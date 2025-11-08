L'Ue ha di fatto condannato alla distruzione l'industria con regole i cui effetti sono stati ampiamente sottovalutati

Ricordate il libro straordinario di Elias Canetti Auto da fé? Un sinologo brucia i suoi fantastici libri raccolti nel corso di una vita e cade nella trappola di una governante volgare e ignorante che l’ha trascinato nel baratro: nella blendung, ossia nell’accecamento che sprofonda nell’autodistruzione.

Manovra 2026 tasse/ Le idee per non far scappare imprese e dipendenti

Cosa in verità spinge in tale autodistruzione? È la cultura che conduce all’accecamento ideologico, oppure la volgarità della governante? oppure, ancora, l’una intrecciata all’altra?

Tutto questo mi ricorda la tragedia in corso di cui sono attori protagonisti le confindustrie più potenti del continente europeo (di Germania, Francia e Italia), che solo ora straordinariamente scoprono, dopo anni di accecamento (la famosa blendung), che è stata con le sue lunghe, nervose, affusolate mani la burocrazia celeste a consegnare alla distruzione l’industria del continente!

SINDACATI & POLITICA/ / "L'anomalia" Cgil nei giudizi sulla manovra

Quell’industria che quei corpi intermedi dovevano invece difendere dal fanatismo dell’imposizione dall’alto delle tecnologie, dal fanatismo della rappresentazione della lavorazione di fabbrica in una colazione da picnic con tovaglioli bianchi e cristalleria, dal fanatismo delle regole e dei controlli che giungono prima della produzione e non dopo sui prodotti, condannandola alla distruzione!

Ci sono voluti Draghi e Letta per dire che nell’Ue, con tutte le regole e le governanti, esistevano i dazi interni e altre amenità, con un regolamento antitrust che nulla conosceva del grande statunitense Luis Brandeis mentre si beava della sua luce liberista, che impediva – quando invece era ancora possibile – il creare grandi gruppi integrati nelle tecnologie e nelle componenti meccanico-logistiche che avrebbero consentito alle industrie europee di non essere schiacciate tra Usa e Cina.

ENERGY RELEASE 2.0/ Il meccanismo che fa uno sconto alle imprese facendo pagare gli italiani

Ora si levano alti lai, ma è troppo tardi.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI