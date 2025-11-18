Ieri la Commissione europea ha diffuso le previsioni economiche d'autunno, che non sorridono all'Italia

La Commissione europea ieri ha rivisto al rialzo (dallo 0,9% di maggio all’1,3%) le stime relative al Pil dell’Eurozona di quest’anno. “Anche in un contesto sfavorevole, l’economia dell’Unione europea ha continuato a crescere“, ha evidenziato il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis. Le previsioni economiche d’autunno di Bruxelles non sorridono, però, all’Italia, che quest’anno dovrebbe crescere dello 0,4%, meno dello 0,5% previsto dal Governo.

Secondo Mario Deaglio, Professore emerito di Economia internazionale all’Università di Torino, il nostro Paese «non si aggancia, se non molto parzialmente, alle nuove tecnologie e ne consegue un divario rispetto ad altri Paesi europei confermato dai tanti giovani che lasciano l’Italia. La mia impressione, in ogni caso, è che i dati relativi al nostro Paese potrebbero essere leggermente sottostimati, perché ci sono dei settori che le statistiche non riescono a registrare completamente. Pensiamo solo agli affitti brevi sempre più diffusi nel nostro Paese. Quindi, il quadro reale, sicuramente non brillante, è a mio avviso leggermente migliore di quanto non appaia dai freddi numeri».

Secondo la Commissione, l’anno prossimo il Pil dell’Eurozona dovrebbe aumentare dell’1,2%. Cosa impedisce una crescita più robusta?

Direi la difficoltà che hanno tutti i Paesi, per motivi diversi, a riorganizzare la spesa pubblica in maniera efficiente così da avere risorse da destinare alle politiche industriali, che non sono banalmente sostegni agli investimenti delle imprese. Richiedono, infatti, di agire contemporaneamente su vari fronti, come le infrastrutture fisiche e l’istruzione per preparare i nostri giovani che andrebbero anche meglio retribuiti e valorizzati. Spesso, infatti, emigrano per una miglior prospettiva di carriera e perché gli vengono affidati incarichi che qui in Italia gli sarebbero preclusi per diversi anni.

La settimana scorsa i dati sulla produzione industriale hanno messo in luce una situazione particolarmente difficile per Germania e Italia. A cos’è dovuta?

Sostanzialmente è successo che una parte della domanda di prodotti industriali di questi due Paesi è stata soddisfatta dalla Cina. Il caso dell’auto elettrica è piuttosto emblematico di questo fenomeno. Anche l’India ha conquistato quote di mercato nella farmaceutica a scapito delle imprese europee.

Pensando alla situazione dell’automotive, ritiene ci sia anche una responsabilità delle politiche europee green?

Sì, ancora non è stata presa una decisione definitiva sul bando ai motori endotermici previsto dal 2035. Come se non bastasse, c’è stato anche il pasticcio olandese di Nexperia, società controllata dai cinesi che produce microchip, che rischiava di mettere in difficoltà l’industria automobilistica, soprattutto tedesca. Purtroppo non riusciamo a varare dei piani a carattere europeo sui settori d’avanguardia, a differenza di quello che fanno Cina e Stati Uniti, che certamente hanno i loro problemi economici, ma sembrano avere una strategia che invece qui manca.

Come mai?

Per un motivo molto specifico: siamo 27 Paesi e se variamo un piano europeo le centrali strategicamente importanti saranno in 3-4 Paesi, non negli altri, che magari nutrono invece l’ambizione di riuscire a portare avanti un proprio piano nazionale.

Intanto il rappresentante al commercio Usa Jamieson Greer ha detto di ritenere ancora troppo elevati i dazi applicati dall’Ue sulle esportazioni americane. Potrebbe essere, quindi, presto per pensare di aver già assorbito gli effetti delle politiche commerciali degli Stati Uniti?

Credo sia effettivamente presto, come del resto lo è per comprendere gli effetti che i dazi avranno sull’economia americana. Non a caso pochi giorni fa l’Amministrazione ha dovuto sospendere le tariffe su alcuni prodotti alimentari importati. Ci vorrà ancora del tempo, quindi, per comprendere tutti gli effetti delle politiche commerciali Usa, anche perché molti distributori oltreoceano stanno spalmando gli aumenti nel tempo per far sì che l’impatto sui prezzi sia meno sensibile nel breve termine.

(Lorenzo Torrisi)

