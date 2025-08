Le sanzioni di Trump non fanno paura a Putin che attacca Kiev per sfiancare l’Ucraina. Diplomazia azzerata: deciderà il campo di battaglia

Un violento attacco contro Kiev con 300 droni e 15 morti, tra cui un bambino. E poi altre incursioni, tra cui quella contro un edificio residenziale di Kramatorsk. A Trump, che minaccia sanzioni entro l’8 agosto 2025 se non verrà negoziato un accordo di pace, Putin sembra rispondere così.

In realtà, spiega Giorgio Battisti, generale già comandante del Corpo d’armata di reazione rapida (NRDC-ITA) della NATO in Italia e capo di stato maggiore della missione ISAF in Afghanistan, queste iniziative hanno un altro obiettivo: i russi avanzano, ma troppo lentamente per occupare in tempi brevi tutto il territorio degli oblast che si sono annessi, quindi puntano a sfiancare l’Ucraina e convincerla a trattare, anzi ad arrendersi, prendendo di mira le città.

La realtà della guerra in Ucraina, però, è che non ci sono piani concreti per arrivare alla pace, né iniziative diplomatiche che possano far sperare in un cessate il fuoco. Di questo passo la guerra durerà almeno fino a fine anno e si risolverà solo quando una delle due parti riuscirà a prevalere o dovrà cedere.

I russi hanno scatenato un violento attacco su Kiev nelle ultime ore. È la risposta di Putin alle minacce di Trump di sanzionare la Russia?

Ritengo di no. In queste ultime settimane sono arrivati a lanciare sulle città ucraine oltre 500 droni in una notte, più i missili. Nella notte dell’attacco a Kiev ne sarebbero stati utilizzati 300, più qualche decina di missili. Rientra nella campagna intimidatoria che Mosca sta conducendo contro la popolazione. Più che una risposta a Trump, è una reazione al fatto che sul campo di battaglia i russi, pur mantenendo l’offensiva, non ottengono i risultati che vorrebbero: avanzano di qualche chilometro al giorno, conquistano qualche villaggio.

Pokrovsk, importante centro logistico ucraino, anche se con grandi sforzi, sta resistendo. In questo modo, per prendere per intero i quattro oblast obiettivo di Putin, ci vorranno anni. Quello che il Cremlino non riesce a ottenere con le avanzate sul campo cerca di ottenerlo con il logoramento dell’intera società ucraina, con la speranza che possa spingere i propri governanti a discutere un accordo di pace, naturalmente a vantaggio dei russi.

Mosca, però, ha annunciato di aver conquistato Chasiv Yar, comunque ancora troppo poco per mettere l’Ucraina alle strette?

Anche se si conquista una cittadina o un villaggio non cambia molto: qualche chilometro indietro ci sarà un altro centro che gli ucraini hanno avuto tutto il tempo di fortificare, non c’è quello sfondamento del fronte che permette di penetrare in profondità nei territori ucraini. Sono risultati tattici, ma che non hanno grande valore in campo strategico per costringere l’Ucraina a chiedere la pace alle condizioni russe.

Alla minaccia di sanzioni di Trump, i russi hanno risposto che prendono nota, ma che ormai la loro economia si è adattata a questi provvedimenti. Un’eventuale iniziativa americana non li danneggerà?

Sia Peskov che Medvedev hanno affermato che ormai la Russia vive sotto sanzioni da anni ed è riuscita ad adeguare il suo sistema economico alla situazione. Nuove sanzioni potrebbero avere qualche effetto sulla società russa, ma, a detta di molti analisti, la Russia è in grado di procurarsi ciò che le serve anche per produrre armamenti, compresi componenti occidentali che arrivano tramite Paesi terzi.

La Turchia e i Paesi del Golfo, ma anche altri, riescono ad acquistare componenti tecnologici e a passarli alla Russia. Inoltre Putin trova nell’Iran, ancorché penalizzato dai bombardamenti israeliani e americani, ma soprattutto nella Corea del Nord, degli alleati che gli forniscono droni, milioni di colpi di artiglieria, missili, per cui riesce comunque a mantenere la propria capacità di intervento sul fronte. Iran e Corea del Nord, che sono sotto sanzioni da anni, riescono comunque a vivere tranquillamente.

Le “armi” che vuole usare Trump per mettere sotto pressione Putin, quindi, sono spuntate?

Trump si sta comportando da Trump. Le sanzioni, i dazi, sono un po’ la sua arma. Penso che anche lui si renda conto che almeno nel breve e medio termine non cambierà molto, anche perché quella russa è una società meno borghese della nostra, che si adatta più facilmente alle situazioni.

I sondaggi, poi, dicono che la maggior parte dei russi sostiene Putin e questo conflitto: crollata l’Unione Sovietica, la Russia ha subito anni di vergogna e di umiliazione, passando da superpotenza a un Paese lacerato dalla crisi, sente la necessità di rivalersi.

Come sono messe le forze in campo ora? E soprattutto, in che condizioni è l’esercito ucraino?

Pochi giorni fa c’è stato un bombardamento con due missili Iskander che hanno lanciato bombe a grappolo su un centro di addestramento ucraino, il quarto colpito nel giro degli ultimi cinque mesi. Mi stupisce che le forze ucraine subiscano questi attacchi senza aver previsto nessuna contromisura per evitare che vengano colpite le persone che si stanno addestrando. L’Ucraina si lamenta della mancanza di soldati, però da diverse fonti occidentali si sa che dispone di un milione di uomini e donne alle armi.

Certo, deve coprire un fronte di 1200 chilometri e teme sempre un’offensiva che arrivi da Nord, dalla Bielorussia. Ma questa organizzazione poco funzionale delle strutture militari, che non dipende dalle incursioni russe, dà da pensare.

Gli USA sono indecisi sul da farsi, la Russia continua la sua guerra: che scenario ci si para davanti, una guerra che proseguirà comunque?

Salvo eventi imprevedibili, credo che la guerra andrà avanti almeno per tutto l’anno, soprattutto perché la Russia non dà segnali di debolezza. L’Ucraina, invece, potrebbe avere qualche problema in più.

Zelensky, infine, deve fare i conti con la contestazione perché ha voluto mettere sotto controllo le due agenzie governative anticorruzione, tanto che ora ha dovuto firmare una legge per il ripristino della loro indipendenza. Ci sono state manifestazioni popolari, modello Euromaidan, ma non contro i russi, bensì contro il presidente che aveva revocato la completa autonomia a queste strutture, proprio in un Paese dove la corruzione resta un problema serio.

Gli ucraini riusciranno a sopportare ancora il conflitto?

I sondaggi, anche se poi vanno presi con le pinze perché potrebbero anche essere pilotati, ci dicono che la popolazione ucraina è stanca, ma non disposta a cedere alle richieste russe. Una parte, comunque, sembra spingere per una pace a tutti i costi, perdendo quel 20% di territorio che Putin ormai si è annesso per legge. Un mese fa, tuttavia, il presidente russo ha dichiarato che l’Ucraina come entità statale non ha una base di riferimento storica, perché sostanzialmente è Russia, come se volesse ottenere il controllo completo del Paese.

In assenza di strategie politiche e di iniziative diplomatiche, alla fine la guerra la deciderà il campo di battaglia?

Esatto. Per ora i russi sono all’offensiva, ma non riescono a ottenere un risultato eclatante sul campo, mentre gli ucraini sono sulla difensiva, ma non ancora nelle condizioni di non riuscire a combattere. Un braccio di ferro in cui al momento sono in vantaggio i russi. Non vedo grossi cambiamenti nei prossimi mesi. Passata l’estate, da ottobre inizia la stagione delle piogge, che rallenta le operazioni, poi c’è l’inverno.

Non mi sembra di vedere situazioni tali per cui uno dei due Paesi possa prevalere o crollare. Tra l’altro le due parti si rinfacciano l’uso di armi chimiche. Secondo gli ucraini, i russi userebbero un gas lacrimogeno che solitamente viene usato contro i manifestanti, e che verrebbe lanciato attraverso dei droni sulle trincee fortificate per fare uscire i soldati ucraini e attaccarli. Una nuova tattica che testimonia come la guerra si stia abbruttendo sempre di più.

(Paolo Rossetti)

