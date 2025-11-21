L'Italia è tornata a crescere meno della media Ue. Occorrono delle scelte che abbandonino le illusioni sul ruolo del bilancio pubblico

Il fatto che le previsioni economiche d’autunno diffuse dalla Commissione europea a inizio settimana vedano l’Italia tornare “fanalino di coda” dell’Ue nella crescita del Pil non sorprende Nicola Rossi, Professore ordinario di Economia all’Università di Roma Tor Vergata.

Come mai non è sorpreso?

PIL & INFLAZIONE/ Il dilemma che accompagnerà la Bce nel 2026

L’Italia ha avuto per almeno 25 anni tassi di crescita del prodotto potenziale significativamente inferiori a quelli dell’Ue e dell’Eurozona. Ora siamo tornati in quella situazione dopo il fuoco di paglia determinato dalla crescita spinta dal bilancio pubblico.

Perché parla di fuoco di paglia?

Perché il bilancio pubblico può generare una crescita episodica, temporanea, che però non si traduce in crescita potenziale. O almeno, potrebbe farlo sotto determinate condizioni che non si sono evidentemente verificate. Temo che il problema sia tutto qui. Chi di fronte ai dati di crescita del Pil degli ultimi anni aveva parlato addirittura di un’Italia locomotiva d’Europa oggi ha di che riflettere.

SCENARIO PIL/ I numeri che mostrano il fallimento dell'Ue e il rischio recessione per l'Italia

In queste parole sembra abbastanza evidente il riferimento al Superbonus…

Non solo, mi riferisco anche al Pnrr. Una fetta importante delle risorse del Piano, infatti, è andata a progetti di piccolissima entità che con ogni probabilità non lasceranno nulla, come gocce di pioggia che cadono sulla terra, ma che non l’annaffiano veramente.

A proposito del Pnrr, si sta evidenziando che se non ci fosse stato probabilmente oggi saremo con una crescita zero o probabilmente in decrescita. Cosa ne pensa?

Francamente non riesco a capire questa posizione. Quanto pensiamo di aver ottenuto come crescita dal Pnrr? Le stime che sono state prodotte da Bruxelles e dal Mef in merito sono state sempre riviste al ribasso e hanno sempre spostato più in là l’impatto degli investimenti, il che lascia pensare che gli stessi attori, in particolare la Commissione europea, che hanno dato vita al Piano con il passare del tempo abbiano cominciato a nutrire dubbi sulla sua effettiva efficacia.

SCENARIO PIL/ "Ue senza strategia, l'industria perde terreno a vantaggio di Cina e India"

Come si può uscire da questa situazione di bassa crescita della nostra economia?

Credo che negli ultimi tre anni siano state messe le premesse per uscire dalla situazione in cui l’Italia si trova da un quarto di secolo riportando in equilibrio il bilancio pubblico. Si tratta di un’operazione assolutamente meritoria, a cui devono, però, seguire altri passi: completare la riforma fiscale e possibilmente avviare una riduzione significativa della pressione fiscale; aumentare la concorrenza; far uscire lo Stato dalle attività in cui non c’è motivo che stia, come il credito; prendere sul serio il tema della semplificazione.

In che senso prendere sul serio?

La norma più violata di questo Paese è quella che stabilisce che le Pubbliche amministrazioni non possono chiedere documenti di cui sono già in possesso. Qualunque cittadino sa che se necessita di un’autorizzazione la prima cosa che gli viene chiesta sono documenti che sarebbero già a disposizione della Pa. Ciò avviene perché non è prevista alcuna penalità: il funzionario che richiede documenti che avrebbe già a sua disposizione non viene penalizzato per questo. Quindi, molte delle norme oggi in vigore sulla semplificazione sono di fatto vuote: sarebbe il caso di riempirle.

Quanto pesa, invece, il costo dell’energia sull’andamento delle nostra economia?

Tanto. Per questo occorre accelerare ulteriormente sul ritorno al nucleare dell’Italia. Non credo francamente che il problema si possa risolvere solamente con maggiori impianti di rinnovabili.

Un contributo potrebbe arrivare dalla riduzione del fisco che pesa anche sulle bollette…

Certamente. Bisogna mettere mano ai capitoli di spesa per creare lo spazio per abbassare significativamente la pressione fiscale. Si potrebbe cominciare, per esempio, da una revisione delle tax expenditures, che potrebbe fornire risorse utili a completare la delega fiscale e a spostare il peso fiscale dove è necessario.

Torniamo alle previsioni di Bruxelles. Lei come si spiega la performance spagnola?

Spagna e Portogallo nel 2011-12 hanno avviato dei programmi di aggiustamento supportati dalla Troika, li hanno completati tre anni dopo e da quel momento hanno cominciato a crescere molto più della media europea, salvo che nel periodo della pandemia. Lo stesso ha fatto la Grecia, che ha ultimato il suo programma nel 2018. Noi ci siamo sempre rifiutati di avviare un programma di aggiustamento, abbiamo operato interventi di emergenza episodici. Fortunatamente da tre anni a questa parte abbiamo cominciato a riequilibrare la finanza pubblica, ma non basta. Come ho spiegato prima, una finanza pubblica ordinata è una pre-condizione per uscire da una situazione di bassa crescita.

Rispetto alla performance della media di Ue ed Eurozona crede che la Commissione debba fare qualcosa?

Mi auguro che l’esperienza italiana di questi ultimi cinque anni ci abbia convinto che con il bilancio pubblico non si fa la crescita. In questo arco di tempo sono stati utilizzati 400 miliardi, una cifra sproposita, ma i risultati sono quelli che sono. Dovremmo aver capito che non è quella la strada per crescere. L’economia dell’Eurozona è tornata a crescere a livelli accettabili per la sua esperienza storica, perché quindi dovrebbe essere un rilancio europeo? Forse c’è un problema in Italia e in altri Paesi.

Come la Germania.

Esattamente. C’è evidentemente un problema anche nella struttura dell’economia tedesca che richiede interventi che non hanno a che fare con il bilancio pubblico, se non nei limiti in cui questo deve essere meno presente, meno invasivo, attraverso, per esempio, la pressione fiscale.

La Germania sta anche risentendo delle normative europee, per esempio per quel che riguarda l’automotive…

È chiaro che sono state prese decisioni senza quel grado di riflessione che sarebbe stato necessario ed è evidente che c’è un tema di transizione che dobbiamo affrontare. Ed è e questo probabilmente l’unico argomento su cui posso immaginare che il bilancio pubblico possa avere un ruolo.

Cosa intende dire?

Che in una fase di transizione dovuta a questioni di carattere tecnologico, demografico, ecc., si può cercare di far in modo che questa transizione provochi i minori danni possibili dal punto di vista sociale: lo comprendo e mi sembra del tutto ragionevole, ma al di là di questo non si può immaginare che il bilancio pubblico sia fonte di una crescita duratura e sostenibile.

(Lorenzo Torrisi)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI