La fine più probabile che faranno i referendum, i promotori l’hanno capita subito: quando a gennaio la Corte costituzionale non ha ammesso la consultazione sulla legge attuativa dell’autonomia differenziata, lo spettro del mancato raggiungimento del quorum si è materializzato come il finale più probabile della consultazione fissata per l’8 e il 9 giugno.

SCENARI/ Il fattore (oltre a Ue e Usa) che può aiutare la politica estera italiana

Cinque quesiti, quattro sulle regole del mercato del lavoro e uno sulla concessione della cittadinanza non sembrano accendere interesse ed entusiasmo, e infatti la campagna elettorale non decolla, nonostante la novità della possibilità di votare concessa ai fuori sede (oggi, 5 maggio, ultimo giorno per farne richiesta). Ma i promotori non possono rassegnarsi, è inevitabile che tenteranno di alzare il tono dello scontro politico, caricando di ogni significato possibile la consultazione.

Riforma pensioni 2025/ L’attesa di segnali dai sindacati (ultime notizie 5 maggio)

A promuovere i quattro referendum sul lavoro è stata la Cgil di Landini, che però non ha la forza di trascinarsi dietro neppure tutta la galassia sindacale, visto che la Cisl della neosegretaria Fumarola ritiene che i questi non raggiungano affatto gli obiettivi dichiarati e quindi non è disponibile a mobilitarsi.

Inevitabile, invece, che l’effetto trascinamento abbia finito per coinvolgere il Pd targato Elly Schlein. La segretaria non poteva lasciarsi sfilare in silenzio lo scettro della guida del campo largo, a costo di contraddire in modo clamoroso la storia del partito che oggi guida: le regole sottoposte al giudizio dei cittadini sono quelle del Jobs Act, fiore all’occhiello del governo Renzi. All’epoca, nel 2014, solo una quarantina degli oltre 300 parlamentari del Pd si erano opposti, così oggi alcuni esponenti dem sono chiamati a votare contro se stessi, gente come Guerini, Malpezzi e Ascani, tanto per fare qualche esempio.

Sondaggi politici, media maggio 2025/ Nuovo choc Pd, calano partiti pro-UE. Centrodestra +8% sul campo largo

Questa conversione a U spiega sia lo scarso entusiasmo fra le fila dem, sia lo scatenato impegno di Renzi sul fronte del no, al momento presidiato solo da lui e più tiepidamente da Calenda. Una vetrina insperata per l’ex premier, visto che il centrodestra ha scelto la via di ignorare la consultazione, senza essersi ancora espresso fra no e invito all’astensione. Tenere toni bassi e non farsi coinvolgere sembra essere la strategia scelta, almeno per ora, anche perché non è direttamente sotto accusa la politica economica dell’attuale governo, ma – paradossalmente – quella di un governo a guida democratica.

Con Landini, oltre a Schlein, anche Conte, Bonelli e Fratoianni. Ma come fare a trasformare una sconfitta annunciata in una mezza vittoria?

Non è facile, ma dicono che dalle parti del Nazareno la speranza dell’inner circle della segretaria sia quella di poter dire a Meloni che i sì sono superiori al numero dei voti raccolti dal centrodestra alle elezioni. Tradotto in cifre: gli elettori sono circa 50 milioni, irraggiungibile il quorum fissato a circa 25 milioni (voto estero compreso), ma è plausibile raggranellare un po’ più di 12 milioni. Vuol dire un’affluenza non inferiore al 30%. Sarebbe una magra consolazione, ma almeno l’Opa di Landini sulla leadership della sinistra sarebbe temporaneamente arginata.

Sul piano strettamente politico, però, sarebbe ben poca cosa, e da Palazzo Chigi si ostenta olimpica tranquillità. Assai più dirompente sarebbe stato lo scenario se si fosse votato sull’autonomia differenziata, perché la compattezza della maggioranza sarebbe davvero stata messa a dura prova.

Anche il quinto quesito, quello che punta a dimezzare da 5 a 10 anni il tempo necessario per ottenere la cittadinanza italiana, non sembra destinato a miglior sorte. Promosso da +Europa e da un agglomerato di associazioni, e sposato da tutta l’opposizione, poteva costituire una palestra di dialogo fra Forza Italia e il Pd su un tema su cui Tajani e i suoi hanno più volte manifestato la disponibilità a intervenire.

Alla fine, però, dopo qualche tentennamento, gli azzurri sembrano decisi a non lasciarsi sedurre dalle sirene di un rimescolamento delle carte per via referendaria: “Strumento inutile”, ha sentenziato solo pochi giorni fare il portavoce Raffaele Nevi.

A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, la consultazione sui cinque quesiti fissata per giugno non costituirà più di una increspatura del mare su cui naviga il governo. Il quadro internazionale, con tutte le sue insidie, dai dazi alle spese per la difesa, rimarrà il terreno più delicato.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI