazioni – potrebbe profilarsi un quasi pareggio, che metterebbe a rischio la governabilità, e potrebbe persino aprire la strada all’ennesimo governo tecnico. Unica maniera di evitarlo, ragionano gli esperti di legge elettorale dentro il centrodestra, una riforma per passare a un sistema proporzionale con premio di maggioranza, partendo dalla convinzione che la coalizione di governo a livello nazionale sarebbe senza dubbio la più votata.

Detta in questo modo, sembra relativamente facile, ma non è così. Non solo sono da mettere in conto le barricate dell’opposizione; ci saranno anche alcuni nodi delicatissimi da sciogliere, due su tutti, indicazione o meno del nome del premier sulla scheda e ritorno o meno delle preferenze.

Facile capire come Fratelli d’Italia sia favorevole, mentre Tajani e i suoi stanno frenando. Troppo favorevole a Giorgia Meloni l’indicazione del nome sulla scheda, gli alleati temono la cannibalizzazione. Quanto alle preferenze, hanno numerosi sostenitori, specie fra i nostalgici della vecchia DC, ma anche molti detrattori fra chi tema di perdere il potere di definire liste ed eletti nelle segreterie dei partiti.

Se davvero si andrà alla riforma della legge elettorale, il diavolo si anniderà nei dettagli, come sempre. E i dettagli possono avere grandi influenze sul quadro politico.

